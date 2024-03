Bayern izgubil največji derbi, navijači še pred koncem domov

V nemški bundesligi se kljub praznikom 27. krog nemoteno igra v soboto in nedeljo. Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta z Leipzigom proti Mainzu igrala tekmo brez golov 0:0. Kampl je začel v prvi postavi, Šeško pa vstopil v 68. minuti. Vodilni Bayer Leverkusen je po preobratu z 2:1 premagal Hoffenheim. Dan pred tekmo je Xabi Alonso sporočil, da ostaja na klopi ekipe, ki jo je vrnil med najboljše v Nemčiji. Veliki nemški derbi Bayern München - Borussia Dortmund so slednji dobili z 2:0, po skoraj desetih letih so končno spet zmagali na Bavarskem. Bayern tako za Bayerjem zdaj zaostaja že 13 točk.

Ekipa Leipziga si je privoščila spodrsljaj v boju za mesta pri vrhu, saj je igrala le 0:0 z ekipo z dna lestvice Mainzem. Imeli so premoč, a je niso znali izkoristiti, tako da niti Kevin Kampl, ki je začel tekmo in igral do 83. minute, kot tudi ne Benjamin Šeško (igral je od 68. minute) na koncu nista mogla biti zadovoljna. Oba sta imela svoje priložnosti za zadetek.

Nemočni in obupani nogometaši Bayerna. Foto: Reuters Serijski zmagovalec prve nemške bundeslige Bayern München očitno že konec marca predaja lovoriko. Lani jo se v zadnjem krogu speljal Borussii Dortmund, letos pa so mu rumeno-črni prizadejali morda že usoden poraz v boju s še neporaženim Bayerjem iz Leverkusna. Na velikem nemškem derbiju na Allianz Areni je z golom Juliana Ryersona Borussia v 83. minuti povedla z 2:0. Razočarani navijači ponosa Bavarske so predčasno začeli zapuščati stadion. Jasno jim je bilo, da bo zaostanek 13 točk za lekarnarji težko nadoknaditi. Do konca je sedem krogov, torej je možno osvojiti največ 21 točk. Ob koncu je Harry Kane sicer zatresel mrežo Borussie, a je bil gol zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen. Tako je Dortmund prišel do prve ligaške zmage v Münchnu po skoraj desetih letih.

Na velikem nemškem derbiju Med Borussio in Bayernom so prvi zabili nogometaši v rumeno-črnih dresih. Foto: Reuters

Xabi: Ostajam v Leverkusnu

Xabi Alonso je pred tekmo dobil glasen aplavz. Navijači so mu hvaležni, da ostaja v klubu. Foto: Reuters Xabi Alonso je Bayer Leverkusen prevzel petega oktobra 2022. Po težkem uvodu se je klub lani prebil v drugi del evropske lige, nato pa je šla njihova pot le še navzgor. Od lanskega februarja so na 58 tekmah dosegli 43 zmag in le trikrat izgubili. V tej sezoni na 39 tekmah še niso doživeli poraza, niti to soboto proti Hoffenheimu, pa so še do 88. minute zaostajali z 0:1. Nato sta v razmaku štirih minut zadela Robert Andrich in Patrik Schick. Že pred tem krogom so imeli visokih deset točk naskoka pred Bayernom. Po tako dobrih igrah je v Leverkusnu zdaj kar osem reprezentantov različnih držav.

Tako so se pojavila ugibanja, da bo Alonso čez leto dni zamenjal Carla Ancelottija na klopi Reala Madrida. A 42-letni trener, ki je kot nogometaš blestel v Liverpoolu (povezovalo se ga je tudi z njim), Realu in Bayernu, ne bo odšel. Na petkovi novinarski konferenci je potrdil, da bo svojo pogodbo oddelal do konca (podpisano ima do 2026). "Prejšnji teden smo imeli ploden sestanek z upravo kluba, kjer sem jih obvestil, da ostajam v Leverkusnu. To je pravo mesto zame, za mladega trenerja. Moj posel tukaj še ni končan."

