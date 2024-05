Irving po veliki zmagi Dončiću namenil prav posebne besede

Košarkarji Dallas Mavericks so v American Airlines areni na šesti tekmi končnice lige NBA s 114:101 premagali Los Angeles Clippers in se s 4:2 v zmagah uvrstili v drugi krog. "Zelo sem utrujen, komaj čakam malce počitka, a zelo sem zadovoljen," je po odločilni zmagi povedal vidno izmučeni Luka Dončić. Slovenca skupaj s soigralci zdaj v boju za konferenčni finale čaka serija z najboljšo ekipo rednega dela na zahodu Oklahomo City Thunder, prva tekma bo na sporedu v noči na sredo ob 3.30.

"To je mi hermano (moj brat v španskem jeziku, op, p.)," je po zmagi Dallas Mavericks na šesti tekmi prvega kroga končnice lige s širokim nasmehom o Luki Dončiću govoril Kyrie Irving. Ta se lahko pohvali s prav posebnim dosežkom, saj je v svoji karieri dobil vseh trinajst tekem, v katerih je imela njegova ekipa priložnost zaključiti serijo, kar samo dokazuje, da je rojen za velike tekme. Izkušeni zvezdnik je v navezi z Luko Dončićem dosegel kar 58 točk oziroma več kot polovico točk, ki jih je dosegel Dallas, kar 28 od svojih 30 točk pa je Irving dosegel v drugem polčasu, tako da sta se s Slovencem vnovič odlično dopolnjevala pri diktiranju dogajanja na igrišču.

"Luka je odlično prevzel vlogo vodje v ekipi. Zaveda se, kdo je, igra kot Luka Dončić in res je preprosto igrati z nekom, kot je on. A hkrati se moraš ob igranju z nekom takim zavedati tudi sam sebe in svoje vloge. Tu ni prvega, drugega vodje, vsi skupaj smo ena ekipa, skupaj zmagujemo in tudi izgubljamo. Vsak prispeva svoj delež in vsak skuša biti najboljša različica sebe. Z Luko se odlično razumeva in dopolnjujeva, vse to pa močno olajša potem tudi delo na terenu. Zunaj igrišča je Luka 25-letni otrok (smeh, op. p.), vedno ga skušam nasmejati in mu biti na razpolago, on pa enako počne za nas," je še dejal Irving.

Prvi krog končnice: LA Clippers : Dallas Mavericks 2:4 1. tekma: LA Clippers : Dallas Mavericks 109:97;

Učinek Luke Dončića: 33 točk (met za tri 4/12, met za dve 7/14, prosti meti 7/8), 13 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 42 minutah in 24 sekundah 2. tekma: LA Clippers : Dallas Mavericks 93:96;

Učinek Luke Dončića: 32 točk (za tri 5/14, za dve 6/12, prosti meti 5/6), 6 sk., 9 as., 1 blok., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge v 45 minutah in 44 sekundah 3. tekma: Dallas Mavericks : LA Clippers 101:90;

Učinek Luke Dončića: 22 točk (4/12 za 2, 3/13 za 3, 5/7 prosti meti), 10 sk., 9 as., 2 ukr. žogi, 5 izg. žog v 40:21 4. tekma: Dallas Mavericks : LA Clippers 111:116;

Učinek Luke Dončića: 29 točk (met za tri 1/9, met za dve 9/15, prosti meti 8/10), 10 sk., 10 as., 1 blok., 3 izg. žoge v 44 minutah in 41 sekundah 5. tekma: LA Clippers : Dallas Mavericks 93:123;

Učinek Luke Dončića: 35 točk (12/18 za 2, 2/8 za 3, 5/5 prosti meti), 7 sk., 10 as., 1 ukr. žoga, 2 izg. žogi v 39:03 6. tekma: Dallas Mavericks : LA Clippers 114:101;

Učinek Luke Dončića: 28 točk (8/16 za 2, 1/10 za 3, 9/11 prosti meti), 7 sk., 13 as., 1 ukr. žoga, 1 blokada, 5 izg. žog v 43:07

Dončić vidno utrujen

Več kot zadovoljen, a tudi vidno izmučen pa je bil po svoji drugi uvrstitvi v drugi krog končnice videti Dončić, ki je na odločilni šesti tekmi dosegel 28 točk. Dončić je imel v seriji s Clippersi ogromno težav z zvinom desnega gležnja, dodobra ga je načela tudi bolezen. "Mislim, da ne bo stanje s kolenom nič drugačno, dokler ne bom dobil nekaj več počitka, ker je za mano in pred mano še veliko igralnih minut. Mogoče poleti," se je nasmehnil Slovenec, ki ga sicer že v začetku julija čakajo kvalifikacije za olimpijske igre s slovensko izbrano vrsto, a trenutno je fokus Ljubljančana razumljivo samo pri Dallasu in naslednji tekmi.

"Trenutno se počutim res slabo, zelo sem utrujen, komaj čakam malce počitka, a zelo sem zadovoljen. Pomembno je, da smo igrali ekipno z veliko energije. Vedeli smo, da bodo imeli svoje priložnosti, a ostali smo skupaj, ko je bilo to najbolj potrebno. Kyrie je znova opravil izjemno delo, v drugem polčasu je eksplodiral, nikoli ga ne smeš odpisati, res sem vesel, da je v naši ekipi. Skušal sem ga spodbuditi, dejal mi je, da bo opravil svoje," je dejal slovenski košarkar, ki se je nato večkrat le čudil vragolijam Irvinga na parketu.

Posebno zadovoljstvo ob uspešnem tretjem poskusu

"Vseh pet košarkarjev na parketu je naredilo svoje v obrambi, vedeli smo, kaj je naša naloga, komunikacija je odlična, v tem slogu moramo le še nadaljevati. Bila je velika, pomembna tekma, vesel sem, da nam je serijo uspelo končati v šestih tekmah, da imamo zdaj še dan več počitka," je še dodal Slovenec, ki sta mu ob pozdravih in čestitkah po koncu tekme nekaj besed hvale iz oči v oči namenila tudi James Harden in Paul George.

James Harden je po koncu tekme Dončiću namenil nekaj besed pohval. Foto: Guliverimage

Čeprav je skozi celotno serijo s Clippersi poudarjal, da ne želi pogrevati in obujati spominov na zadnji dve seriji s Clippersi, ki so jih Mavsi izgubili, pa je bilo zadovoljstvo tudi na račun dogodkov iz preteklosti še toliko večje. "Seveda sem zelo zadovoljen. Dvakrat sem pred tem proti njim izgubil, zato je bila motivacija zagotovo še toliko večja. A res imajo odlično ekipo, morali smo močno garati, da smo jih premagali, vendar sem res vesel, da nam je v mojem tretjem poskusu le uspelo," je še dodal Dončić, ki bo zdaj skušal čim bolj unovčiti nekaj dni počitka do torkove tekme z Oklahomo, ki se bo po slovenskem času začela v noči na sredo ob 3.30.

Irving: Soigralci so me dvignili

Zvezdniška zasedba Clippersov se je v seriji z Dallasom pokazala za zahtevnega tekmeca, voda na mlin igri Dallasa je bila zagotovo poškodba Kawhija Leonarda, ki ima od konca marca težave s kolenom, z igro je poskusil tudi na dveh tekmah končnice, a vidno ni bil nared za največje napore. Kljub temu zasedba iz mesta angelov ob imenih, kot sta James Harden in Paul George, ni bila kaj dosti manj kakovostna, kot bi bila sicer, a je Dallas v šestih obračunih vendarle našel recept za napredovanje.

"Tudi zunaj igrišča delamo drug drugega boljšega, potem pa se to prenese tudi na parket," je dejal Irving. Foto: Reuters

"Pozorni smo na vse malenkosti, praznujemo majhne zmage in dosežke drug drugega. Tudi zunaj igrišča delamo drug drugega boljšega, potem pa se to prenese tudi na parket. Imamo odlično zasedbo, fante, ki igrajo odlično obrambo, fante, ki so agresivni v napadu. V prvem polčasu sem bil po naši odlični igri in garanju v obrambi res utrujen, izmučen. Soigralci so me dvignili, v tretji četrtini smo krenili z ničle, prvi smo zadeli, preostalo pa je zgodovina. Hoteli smo jim otežiti delo, sploh Hardnu, ob tem pa smo z ekipo res zaupali drug drugemu. To je lepa zmaga proti odlični ekipi," je bil jasen Irving, ki se je že obrnil proti naslednjemu tekmecu.

"Čaka nas Oklahoma, naporen ritem proti mladim košarkarjem. Mislim, da sem zdaj eden najstarejših košarkarjev v končnici (smeh, op. p.), tako da čutim, da je moja odgovornost, da te fante pripravim na naslednji korak in da bomo pripravljeni na Oklahomo," je še dodal 32-letni košarkar.

Dallas je na vseh štirih tekmah, ki jih je dobil, močno omejil napadalne nevarnosti tekmeca. Foto: Guliverimage

Med glavne razloge za uspeh Dallasa so vsi akterji v en glas uvrščali odlično igro v obrambi, nič drugače ni bilo pri glavnem trenerju Jasonu Kiddu. Dallas je na vseh štirih tekmah, ki jih je dobil, močno omejil napadalne nevarnosti tekmeca, na treh obračunih so Clippers dosegli manj kot sto točk, če ne bi Dallas v zaključku zaigral povsem sproščeno, bi bilo zagotovo enako tudi ob četrti zmagi Mavsov. "Vsi fantje so opravili svoje. Večkrat smo že poudarili, kako pomembna sta bila za nas prihoda Gafforda in Washingtona, ki sta spremenila našo obrambo. Kljub temu da je imel Kyrie v prvem polčasu nekaj lepih priložnosti, ki niso šle skozi, je ohranil svojo mirnost, ki ga krasi ves čas. Njegova energija v garderobi je vedno pozitivna, v tretji četrtini je eksplodiral in to nadaljeval," je dejal Kidd, ki mu je nasmeh na usta zagotovo priklical tudi pogled na število napadalnih skokov njegove ekipe, ki so v napadu pobrali 18 odbitih žog.

"Danes smo res zadovoljni, jutri imamo prost dan, potem pa nas od nedelje naprej čaka priprava na Oklahomo, naš pogled je že usmerjen naprej. A fantje morajo uživati tudi v tej zmagi, premagati Clipperse ni preprosto, nič nam ni bilo podarjeno, fantje so garali in si to zaslužili," je še dodal Kidd, ki mu nekaj preglavic povzroča poškodba Maxija Kleberja, ki je v drugi četrtini ob prodoru in naletu na Amirja Coffeyja grdo padel ter utrpel zvin rame. "Ne vemo, kako huda poškodba je, bomo videli," je še dodal glavni trener Mavsov.

Drugi krog končnice, tekme Dallasa: Prva tekma, sreda, 8. maj:

3.30 Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks Druga tekma, petek, 10. maj:

3.30 Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks Tretja tekma, sobota, 11. maj:

21.30 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder Četrta tekma, torek, 14. maj:

3.30 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder Morebitna peta tekma, sreda, 15. maj/četrtek, 16. maj:

(ura še ni znana) Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks Morebitna šesta tekma, nedelja, 19. maj:

2.30 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder Morebitna sedma tekma, torek, 21. maj:

2.30 Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks

