"Vseskozi se je govorilo o Ronaldu, ne pa Sloveniji. To ni prijetno slišati."

Zmaga slovenske nogometne reprezentance ni po svetu že dolgo odjeknila tako močno kot v torek, ko je Slovenija v nabito polnih Stožicah dala vetra Portugalski (2:0) in skupaj s sodniki spravila v jezo Cristiana Ronalda. Je uspeh nad eno najmočnejših evropskih reprezentanc naznanil tudi odmevnejše nastope na Euru 2024? O tem in še čem so več povedali Benjamin Šeško, Andraž Šporar in Timi Max Elšnik.

"Dokazali smo, da pravzaprav nismo slaba reprezentanca, ki se samo bori, ampak smo lahko nevarni za vsakogar. Najpomembnejše je, da si upamo igrati," je Benjamin Šeško postregel z največjim spoznanjem, s katerim si je slovenska reprezentanca utrdila samozavest. In to v najpotrebnejšem trenutku, saj je remi na Malti (2:2) odprl nekatera vprašanja in dvome v to, kaj resnično zmorejo najboljši slovenski nogometaši.

"Ponosen sem na fante in na to, kaj smo naredili proti tako močni reprezentanci. Ponosen sem, česa smo zmožni in kaj lahko še naredimo. Veselim se že naslednjih tekem. Imamo kakovostne igralce. Če si bomo zaupali, lahko ciljamo na velike stvari," je 20-letni napadalec, strelec že 11 reprezentančnih zadetkov, ki je prispeval asistenco za zadetek Adama Gnezde Čerina, prepričan, kako se lahko takšna Slovenija, če ne bo prišlo do radikalnih sprememb, na Euru zoperstavi vsakemu tekmecu. In v primeru dobrega dneva tudi osvaja točke.

Šporar: Vrhunska predstava Slovenije, skoraj brez napak

"To dokazuje, da se nismo naključno uvrstili na Euro. Tam nas bodo čakale takšne tekme. Če bomo tako igrali, bomo imeli na letošnji Euro lepe spomine. Očitno imamo večje težave z manjšimi tekmeci in je to stvar motivacije," se je Andraž Šporar navezal na četrtkov remi na Malti (2:2), ki je predstavljal razočaranje tako za slovensko nogometno javnost kot tudi reprezentanco samo. Takrat sta v polno zadela ravno Šeško in Šporar, dinamični napadalni tandem, ki ga je javno izpostavil tudi portugalski strateg Roberto Martinez. Kot da bi slutil, da bo nato na torkovi tekmi resnično povzročal težave njegovi obrambni vrsti.

Slovenija, ena izmed 24 udeleženk letošnjega Eura, je navdušila dobrih 16 tisoč gledalcev z zmago nad favorizirano Portugalsko. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"To je bila z naše strani vrhunska predstava, skoraj brez napak. Vedeli smo, da imajo Portugalci ogromno kvalitete. Da imajo enega najboljših igralcev vseh časov, zato je bilo pomembno dobivati duele in druge žoge. Ni bilo lahko, veliko smo tekli za žogo. Pri njih se je odpiralo veliko prostora, na koncu bi lahko bilo 3:0, kar bi bilo skoraj neverjetno," je napadalec Panathinaikosa omenil še veliko priložnost Žana Celarja, rezervista in prvega strelca švicarskega prvenstva, ki je vstopil v igro prav namesto njega. Tako je ostalo pri 2:0.

Elšnik dočakal reprezentančni prvenec

Pod drugi zadetek se je podpisal Timi Max Elšnik, Štajerec z zeleno-belim srcem, ki v Kekovi četi najbolje pozna stadion v Stožicah, kjer nastopa z Olimpijo. Z njo je jeseni dosegel zgodovinski uspeh v Evropi, ravno po zaslugi njegovih zadetkov in zmage nad Ludogorcem, in to še v obdobju, ko je bil njegov trener Joao Henriques, strateg iz Portugalske. Ko je primerjal, kateri zadetek je pomembnejši, je oba, tistega za zmago proti Ludogorcu kot tega proti Portugalski za 2:0, ocenil približno podobno.

Timi Max Elšnik se je prvič, odkar v članski konkurenci zastopa barve Slovenije, vpisal med strelce. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Pohvalil je igro Slovenije, zlasti v obrambi, opozoril na vselej nevarne protinapade, ki postajajo slovenska značilnost, kar je pred tekmo izpostavil tudi selektor Portugalske. "Ta tekma nam je prinesla ogromno pozitivnih stvari," je mnenja Elšnik, ki je tako dočakal reprezentančni strelski prvenec. In to v razprodanih Stožicah, tako da je bila njegova sreča še toliko večja.

"Vseskozi se je govorilo o Ronaldu, ne pa Sloveniji. To ni prijetno slišati."

Cristiano Ronaldo je eden največjih športnih zvezdnikov vseh časov, kar jih je gostovala Slovenija. Foto: www.alesfevzer.com Po dvoboju v Stožicah se je veliko razpravljalo o Cristianu Ronaldu. Pričakovano, saj je o nastopu 39-letnega Portugalca v Ljubljani, zelenico je zapuščal jezen in nezadovoljen, poročal praktično ves svet. Pred tem se je trudil, da bi premagal Jana Oblaka, a se mu namera ni posrečila.

"Ko igraš proti takemu igralcu, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. A vsak je na koncu le človek. Enkrat zabije, drugič ne. Verjamem, da na naslednji tekmi bo, tokrat pa smo ga dobro pokrili. Fantje so opravili vrhunsko delo. Popolnoma razumem njegovo jezo, noben ne izgublja rad," se je Šeško razgovoril o portugalskem superzvezdniku, enem največjih športnih zvezdnikov, kar jih pozna svet. Zaradi njega se je v torek odpravilo ogromno obiskovalcev z njegovimi obeležji in ga pričakalo z ovacijami. To je in ni zmotilo Kekovih izbrancev.

Ko je Elšnik povišal prednost Slovenije na 2:0, je postalo jasno, da se bo neverjetni zmagoviti niz Portugalske, trajal je kar 11 tekem, sklenil v Ljubljani. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Ker so vedeli, da se bo zgodilo natanko tako, so se na to pripravili, a tudi priznali, kako jim je vse skupaj predstavljalo dodaten motiv, da se dokažejo. "Vseskozi se je govorilo o Ronaldu, ne pa Sloveniji. To ni prijetno slišati, mi smo bili domačini. Saj razumem, Ronaldo je velika zvezda, a vseeno," so v dvoboj stopili odločno, da pokažejo občinstvu v Ljubljani, posledično pa tudi vsem, ki so dvoboj spremljali drugače, kako bi se morali na takšni tekmi kaj vprašati tudi o Sloveniji in ne biti medijsko povsem zaslepljeni z Ronaldom.

Mislil je, da bo igrati proti Ronaldu kaj bolj posebnega

Timi Max Elšnik je na srečanju nekajkrat neposredno pokrival prav kapetana Portugalske. Foto: www.alesfevzer.com Svojo izkušnjo z Ronaldom pa je v pogovoru za NZS domiselno opisal Timi Max Elšnik. Kako je sploh biti na igrišču, ko je poleg tebe tako vpliven zvezdnik, kot je Ronaldo?

"Iskreno povedano, sem mislil, da bo igrati proti Ronaldu nekaj bolj posebnega. A ko se tekma začne, postaneš hipnotiziran. To je tvoje delo. Veš, kaj moraš delati na igrišču. Tako niti nimaš časa razmišljati, kako je poleg tebe eden največjih v zgodovini. Pa ne le zvezda, kar se tiče nogometa ali športa, ampak vsega. Imel sem to čast, da sem ga pokrival ob kotih. Dostikrat je bil blizu. V tistih trenutkih samo razmišljaš, da ga oviraš. Da ne da gola. Sploh ni časa, da bi se zavedal, kdo je poleg tebe. Verjetno bom šele čez nekaj dni, ko bom gledal slike in videe, začel razmišljati, kako je bil zraven mene. Med tekmo pa iskreno nisem imel tega občutka. Bil je samo eden izmed tekmecev," je kapetan spregovoril o izkušnji, o kateri sanjajo milijoni nogometašev po vsem svetu, a se želja izpolni le redko komu.

Cristiano Ronaldo je bil nezadovoljen s sojenjem. Prepričan je bil, da bi moral sodnik iz BiH v vsakem polčasu vsaj enkrat pokazati na belo točko za goste. Po koncu obeh polčasov tako ni skrival nezadovoljstva. Foto: www.alesfevzer.com

Igrati proti Ronaldu danes ali pa še nekaj let nazaj pa očitno že predstavlja razliko. Podobno pa velja tudi za Slovenijo. Še nekaj let nazaj bi se lahko dvoboj končal drugače, zdaj pa so Kekovi izbranci našli skupno moč in dokazali, kako so prerasli v reprezentanco, ki se ne zna le boriti, ampak tudi igrati.