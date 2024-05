Bosta Indiana in New York izkoristila drugo zaključno žogo?

Petkova noč bo, vsaj kar se tiče slovenskih ljubiteljev košarke v ligi NBA nekoliko mirnejša, saj je namenjena dvobojema v vzhodni konferenci. Prvi bodo ob 0.30 na parket stopili igralci Inidana Pacers in Milwaukee Bucks, domačini pa so tisti, ki bi si z zmago zagotovili napredovanje v konferenčni polfinale. Pri Bucks upajo, da bosta za šesto tekmo, v kateri potrebujejo zmago za ohranitev upov na napredovanje, nared tudi prva zvezdnika moštva, Giannis Antetokoumnpo in Damian Lillard, a trener Doc Rivers še nima odgovota na to, ali bosta lahko ponoči dejansko stopila na parket. Zaenkrat sta oba pred tekmo še vedno označena pod »dvomljivo«. Na drugi strani ima nekaj problemov s hrbtom tudi prvi zvezdnik Pacers Tyrese Haliburton, ki je prav tako vprašljiv za današnji nastop.

Ob 3.00 se bodo na parket podali še košarkarji Philadelphie 76ers in New York Knicks. Tu so v prednosti gostje iz »velikega jabolka«, ki bodo ponovno največ upov polagali v nekdanjega soigralca Luke Dončića pri Dallasu Jalena Brunsona, pri Sixers pa bodo stavili na Joela Embiida, ki pa je ponovno vprašljiv za nastop na tekmi, saj še ni popolnoma saniral poškodbe kolena. Nekaj težav imajo tudi Knicks, ki so do konca sezone ostali brez hrvaškega ostrostrelca Bojana Bogdanovića.

Liga NBA, 2. maj: