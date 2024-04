Goreč navijač Luke Dončića, ki ga pozna ves svet

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić ima med vrhunskimi športniki svetovnega kova ogromno občudovalcev. Eden najbolj gorečih in iskrenih je Toni Kroos, izkušeni nogometni as madridskega Reala, ki bo skušal danes z belimi baletniki v prvi polfinalni tekmi lige prvakov prekrižati načrte nekdanjemu klubu Bayernu. Njegov nastop bo zagotovo na drugi strani velike luže z zanimanjem spremljal tudi prvi zvezdnik Dallasa.

Danes se bosta v uvodnem polfinalnem dejanju lige prvakov pomerila evropska klubska velikana Bayern München in Real Madrid. O obeh bi lahko marsikaj lepega povedal Toni Kroos, nemški nogometni zvezdnik, ki pri 34 letih še vedno spada med najboljše zvezne igralce na svetu in serijsko osvaja lovorike. Trener belih baletnikov Carlo Ancelotti priznava, da si brez njega ne more zamisliti udarne enajsterice. "Kroos je nekaj posebnega. Nikoli ne poda slabo, vedno izbere najboljšo rešitev," poudarja Italijan.

Z Bayernom je osvojil deset lovorik, med drugim tudi ligo prvakov (2013), z Realom pa je bil še učinkovitejši, saj se lahko pohvali s kar 20 lovorikami, od tega kar štirimi evropskimi naslovi (2016, 2017, 2018, 2022). Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Branilec Antonio Rüdiger, ki Real primerja z vrhunskim orkestrom, polnim izjemnih solistov, pa dodaja, kako ima kraljevi klub le enega dirigenta. Zanj je to ravno Kroos. Nemški reprezentant, ki je v četrtfinalu umiril Erlinga Haalanda, je Kroosa oklical za vodjo orkestra, ki določa ritem igre Reala.

Z elfom postal svetovni prvak, nato se preselil v Madrid

Za nemško reprezentanco je odigral že 108 tekem. Foto: Guliverimage Kdo je sploh Toni Kroos? Samozavestni Nemec, ki obožuje košarko in je prek Dirka Nowitzkega spletel posebno ljubezen z moštvom Dallas Mavericks in njegovim najboljšim košarkarjem Luko Dončićem, se je rodil še v "drugi" državi. Ko je 4. januarja 1990 privekal v svet v Greifswaldu, se je to zgodilo še v nekdanji Vzhodni Nemčiji. Devet mesecev pozneje je sledila združitev, Nemčija je postala eno.

Pri 17 letih je debitiral za Bayern, nato kot najstnik nabiral izkušnje še v Leverkusnu, nato pa se pri 20 letih vrnil v München kot eden najboljših zveznih igralcev v bundesligi. Z Bayernom je osvajal lovorike kot po tekočem traku, leta 2013 postal tudi zmagovalec lige prvakov, reprezentanci pa leto pozneje pomagal do vrhunca kariere, svetovnega naslova v Braziliji.

Toni Kroos in Luka Modrić, ki je vse večkrat na klopi za rezervne igralce, še sodelujeta pri Realu, Brazilec Casemiro pa se je leta 2022 preselil na Otok k Manchester Unitedu. Foto: Guliverimage

Po tem naslovu se je preselil k madridskemu Realu. Slovo z bavarskim velikanom ni bilo prijetno, saj ni našel skupnega jezika z vodstvom kluba glede podaljšanja pogodbe. Takratni trener Pep Guardiola je bil nezadovoljen, saj je izgubil zelo dobrega igralca, beli baletniki pa so z veseljem odprli vrata motiviranemu Nemcu, ki se je hitro vklopil v moštvo in skupaj s Hrvatom Luko Modrićem ter Brazilcem Casemirom sestavljal enega najbolj znamenitih trojčkov, kar jih je kdajkoli nastopalo v zvezni vrsti.

Nagelsmann ga je prepričal, da se vrne v reprezentanco

Toni Kroos se je vrnil v nemško reprezentanco, kjer sodeluje tudi s Thomasom Müllerjem. Danes bosta tekmeca v polfinalu lige prvakov. Foto: Guliverimage Pri Realu nosi številko 8. Predstavlja motor, duša ekipe. Čeprav se menjajo generacije in že dolgo spada med (naj)starejše med belimi baletniki, odlično sodeluje z mlajšimi soigralci, v najmočnejši enajsterici pa opravlja odgovorno vlogo zadnjega zveznega igralca in določa ritem igre.

Po bolečem izpadu na Euru 2020, elf je po neprepričljivih predstavah v skupinskem delu v osmini finala izpadel proti Angliji (0:2) je 29. junija 2021 napovedal reprezentančno slovo. A ni dolgo zdržal brez reprezentančnih izzivov. Zdajšnji selektor Julian Nagelsmann ga je prepričal, da si je premislil. To pomlad se je vrnil v izbrano vrsto in prerodil elf. Nemci so premagali svetovne podprvake Francoze, na tej tekmi je Kroos prispeval asistenco za zadetek po zgolj sedmih sekundah, nato je padla še Nizozemska. Nemčija si je tako po stresnih letih rezultatskega padca le okrepila samozavest, kar je zelo pomembno, saj se bliža domače Euro 2024, na katerem si želi čim višje. Evropski prvak še ni postal, svetovni pa je že bil.

"Temu se reče prava torta"

Madridski Real je evropski rekorder, kar se tiče osvajanja največjih naslovov. Evropski prvak je bil že 14-krat. Podobno kot nogometaši pa so zelo uspešni tudi košarkarji Reala. Ko je dres španskega velikana nosil še takrat golobradi Luka Dončić, od tega je zdaj že šest let, je v njegovih predstavah užival Kroos. Ko se je slovenski dragulj odpravil v ligo NBA, je stiskal pesti, da bi mu šli čim bolje.

Kako je Toni Kroos leta 2019 prepričeval navijače, da glasujejo za Luko Dončića in mu pomagajo do nastopa na tekmi All-Star:

🤩Another special message from a very special athlete & MFFL! 🤩



🌟@ToniKroos wants you to vote for @luka7doncic for the NBA All-Star game!🌟



➡️https://t.co/nbstoI4e2K⬅️ pic.twitter.com/g5fHkvORvY — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 12, 2019

Verjetno še sam ni verjel, da bo Dončić v ligi NBA pustil takšen pečat in skoraj na vsaki tekmi postavljal nove mejnike. Ko mu je uspel eden izmed najbolj znamenitih in je v prejšnji sezoni proti New Yorku dosegel enega najbolj norih trojnih dvojčkov, kar jih pozna zgodovina tekmovanja, saj je prispeval 60 točk, 21 skokov in 10 asistenc, je njegovega velikega navijača v Madridu pričakalo prav posebno darilo. Lani je tako 33. rojstni dan proslavljal s torto, obarvano v barvi Dončićevega dresa pri Dallasu in s prepoznavno številko 77, pred torto pa niso manjkale niti 60, 21 in 10. Ob objavi na socialnih omrežjih je pripisal: "Temu se reče prava rojstnodnevna torta," je izžareval srečo, ko ga je pričakala posebna torta.

Ko je Dončić z Dallasom lani jeseni gostoval v Madridu in se na ekshibicijskem srečanju v dvorani WiZink pomeril z Realom, je požel ogromen aplavz. Odigral je le nekaj uvodnih minut, a bil deležen srčnega sprejema. Pričakal ga je tudi Kroos. V družbi otrok, ima dva sina in hčerko, ter brata Felixa, tudi nekdanjega nogometaša, si je ogledal srečanje in se zapletel v pogovor z Dončićem.

Tako je s sinovoma, hčerko, ženo in bratom poziral po zadnjem evropskem naslovu z Realom (2022). Toni Kroos in njegov brat Felix vodita občasno tudi podkast, v katerem prevladujejo košarkarske teme. V njem sta gostila tudi Dirka Nowitzkega. Foto: Guliverimage

Zvezdnika se zelo spoštujeta, navijata drug za drugega, saj ju druži ljubezen do Reala, prek socialnih omrežjih pa si večkrat tudi dopisujeta. O tem, kako priljubljen je pri družini Kroos, je dala vedeti že hčerka, ki je bila oblečena v Dončićev dres. Sin je imel posebno željo, ki jo je mladi Ljubljančan z veseljem uresničil. Podpisal se mu je na košarkarski copat in osrečil mladega Nemca.

Srečanje Dončića in Kroosa z družino:

Toni Kroos y Luka Doncic, momentazo! 🤩🤍 pic.twitter.com/nruPoOz3Rc — MT (@MadridTotal_) October 10, 2023

"Veliko nogometašev madridskega Reala me navdihuje. Vedno pogledam njihovo tekmo. Izpostavil bi Viniciusa, obožujem tudi Bellinghama. Najbolj navdihujoča igralca pa sta Kroos in Modrić, saj igrata nogomet že 20 do 30 let. Zato bi izbral njiju," je Dončić letos odgovarjal na vprašanje, kdo mu je v ekipi Reala najbolj všeč. Na dvoboj s Phoenixom je v dvorano vkorakal v nogometnem dresu Reala s številko 77 in napisom Dončić, s tem pa dokazal, kako velik je navijač belih baletnikov.

Predsednik Reala obiskal Dončića, Kroos ostaja v Madridu?

Florentino Perez je prejšnji teden v Dallasu obiskal Luko Dončića. Srečanje je bilo čustveno. Foto: Reuters Vez med Dallasom in Realom je po zaslugi Dončića, v tej sezoni najboljšega strelca lige NBA, tako trdna, da jo je pred dnevi s posebnim obiskom na tekmo v ZDA olepšal še predsednik Florentino Perez. Takrat je navijal za Dončića, danes pa bo v Münchnu na Allianz Areni v polfinalu lige prvakov za Kroosa in soigralce. Dvoboj bo v ZDA spremljal tudi Dončić, ki bi najraje videl, da bi šli beli baletniki do konca in ponovili šampionsko leto 2022, v katerem so osvojili ligo prvakov. Lovorike pa želi v ligi NBA osvajati tudi LD77, a ga čaka zahtevno delo že v uvodnem krogu končnice, kjer se bo v noči na četrtek petič pomeril z Los Angeles Clippers. Trenutni rezultat v zmagah je 2:2.

Kako pa bo s Kroosom v prihodnje? Po koncu sezone mu podobno kot Luki Modriću poteče pogodba z Realom. Uradno sodelovanja še ni podaljšal, a v Španiji prevladuje prepričanje, da bo ostal zvest Realu.

Tako je Toni Kroos širil dobro voljo na ponedeljekovem treningu Reala v "njegovem" Münchnu. Foto: Reuters

"Verjamem, da bo nadaljeval pri nas. Želi se upokojiti šele takrat, ko se ne bo mogel dokazovati z drugimi na največji ravni," je konec februarja dejal Ancelotti in s tem namignil, da bo Nemec, velik navijač Dončića, nastopal za madridskega velikana tudi v prihodnji sezoni. Bo v njej poleg španskega, tega mu lahko prepreči le še ogromen čudež, branil tudi evropski naslov? O tem bo za začetek več jasnega po polfinalnih spopadih z Bayernom. S klubom, ki ga pozna Kroos zelo dobro.