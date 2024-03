Slovenski junak zagledal potrtega Ronalda: Bilo je kot v filmu

"Ne zgodi se vsak dan, da Slovenija premaga enega največjih favoritov za osvojitev evropskega prvenstva," je po prestižni zmagi z 2:0 ponosno izpostavil Adam Gnezda Čerin. Njegov zadetek je prelomil srečanje. Portugalcem je dal slutiti, da bi lahko v Stožicah ostali praznih rok. In tudi so. Pa še nekaj se je zgodilo, kar je napolnilo srce Idrijčanu. Premagal je enega izmed junakov njegovega otroštva, velikega Cristiana Ronalda, in nam zaupal: "Uresničile so se mi sanje."

Če je kdo pričakoval, da bodo slovenski nogometaši po tako odmevni zmagi, kot jim je uspela v torek, ko so v razprodanih Stožicah premagali močno Portugalsko z 2:0, poleteli v izjavah, kot se rado dogaja mladim igralcem, se je krepko zmotil. Selektor Matjaž Kek je skupaj s pomočnikom Boštjanom Cesarjem, ki ga je v težkih trenutkih, katere preživlja Mariborčan, znova nadomestil v glavni vlogi, igralcem odlično vcepil svojo filozofijo. Iz porazov ali neuspehov se ne dela drame, kar je prišlo še kako prav ob vrnitvi z Malte, ko so si nalili čistega vina in prišli do spoznanja, kaj so delali narobe, da se je dvoboj končal brez zmagovalca (2:2), iz zmag in podvigov pa se ne dela evforije.

Takšno je razmišljanje tudi Adama Gnezde Čerina, nepričakovanega junaka slovenske zmage nad favorizirano Portugalsko. Prepričan je, kako je takšna zmaga poslala dovolj jasno sporočilo o tem, kaj zmore Slovenija. Tako Dancem, Srbom kot tudi Angležem. Vsem tekmecem na Euru 2024. ''Zdaj bodo reprezentance drugače gledale na nas. Ta zmaga dviguje rating Slovenije, kar se tiče reprezentančnega nogometa. Take zmage, take tekme so dobrodošle za slovenski šport. Moramo pa ostati na realnih tleh, saj nismo še nič naredili. Za točke se bomo namreč borili junija na Euru,'' se je 24-letni zvezni igralec razveselil velike zmage, a tudi pripomnil, da se zaradi nje ne smejo prepustiti evforiji. Ker je bila pač to le prijateljska tekma.

Pokazatelj, da lahko igrajo proti boljšim

"Res sem ponosen, da sem s svojim zadetkom pomagal Sloveniji do zmage," je po najbolj prestižnem zadetku v karieri dejal Idrijčan. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Je bila pa to še kako sladka zmaga, saj so reprezentanti v zadnjih dneh že skoraj ljubosumno spremljali medijsko pozornost, katere je bil ob prihodu v Sloveniji deležen Cristiano Ronaldo. Kot da bi se pozabilo na tiste, ki bodo stali Portugalcem na drugi strani. Če pa se je v nabito polnih Stožicah začelo z ovacijami, ki jih je doživljal portugalski superzvezdnik, se je končalo z ogromnim navdušenjem, namenjenim zgolj slovenskim nogometašem. Ta zmaga je še kako odmevala, tudi po svetu.

"Res sem ponosen, da sem s svojim zadetkom pomagal Sloveniji do zmage. To je bila prekrasna predstava, res dobra z naše strani. Daje nam motivacijo za to, kar nas čaka v Nemčiji. Kot priprava, a tudi pokazatelj, da lahko igramo proti boljšim reprezentancam," je prepričan, da bo Evropa po tej zmagi malce drugače gledala na Slovenijo. Kar samo po sebi nosi določene pluse in minuse, saj bo po takšni predstavi, s katero so prisilili k porazu močno Portugalsko, veliko težje najti koga, ki bi Slovenijo na Euru še vedno podcenjeval.

Portugalci niso premagali Jana Oblaka. Najbližje je bil njegov nekdanji klubski soigralec Joao Felix, a je v 75. minuti zatresel vratnico. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav je v Stožicah v torek gostovala zvezdniška zasedba, ki pod taktirko Roberta Martineza pred tem sploh še ni izgubila niti pokazala resnejše ranljivosti, saj je dobila vseh 11 tekem ob neverjetni gol razliki (41:4), je bilo v Ljubljani marsikaj drugače. Portugalci niso zadeli niti enkrat! Če so v četrtek napolnili mrežo Švedski (5:2), tokrat niso znali spraviti žoge izza hrbta Jana Oblaka. Imeli so nekaj (pol)priložnosti, a je bil Škofjeločan vedno na mestu, v eni redkih akcij, kjer je bil že premagan, pa ga je po strelu Joaa Felixa rešila vratnica. Takrat je Portugalska zapravila priložnost za hitro izenačenje na 1:1.

Če bomo tako igrali, se ni treba bati za Euro

Veselje Adama Gnezde Čerina, Jake Bijola in Žana Karničnika po odmevni zmagi nad Portugalsko. Foto: www.alesfevzer.com ''Vedeli smo, kako igrajo Portugalci. Vedeli smo, da imajo kvaliteto. Vsem je jasno, da proti Portugalski ne moreš dominirati vseh 90 minut. Imeli smo obdobja, v katerih smo trpeli, a smo bili takrat uspešni. Bili smo dovolj čvrsti, da smo zadržali Portugalce tako daleč od našega gola, da niso bili nevarni. Na koncu pa smo izkoristili svoje protinapade. Protinapadi nas krasijo že nekaj časa. Spredaj imamo kakovost. Če bomo tako igrali, se ni treba bati za Euro,'' mu je predstava proti Portugalski podala nov dokaz, kako zmore Slovenija, če se zadeve loti s pravo vnemo in pristopom, premagovati tudi največje evropske nogometne velesile. To pa je imenitna napoved za Euro 2024.

Gnezda Čerin je že prejšnji teden na pripravah spregovoril o Cristianu Ronaldu. Ker je od njega mlajši 15 let, ga je svojčas doživljal kot enega najboljših že v mladih letih. Še kot otrok. Takrat ga je spremljal po televiziji, zdaj pa je prvič zaigral proti njemu. ''Na sceni je že tako dolgo časa, da takega igralca, čeprav sem Messijev navijač, ne moreš drugo kot spoštovati. Malce je že v letih, to se mu pozna, a kljub temu še vedno igra na visoki ravni. Je odličen igralec. Če premagaš takega igralca, lahko postaviš kljukico v življenju. Uresničil sem sanje, danes mi je uspelo,'' še pred nekaj leti ne bi mogel verjeti v takšen scenarij.

Tako sta si čestitala strelca obeh slovenskih zadetkov, Adam Gnezda Čerin in Timi Max Elšnik. Foto: www.alesfevzer.com

Sploh tisti iz 72. minute, ko je zvezni igralec Panathinaikosa lepo odvzel žogo Ronaldu. ''Sledila je lepa akcija po desni strani. Dobro smo odigrali z Žanom (Karničnikom, op. p.), Žan je spustil Celarja v globino, to sem videl in se priključil napadu. Naenkrat sem se znašel pred vratarjem, in rutiniramo zaključil,'' se je spominjal zadetka, njegovega četrtega v reprezentančni karieri, v kateri je zbral 29 nastopov. Podajo mu je prispeval Benjamin Šeško.

Nogomet rad piše lepe zgodbe

Ko je proslavljal zadetek z navijači in spravil polne tribune na noge, je pogledal proti sredini igrišča. Tam pa je videl potrtega Cristiana Ronalda, kako se pripravlja na to, da bo izvajal s sredine. ''Še pred nekaj leti ne bi pričakoval, da bi se mi zgodilo kaj takšnega. To je bil nadrealističen prizor. O tem sem še enkrat vmes razmislil. In zdelo se mi je, kot da sem v nekem filmu. A to je nogomet, ta pa rad piše lepe zgodbe. Pričara lepe trenutke, zaradi katerih smo vsi veseli. To je čar tega športa,'' je užival po sladki zmagi nad Portugalsko.

Cristiano Ronaldo ni pričakoval takšnega razpleta srečanja v Ljubljani. Najlepšo priložnost je imel v 85. minuti, a mu je Jan Oblak imenitno ubranil prosti strel. Foto: www.alesfevzer.com

To bo ob naslednji reprezentančni akciji tudi zapil. Skupaj z drugim strelcem Timijem Maxom Elšnikom, ki se je razveselil strelskega prvenca v državnem dresu, bosta ob naslednji reprezentančni akciji "dala" za rundo.

Zdaj, ko so se nogometaši po zmagi nad Portugalsko razkropili in odpravili vsak v svojo smer, to ni bilo mogoče. Jim bo pa uspelo ob naslednji reprezentančni akciji. Čez nekaj mesecev, ko se bodo začele najbolj pomembne priprave za poletni vrhunec, nastop na Euru 2024. In prvem velikem tekmovanju za Gnezdo Čerina.