Šeško ob veliki zmagi podaljšal sanjski niz

Čeprav je nemški nogometni prvak že dva tedna odločen, to je Bayer Leverkusen, pa bomo vseeno z zanimanjem spremljali preostale štiri kroge. Danes sta se na derbiju 31. kroga v boju za ligo prvakov udarila RB Leipzig in Borussia Dortmund, velike zmage s 4:1 pa se je veselila zasedba iz Leipziga, za katero se je med strelce še na četrti tekmi zapored v bundesligi vpisal Šeško. Bayern je z 2:1 premagal Eintracht Frankfurt, Bayer se bo kasneje pomeril s Stuttgartom.

Sobota, 27. april

RB Leipzig je na derbiju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov s kar 4:1 premagal Borussio Dortmund, Benjamin Šeško in soigralci pa so z zmago naredili velik korak do lige prvakov, pred Dortmundom pa ima zdaj na lestvici pet točk prednosti.

Srečanje so sicer bolje odprli gostje, v 20. minuti je v polno meril Jadon Sancho. A sledil je odgovor domačih, najprej je v 23. minuti izid na 1:1 poravnal Lois Openda. Sodnik srečanja je sicer najprej pokazal na prepovedani položaj, a je nato s pomočjo Vara gol obveljal, že v sodnikovem dodatku prvega polčasa pa je za vodstvo Leipzižanov zadel Benjamin Šeško, ki se je po obrambi Gregorja Kobla znašel na pravem mestu ob pravem času in odbito žogo pospravil v mrežo Dortmunda. Mladi slovenski zvezdnik je z enajstimi goli eden najboljših strelcev lige, na zadnjih štirih tekmah je vselej zabil gol, niz pa je nadaljeval tudi v četrto.

Benjamin Šeško je odbito žogo pospravil v mrežo Dortmunda. Foto: Reuters

Za še višje vodstvo Leipziga je na začetku drugega polčasa zadel še Mohamed Simakan. Visoko zmago pa je v 80. minuti le še potrdil Christoph Baumgartner, ki je v 70. mintui zamenjal ravno Šeška. V zaključku je priložnost dobil tudi Kevin Kampl, ki je na igrišče vstopil v 88. minuti.

Do zmage je prišel tudi Bayern München. Ta je z 2:1 premagal Eintracht Frankfurt. Za vodstvo polfinalistov lige prvakov je v deveti minuti zadel Harry Kane, a je na drugi strani v 23. minuti odgovoril Hugo Ekitike. V drugem polčasu je Bayern le našel pot do treh točk, potem ko je v 61. minuti strel z bele pike izkoristil Kane, ki je svojo bero zadetkov tej sezoni povišal že na 35.

Harry Kane je v tej sezoni bundeslige že pri 35 zadetkih. Foto: Reuters

Bo Bayer ostal neporažen?

Bayer ta vikend proti stroju za gole. To je Serhou Guirassy. Foto: Guliverimage Bayer Leverkusen je na poti do svoje prve nemške lovorike dobil kar 25 tekem, na preostalih petih pa je igral neodločeno. Poraza še nima, kar je res neverjetno tudi zato, ker se je kar nekajkrat rešil v izdihljajih tekme. To soboto igra s tretjim Stuttgartom, ki je v prejšnjem krogu izgubil z Werderjem in točke v boju za ligo prvakov bolj potrebuje. Nato Bayer čakajo še nekaj lažji dvoboji z Eintrachtom, Bochumom in Augsburgom, bodo pa imeli bolj natrpan urnik tekem. Vmes namreč igrajo še polfinale evropske lige z Romo, konec maja pa jih čaka še finale nemškega pokala proti Kaiserslauternu. Nemški zvezdnici torej lahko dodajo še dve lovoriki.

