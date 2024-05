Dončić z Dallasom do velikega podviga!

Košarkarji Dallas Mavericks so se z zanesljivo zmago prebili v drugi krog končnice lige zahodne konference lige NBA. Dallas je na šesti tekmi serije proti Los Angeles Clippers v v American Airlines centru slavil s 114:101 in se s skupnim izidom 4:2 v zmagah veselil napredovanja. Luka Dončić je odločilno tekmo končal pri 28 točkah, sedmih skokih in 13 asistencah, še dve točki več je dodal Kyrie Irving. Dallas zdaj čaka Oklahoma City Thunder, prvo tekmo bodo Mavs v gosteh odigrali v noči na sredo. Na drugi tekmi dneva so košarkarji Orlando Magic s 103:96 premagali Cleveland Cavaliers in izid v zmagah v seriji poravnali na 3:3.

Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 114:101 Strelci: Irving 30, Dončić 28, Washington 14, Gaford 13; Powell 20, Zubac 17 (11 sk.), George 18, Harden 16, Mann 14

Učinek Luke Dončića: 28 točk (8/16 za 2, 1/10 za 3, 9/11 prosti meti), 7 sk., 13 as., 1 ukr. žoga, 1 blokada, 5 izg. žog v 43:07

Pred šesto tekmo v American Airlines Centru so se spomini nehote vrnili v leto 2021 in prvi krog končnice, ko so se Mavsi soočili z enakim izzivom – proti isti franšizi – v prvem krogu končnice leta 2021. Tistega leta so košarkarji zasedbe iz Teksasa prav tako povedli s 3:2 v zmagah nad Clippersi, potem ko so zmagali na peti tekmi v Los Angelesu. Vse, kar bi Mavsi morali storiti, je bilo zmagati na še enem srečanju in napredovali bi v polfinale zahodne konference. Mavericks so na šesti tekmi leta 2021 slabih osem minut pred koncem še vodili s 85:84, a nato izgubili, klonili tudi na naslednjem obračunu in ostali pred vrati konferenčnega polfinala.

A tista sezona je z razlogom že v preteklosti, od takrat pa sta ekipi temeljito spremenili svoji zasedbi. "Ne, ne, prosim, pogovarjajmo se o sedanjosti," je že po zmagi na peti tekmi dejal Luka Dončić, ki je na šestem srečanju s soigralci le še potrdil svoje besede in v svojem tretjem poskusu z Dallasom v končnici vendarle strl Clipperse, ki so še drugo leto zapored sezono sklenili po prvem krogu play-offa. Za Mavse je to šele tretja zmaga v serijah končnice od leta 2011, ko so osvojili šampionski prstan. Mavericks so bili v končnici zatem dvakrat uspešni le še leta 2022, ko so se zavihteli v konferenčni finale.

Od prvega trenutka z granitno obrambo

Za Dallas, ki znova ni mogel računati na Tima Hardawaya Jr., so šesto tekmo odprli Derrick Jones Jr., P. J. Washington, Daniel Gafford, Kyrie Irving in Luka Dončić, ki je bil prvi, ki se je v American Airlines centru vpisal med strelce potem ko je po step backu zadel za 2:0. Ta si je že na začetku prve četrtine prislužil vzklike "MVP, MVP!" s strani nabito polne American Airlines arene, kjer za Slovenca, s katerim sta stkala posebno prijateljsko vez, in soigralce pesti stiska tudi nekdanji Maverick Boban Marjanović, ki pa je sicer v svoji karieri nosil tudi dres Clippersov.

Pri LA Clippers na parketu znova ni bilo Kawhija Leonarda, pod vprašajem je bil nastop Teranca Manna, ki ima težave z desno nogo, potem ko je prejel udarec na peti tekmi, a je pred tekmo dobil zeleno luč za nastop. Gostitelji so srečanje odprli z zelo agresivno obrambo, ki je Clippersom močno oteževala delo v napadu, po trojki Washingtona, ki je v četrtem poskusu zadel prvo trojko Dallasa in svojo ekipo popeljal v vodstvo s 13:6, pa je bil trener gostov Ty Lue prisiljen poseči po prvi minuti odmora. Washington je nato dobrih pet minut in pol pred koncem prve četrtine s črte za tri še drugič našel cilj in Mavse popeljal do prvega dvomestnega vodstva (18:8).

Dallas je obračun začel z izjemno odločno in agresivno igro v obrambi. Foto: Reuters

A v nadaljevanju so gostje tudi na račun dveh trojk Paula Georga ekspresno znova ujeli priključek, za nameček je dve osebni napaki že v prvi četrtini dobil Dončić, ki pa ga to ni ustavilo. Nasprotno, Dallas, ki je v prvem delu tekme zbral kar deset napadalnih skokov, je v zaključku prve četrtine odgovoril z delnim izidom 7:0 in prvo četrtino končal z vodstvom 34:26. Slovenski as je že v prvi četrtini dosegel 14 točk.

Ena izmed norih asistenc Dončića, po kateri pa Josh Green s trojko ni našel cilja. Foto: Reuters

Dallas je na krilih konca prve četrtine odprl tudi drugo, v kateri je po dobrih dveh minutah igre po novi trojki Washingtona prednost Dallasa zrasla na +12 (40:28). Nekaj skrbi je sicer povzročil padec Maxija Kleberja, ki je bil pomemben člen Mavsov v seriji s Clippersi. Nemec je ob poskusu protinapada naletel na Amirja Coffeyja in grdo padel ter ob tem utrpel manjšo poškodbo desne rame. Dallas je kljub temu vse do zaključka druge četrtine imel nadzor nad tekmo v svojih rokah, Clippers pa so nato v zadnjih minutah ob totalnem mrku gostiteljev z delnim izidom 15:2 prišli do izenačenja (48:48).

Tik pred koncem prvega polčasa je James Harden ob ukradeni žogi in uspešno izvedenem protinapadu poskrbel za prvo vodstvo Clippersov (52:50), na drugi strani pa je z zabijanjem za izenačenje ob najdaljšem odmoru poskrbel Gafford (52:52). Dončić je prvi polčas končal pri 18 točkah, a bil znova povsem nerazpoložen pri metu za tri točke, zgrešil je vseh sedem poskusov, George je za Clipperse v prvem polčasu prispeval 12 točk.

Dončiću v osmem poskusu uspelo, nato se je prebudil Irving

Ljubljančan je nato na najboljši možen način odprl tretji del srečanja in v osmem poskusu vendarle unovčil svoj prvi met za tri, na ta način pa tudi dvignil svojo ekipo, ki je tretji del tekme odprla z delnim izidom 8:0. Prav Dončić je nato dobrih šest minut pred koncem tretje četrtine po uspešno izvedenem prodoru poskrbel za novo dvomestno prednost Dallasa (69:58), zatem pa je po uspešni obrambi s trojko za +14 poskrbel Irving. Izkušeni zvezdnik Mavsov je po zadržanem prvem polčasu v, tako kot že neštetokrat v tej sezoni, voz Dallasa povlekel v tretji četrtini, v kateri je dosegel trinajst točk in bil med najbolj zasluženimi, da so Mavericks v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo 87:72.

Kyrie Irving je v tretji četrtini dosegel 13 točk. Foto: Reuters

Irving z noro trojko zabil zadnji žebelj v krsto Clippersov

Dallas je v istem ritmu nadaljeval tudi na začetku zadnje četrtine, slabih devet minut in pol pred koncem je po dvanajsti asistenci Dončića za vodstvo z dvajsetimi točkami prednosti zadel Dereck Lively II (96:76), nakar je trener gostov Lue skušal svoje igralce prebuditi z novo minuto odmora, a neuspešno. Mavs so na krilih domačih navijačev še naprej leteli po igrišču in navduševali z granitno obrambo.

Nora trojka Irvinga:

Še zadnjič kanček dvoma je 5:38 pred koncem po preigravanju in nori trojki v padanju ob osebni napaki zadel Irving, ki je poskrbel za ekstazo navdušenja v American Airlines centru, ob njegovemu poskusu pa se je ob nasmehu le za glavo lahko prijel Dončić, ki je deset let starejšega kolega zatem le objel. Irving je nato še ob uspešno izvedenem prostem metu Dallas popeljal do vodstva s 106:82. Clippers so se zatem ob ležerni igri Dallasa dobre tri minute pred koncem po košu in zadetem prostem metu Hardna ter delnem izidu 13:2 približali na 95:108, a je Dallas s črte prostih metov in igro v obrambi hitro stvari postavil na svoje mesto. Dobro minuto pred koncem sta se ob bučnem aplavzu občinstva na klop usedla Dončić in Irving, slavje v Teksasu pa se je lahko pričelo.

Orlando je izsilil sedmo tekmo, Paolo Banchero je ob zmagi svoje ekipe dosegel 27 točk. Foto: Reuters

Sedma tekma bo odločila zmagovalca serije med Orlando Magic in Cleveland Cavaliers. Na izjemno izenačeni tekmi v Kia Centru na Floridi so Magic pred domačimi navijači slavili s 103:96 in tako izid v seriji na štiri zmage poravnali na 3:3. Donovan Mitchell, ki je dosegel kar 50 točk, je s trojko štiri minute pred koncem izid za Cleveland še poravnal na 89:89, a so nato domači odgovorili z delnim izidom 5:0 in vodstva do konca obračuna niso več izpustili iz rok. Magic so v zaključku ohranili mirno roko s črte prostih metov, osem sekund pred koncem je z unovčenima metoma usodo Clevelanda zapečatil Wendell Carter Jr., ki je postavil končni izid 103:96.

Zaključek tekme:

Orlando je sicer iz igre metal z le malce več kot 39-odstotno uspešnostjo, najbolj razpoložen je bil Paolo Banchero s 27 točkami in osmimi skoki, točko manj je prispeval Franz Wagner. Na drugi strani je Mitchell dosegel več kot polovico točk svoje ekipe, ob 50 točkah je iz igre metal 22/36. 21 točk je dodal Darius Garland.

Odločilna sedma tekma bo v nedeljo ob 19. uri po slovenskem času v Clevelandu.

Liga NBA, 3. maj: