V živo: Hoffenheimu se smeji, nova katastrofa Bayerna

To sezono še kar neporaženi Bayer Leverkusen (24 zmag in štirikrat remi za 76 točk) je tik pred osvojitvijo svojega prvega naslova nemškega prvaka. To mu pravzaprav lahko uspe že v naslednjem krogu, če bo imel 18 točk prednosti pred Bayernom iz Münchna. Zdaj je razlika med njima 16 točk. Bavarci so izgubili drugič zapored, tokrat proti novincu v prvi ligi Heidenheimu; lekarnarji pa v Berlinu niso dovolili presenečenja.

Bayern je sicer po nekaj težavah na začetku tekme ob koncu prvega dela vodil z 2:0 (Harry Kane se je dokazal že z 32. golom v sezoni, zabil je še Serge Gnabry), a so domači v nadaljevanju uprizorili popoln preobrat. Zmago je zrežiral Tim Kleindienst z dvema zadetkoma, pred tem je le minuto pred njegovim prvim zadel še Kevin Sessa. V slabo tolažbo je Bayernu ostal statistični podatek o 700. nastopu Thomasa Müllerja, ki je šele drugi igralec v zgodovini bundeslige po Seppu Maierju s toliko nastopi.

Bayern München je doživel še en boleč poraz, po Dortmundu ga je premagal še Heidenheim. Foto: Reuters

Leverksuen sicer ni blestel, a je odigral ravno dovolj dobro, da je dosegel 24. zmago v sezoni. Odločitev je padla ob koncu prvega dela, ko je po ogledu posnetka dobil enajstmetrovko, Robin Gosens pa drugi rumeni karton. Z bele točke je za zmago zadel Florian Wirtz.

Serhou Guirassy je drugi strelec bundeslige. Foto: Guliverimage Derbi kroga sta v soboto zvečer odigrala Stuttgart in Dortmund, ki sta bila na tretjem oziroma četrtem mestu. Edini gol na tekmi je zabil kdo drug kot drugi strelec lige Serhou Guirassy. Stuttgart je tako po zmagi z 1:0 zdaj sedem točk pred Leipzigom in Dortmundom.

Sledi jima RB Leipzig, ki je na tekmi 28. kroga visoko zmagal. Večji del posla za zmago nad Freiburgom s 4:1 je naredil že v prvih 20 minutah. Na semaforju je bilo že 2:0. Za končni izid je dva gola zabil Lois Openda, prvega po mesecu dni pa tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško. Ta je zdaj pri osmih golih v svoji prvi sezoni v nemški bundesligi. Šeško je tekmo začel v prvi enajsterici, Kevin Kampl med rezervisti in tudi ni vstopil v igro.

