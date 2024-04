Neverjeten razplet v Nemčiji. Bayern lahko preda krono Bayerju že v soboto!

Ne le novi prvak, Bayer lahko v Nemčiji po sanjskih predstavah v sezoni 2023/24 poskrbi še za nekaj, kar bi močno odmevalo. Klub iz Leverkusna lahko postane nemški prvak brez enega samcatega poraza, kar bi bil podvig, ki bi rekorderju Bayernu, čeprav je bil najboljši kar 33-krat, uspel niti enkrat. Bayer si lahko zagotovi naslov že ta konec tedna. Če bi Bayern ostal praznih rok v soboto proti Kölnu, bi v Leverkusnu nazdravljali že tisti dan, Bayer pa ima vse v svojih rokah in lahko ob uspehu Bayerna pride do naslova prvaka v nedeljo, če bo doma ugnal Werder.

Petek, 12. april

Nogometaši Bayerna po 11 letih predajajo nemško krono. Bayer je od naslova prvaka oddaljen le še milimetre. Šest krogov pred koncem zaostaja za 16 točk. Če bodo Bavarci, ki vztrajajo v boju za polfinale lige prvakov, v soboto izgubili proti v tej sezoni skromnemu Kölnu, bo Bayer Leverkusen že novi prvak. Izbranci Xabija Alonsa so še neporaženi v tej sezoni, tako doma kot tudi v Evropi, v zgodovini bundeslige se lahko vpišejo kot prvi, ki bi prišli do krone neporaženi.

Benjamin Šeško je v svoji krstni sezoni v nemški bundesligi dosegel že osem zadetkov. Foto: Guliverimage

Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla bo pomembne točke v boju za čim višjo uvrstitev v nemškem prvenstvu v soboto lovil proti Wolfsburgu. Mladi Radečan bi lahko zaigral od prve minute. V soboto bo zelo zanimivo tudi v spopadu soimenjakinj, Borussie iz Dortmunda in Mönchengladbacha. Srečanje bodo z zanimanjem spremljali tudi pri Oblakovem Atleticu, saj bodo v Porurju gostovali v torek in iskali pot do polfinala lige prvakov.

V uvodni tekmi 29. kroga se bosta spopadla zvečer Augsburg in Union Berlin.

Nemško prvenstvo, 29. krog:

Petek, 12. april

Sobota, 13. april

Nedelja, 14. april:

Lestvica: