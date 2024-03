Na torkovi nogometni prijateljski tekmi v Stožicah, ko je Slovenija senzacionalno premagala Portugalsko (2:0), je med tekmo na igrišče pritekel slovenski navijač. Bil je tako hiter, da se je uspel fotografirati s Cristianom Ronaldom in ga še poljubil na lice. In kdo je ta srečnež?

Ogromno število slovenskih navijačev je čakalo na svoj trenutek na brniškem letališču in pred hotelom Grand Plaza, da bi za trenutek videli Cristiana Ronalda, enega najboljših nogometašev vseh časov. A na svoj račun je na koncu prišel le Janez Kozelj, ki je še dan po tem dogodku v šoku.

"Hvala za nepozaben trenutek"

Janez je na svoj Instagram profil objavil fotografijo z Ronaldom in ob tem zapisal: "Hvala za nepozaben trenutek. Dvajset let čakanja je konec."

"Dal sem si v glavo, da bom naredil fotko z njim. Čakal sem dvajset let, odkar ga spremljam," je za Radio 1 povedal Janez Kozelj, ki pa se ob vsem tem zaveda, da ni pravilno, kar je storil na torkovi tekmi in se ob tem tudi opravičil vsem varnostnikom, ki so varovali igrišče.

Cristiano Ronaldo se je med tekmo večino časa ukvarjal s sodniki. Foto: Reuters

Ronaldo je po koncu tekme odvihral v slačilnico

Sicer je v torek v Stožicah vladala prava nogometne evforija, potem ko je Slovenija na prijateljski tekmi v sklopu priprav na junijsko evropsko prvenstvo zvezdnike na čelu s Cristianom Ronaldom premagala z 2:0. Junaka slovenske reprezentance sta bila Adam Gnezda Čerin in Timi Max Elšnik.

Cristiano Ronaldo ob bolečem porazu ni mogel skrivati razočaranja, saj se je med tekmo večinoma časa ukvarjal s sodniki, medtem ko je bil na igrišču skoraj neopazen. Portugalski superzvezdnik je takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu odvihral v slačilnico.

