Ronaldo doživel udarec v Ljubljani, Messi nekaj ur pozneje zaploskal rojakom

Cristiano Ronaldo in Lionel Messi v nogometnem svetu že dolgo veljata za nekaj posebnega. Sta kapetana, rekorderja, strelska kralja in se ponašata z najvišjo stopnjo zvezdniškega statusa. V torek sta doživela različni reprezentančni izkušnji. Ronaldo je s Portugalsko nepričakovano klonil proti izjemni Sloveniji (0:2), Messi pa zaradi poškodbe v ZDA ni mogel pomagati rojakom na dvoboju proti Kostariki (3:1), a je bil lahko boljše volje od Portugalca. Gavči so po preobratu prišli do nove zmage, najbolj pa je navdušil Angel di Maria.

Že dolgo časa predstavljata elitni nogometni dvojec. Ni zvezdnikov, ki bi v tem stoletju napravila toliko za promocijo nogometa in osvajala tako veliko priznanj. Cristiano Ronaldo in Lionel Messi veljata za nekaj posebnega. Čeprav sta že davno zakorakala v četrto desetletje, še vedno predstavljata dodano vrednost svojim reprezentancam. Vsaj tako pravita njuna selektorja.

Kako je bilo v torek v Stožicah?

Portugalska je v četrtek brez CR7 v Guimaraesu napolnila mrežo Švedske (5:2), pet dni pozneje, ko se je prevetrila zasedba, pa v nasprotju z vsemi pričakovanji ostala praznih rok v Ljubljani (0:2). Slovenija je tako po izvrstni predstavi, ki je navdušila tudi portugalskega selektorja, končala neverjetni zmagoviti niz Portugalcev pod taktirko Roberta Martineza. Do gostovanja v Sloveniji je dobil vseh 11 tekem ob razliki v zadetkih 41:4. Nato pa je Ronaldo doživel udarec v Sloveniji in zelenico zapuščal nejevoljen, jezen na sodnike iz Bosne in Hercegovine, ki so po njegovem mnenju oškodovali njegovo reprezentanco vsaj za nekaj kazenskih udarcev.

Mojstrovina Angela Di Marie

Lionel Messi je manjkal na obeh zadnjih tekmah Argentine, ki je brez njega ugnala Salvador (3:0) in Kostariko (3:1). Foto: Reuters Če je Ronaldo Slovenijo zapuščal slabe volje, njegova reprezentanca pa vknjižila nepričakovano poraz, pa je bil lahko Lionel Messi boljše volje. Vsaj glede razpleta reprezentančnega dvoboja v Los Angelesu, na katerem sicer ni kandidiral za nastop.

Zaradi poškodbe mišice, ki jo je staknil sredi meseca na tekmi lige MLS, je namreč preskočil obe prijateljski tekmi. Argentina ju je odigrala ravno v ZDA, v prostrani deželi, v kateri od lani navdušuje Messi in nastopa za Inter iz Miamija. Zadnji dobitnik zlate žoge in kapetan svetovnih prvakov bi se lahko praviloma vrnil na igrišče šele prihodnji teden, ko čaka Inter dvoboj v pokalu prvakov z mehiškim Monterreyjem.

Izjemen zadetek Angela di Marie s prostega strela proti Kostariki:

Argentina je na stadionu Memorial Coliseum v Los Angelesu upravičila vlogo favorita proti Kostariki, a ji sprva ni šlo vse po načrtih. Po prvem polčasu so gavči v Kaliforniji zaostajali (0:1), a je nato sledil preobrat. In to kakšen! Angel Di Maria je v 52. minuti poskrbel za "evrogol". Mojstrsko je izvedel prosti strel in izenačil na 1:1. Messi je lahko nato zaploskal še zadetkoma Alexisa Mac Allisterja in Lautara Martineza.

Angel di Maria je navdušil na srečanju v Los Angelesu. Njegov nekdanji soigralec pri PSG Keylor Navas je bil ob mojstrski izvedbi prostega strela nemočen. Foto: Reuters

Vratar Kostarike Keylor Navas je bil nemočen, gavči so tako po Salvadorju, ki so ga s 3:0 premagali v Filadelfiji, na krajši turneji po ZDA vzeli mero še eni predstavnici Srednje Amerike. Izbranci Lionela Scanolija se pripravljajo na največji letošnji cilj, ko bodo branili naslov južnoameriškega prvaka. Prva tekma jih čaka 21. junija proti Kanadi, na tem tekmovanju pa želi nastopiti tudi Messi.

Brazilci izenačili v izdihljajih srečanja

Lucas Paqueta, brazilski zvezdnik West Hama, je v izdihljajih srečanja izenačil na 3:3, znova pa se je med strelce (na sliki v sredini) vpisal komaj 17-letni napadalec Endrick. Foto: Reuters Tradicionalno največji južnoameriški rival Argentine Brazilija je bil v torek dejaven v Evropi. Petkratni svetovni prvaki so se v Madridu s Španijo razšli s 3:3, znova pa je nase opozoril 17-letni napadalec Endrick. Brazilski čudežni deček je že pred dnevi odločil zmagovalca na prijateljski tekmi na Wembleyju (1:0). Takrat se je proti Angliji razveselil strelskega prvenca za Selecao, tokrat pa je na stadionu Santiago Bernabeu, kjer domuje njegov bodoči delodajalec Real Madrid, znova zadel v polno. Endrick se bo namreč po koncu sezone iz Palmeirasa preselil k belim baletnikom ter se pridružil številnim rojakom, ki več kot uspešno zastopajo barve kraljevega kluba.

V španski prestolnici je bilo v torek razburljivo do zadnjih sekund. Dvoboj dveh nogometnih velesil se je končal brez zmagovalca (3:3). Za to je v sedmi minuti sodnikovega podaljška poskrbel Lucas Paqueta, ko je izenačil z bele točke. Pred tem je bil dvakrat z bele točke za gostitelje uspešen Rodri, navijače Španije pa je z atraktivnim zadetkom navdušil tudi Dani Olmo, soigralec Benjamina Šeška in Kevina Kampla pri Leipzigu. Za Brazilce sta poleg Paquete zadela v polno Rodrygo in Endrick, zdajšnji in bodoči član madridskega Reala.

Slovenska nogometna reprezentanca bo pred odhodom na Euro 2024 odigrala še dve pripravljalni tekmi. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Marčevskega termina, namenjenega prijateljskim tekmam, je tako konec. Naslednjič se bodo izbrane vrste, ki jih poleti čakata vrhunca tako v Evropi kot tudi Južni Ameriki, podale na zelenice junija. To velja tudi za slovensko reprezentanco. Izbranci Matjaža Keka bodo pred Eurom v Nemčiji odigrali še dve domači prijateljski tekmi. V Stožice bosta prišli Armenija (4. junij) in Bolgarija (8. junij).