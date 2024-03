Zgodovinski preobrat: Šeško postal najdražji nogometaš v Sloveniji

Slovenski nogomet je vstopil v novo obdobje. Le dan po tem, ko je v Stožicah padla Ronaldova Portugalska (2:0), je Transfermarkt osvežil tržne vrednosti igralcev, ki nastopajo na nemškem prvenstvu. Benjaminu Šešku je tako vrednost zrasla na rekordnih 40 milijonov evrov. Pri 20 letih ni bil toliko vreden še noben Slovenec. V bistvu je bil v karieri toliko vreden le Jan Oblak, ki se po slabem desetletju poslavlja s slovenskega prestola in predaja štafeto mlademu napadalcu. Sodeč po tem, koliko obeta Radečan, mu jo bo v prihodnosti zelo težko vzeti. Šeško je prekinil kar 16-letno dominanco slovenskih vratarjev!

Samir Handanović je lani sklenil bogato kariero. Najdlje je branil pri milanskem Interju. Foto: AP / Guliverimage Vratarji so slovenskemu nogometu že dolgo v velik ponos. Sprva je navduševal Samir Handanović, ki si je ustvaril veličastno kariero na Apeninskem polotoku, od leta 2008 pa nosil pečat slovenskega nogometaša z najvišjo tržno vrednostjo. Tako je bilo vse do leta 2015, ko sta se sredi leta simbolično ujela z mlajšim stanovskim kolegom Janom Oblakom, ki ga je tudi nasledil med vratnicama izbrane vrste.

Takrat sta se po podatkih Transfermarkta ponašala s tržno vrednostjo v višini 15 milijonov evrov, nato je Škofjeločan na krilih imenitnih predstav na vratih Atletica uprizoril skokovit dvig. Podal se je tja, kamor se ni uspelo še nobenemu Slovencu. Pred petimi leti je postal najdražji vratar na svetu, njegova vrednost je znašala vrtoglavih sto milijonov evrov. Bil je z naskokom najbolj vreden posameznik slovenske reprezentance, njegova prevlada pa je trajala še leta in leta.

Dan po zmagi nad Portugalsko "težji" za deset milijonov evrov

Benjamin Šeško je po novem najdražji slovenski nogometaš. Foto: www.alesfevzer.com Nato se je na obzorju pojavila nova zvezda. Benjamin Šeško je lani jeseni ujel reprezentančnega kapetana, oba sta bila vredna 30 milijonov evrov, ko pa so pred dnevi pri Transfermarktu osvežili vrednosti, je postala Slovenija priča zgodovinskemu trenutku. Po 16 letih dominance vratarjev, Handanović in Oblak sta veljala za najdonosnejši slovenski nogometni produkt v tujini, je sledil preobrat.

Šeško, mladi napadalec Leipziga, je po novem vreden 40 milijonov evrov. To je njegov osebni rekord. Še daleč proč od vrednosti, ki je pred leti krasila Oblaka, a zagotovilo, da bi lahko Slovenija, če bo Šeškov talent še naprej tako vztrajno napredoval, o tem, da bi lahko bilo tako, namigujejo tudi številne govorice o zanimanju zanj največjih evropskih velikanov, še vrsto let občudovala istega kralja. Kralja, kar zadeva zadetke in tržne vrednosti.

Najvišje aktualne tržne vrednosti slovenskih nogometašev :

Nogometaš Klub, država Vrednost* Benjamin Šeško RB Leipzig, Nem 40 Jan Oblak Atletico Madrid, Špa 30 Jaka Bijol Udinese, Ita 10 Sandi Lovrić Udinese, Ita 9 Andraž Šporar Panathinakos, Grč 5 Jon Gorenc Stanković Sturm Gradec, Avt 4 Žan Celar Lugano, Švi 4 Kevin Kampl RB Leipzig, Nem 3,5 David Brekalo Orlando City, ZDA 3,5 Miha Zajc Fenerbahče, Tur 3 Tomi Horvat Sturm Gradec, Avt 3 Vanja Drkušić Soči, Rus 3 Adam Gnezda Čerin Panathinakos, Grč 3 Andres Vombergar Ittihad Kalba, ZAE 3

*Tržna vrednost je izražena v milijonih evrov.

Najvišje tržne vrednosti slovenskih nogometašev vseh časov:

Nogometaš Klub, država Vrednost* Kdaj? Danes* Jan Oblak Atletico Madrid, Špa 100 junij 2019 30 Benjamin Šeško RB Leipzig, Nem 40 marec 2024 40 Samir Handanović Inter Milano, Ita 24 avgust 2013 / Josip Iličić Atalanta Bergamo, Ita 22 marec 2020 0.3 Kevin Kampl RB Leipzig, Nem 22 marec 2019 3,5 Sandi Lovrić Udinese, Ita 10 junij 2023 9 Jaka Bijol Udinese, Ita 10 november 2022 10 Jasmin Kurtić Atalanta Bergamo, Ita 7 junij 2016 0,65 Tim Matavž PSV Eindhoven, Niz 7 september 2011 0,2 Benjamin Verbič Dinamo Kijev, Ukr 7 september 2020 2,5

*Tržna vrednost je izražena v milijonih evrov.