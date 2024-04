Nemški nogometni velikan Bayern München še naprej vratarja Alexandra Nübla vidi kot prihodnjo rešitev po odhodu kapetana Manuela Neuerja. Nemški nogometni rekorderji po številu domačih naslovov so pričakovano podaljšali pogodbo s 27-letnim Nüblom, ki velja do poletja 2025, še za štiri leta. Tako bo član bavarskega kluba do 30. junija 2029.

Vendar bo Alexander Nübel za zdaj še naprej kot posojeni igralec nosil dres Stuttgarta, in to še naslednji dve sezoni, je danes sporočil Bayern. To nakazuje, so zapisali pri nemški tiskovni agenciji dpa, da bi lahko 38-letni reprezentančni vratar Manuel Neuer še enkrat podaljšal pogodbo v Münchnu, ki se izteče čez leto dni.

Nübel je večkrat jasno povedal, da ne želi več delovati kot številka dve za Neuerjem.