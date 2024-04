Hrvati močno oslabljeni po olimpijsko vozovnico

Petintridesetletni Bojan Bogdanović se je poškodoval v nedeljo na četrti tekmi končnice lige NBA med New York Knicks in Philadelphio (3:1). Kot poročajo ameriški in hrvaški mediji, bo moral to poletje kar na dve operaciji, saj je že dlje časa igral s poškodovano levo roko.

Bogdanović je sezono začel v dresu Detroita, februarja pa se je preselil v New York.

Hrvaška bo v kvalifikacijah za OI od 2. do 7. julija igrala v skupini s Slovenijo in Novo Zelandijo ter Grčijo, Egiptom in Dominikansko republiko.

