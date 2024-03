Štejejo se milijoni, Ronaldo popeljal Slovenijo v pravljične številke!

Slovenija s prihodom takšnega zvezdnika še ni imela opravka. V zadnjem obdobju se priljubljenost zemljanov v šovbiznisu ali športu meri na številne načine, za mnoge, ki so podlegli novim čarom in potrebam vsemogočne digitalne dobe, pa največji dokaz o tem, koliko je kdo priljubljen, predstavlja število sledilcev na družbenih omrežjih. V tem pogledu izstopa zlasti Instagram, kjer Cristiana Ronalda, reci in piši, spremlja redno kar 626 milijonov sledilcev! Neverjetna številka, ki priča o tem, kakšen medijski vpliv ima eden najboljših nogometašev na svetu. Za primerjavo, slovenski košarkarski genij Luka Dončić ima trenutno slabih devet milijonov sledilcev.

Objava Cristiana Ronalda, ki je zbrala že slabe štiri milijone všečkov:

Lani je Ronaldo presenetil z odločitvijo, da bo kariero nadaljeval v Savdski Arabiji, a to ni poskrbelo za padec njegove priljubljenosti. Še več, njegov magnet je začel še intenzivneje privabljati pozornost tudi v tem delu sveta. Čeprav je v tem trenutku ogromno zvezdnikov iz sveta športa, kulture in politike, ki bi lahko na prvi pogled uživali še večjo slavo kot 39-letni kapetan portugalske izbrane vrste, številke pravijo povsem nasprotno.

Ni ga čez Ronalda, zato je lahko Slovenija še toliko bolj počaščena, ko je Nogometni zvezi Slovenije (NZS) uspelo v Ljubljano privabiti njegovo reprezentanco. In da je z njo prišel tudi on. O tem, kako mogočen je Ronaldov fenomen, pričajo njegove zadnje objave.

Ronaldo je izpostavil svoj prihod v Slovenijo tudi na družbenem omrežju X ...

Ko je v ponedeljek pozno popoldan prispel v Slovenijo in ga je na letališču v Brniku zaman čakalo na stotine mladih slovenskih navijačev, saj je objekt na Gorenjskem zapustil na drugem izhodu, so si nore scene, ki jih dežela na sončni strani Alp ni vajena, sledile še v središču Ljubljane. Pred hotelom Plaza, kjer je nastanjena portugalska reprezentanca, prepolna zvezdnikov, so bile vse oči uperjene le v enega. V Cristiana Ronalda, svetovnega kralja Instagrama.

Osebe z največ sledilci na Instagramu: 1. Cristiano Ronaldo 621 milijonov sledilcev

2. Lionel Messi 501

3. Selena Gomez 429

4. Kylie Jenner 400

5. Dwayne Johnson (The Rock) 397

6. Ariana Grande 380

7. Kim Kardashian 364

8. Beyonce 319

9. Khloe Kardashian 310

10. Kendall Jenner 294

11. Justin Bieber 293

12. Taylor Swift 282

13. Virat Kohli 266

14. Jennifer Lopez 253

15. Nicki Minaj 229

Sloveniji je pomahal in dodal zastavo

Tako je včeraj pozno zvečer poslal v svet tri fotografije svojega prihoda v Slovenijo. Nanašale so se na prihod z letalom. Danes bo drugače. Danes bo Ronaldo stopil na prenovljeno zelenico, kjer ga bodo pričakale polne tribune stoženskega stadiona.

Največji slovenski nogometni objekt je doživel silno prenovo. Ne le travnata površina, prenovljeni so tudi žarometi in ozvočenje. Ob prihodu Ronalda bodo torej Stožice zaživele v novi, še bolj spektakularni luči, najpriljubljenejša oseba na svetu, sklepano po barometru števila sledilcev na Instagramu, pa bo prvič zaigrala v Sloveniji.

... kot tudi Facebooku:

"Cristiano je ogromno naredil v karieri, vedno hoče biti najboljši. Je pravi zgled mlajšim,'' je o njem v ponedeljek povedal portugalski strateg Roberto Martinez. Njegov reprezentančni soigralec Vitinha, ki je od njega mlajši 15 let in je zvezdnik PSG,

je dodal: "Zelo pomemben je, je naš kapetan. Je izjemen strelec in igra pomembno vlogo v ekipi."

Ronaldova zvezda kljub zadnjemu obdobju, ki ga preživlja v Savdski Arabiji in bogatem klubu Al Nassr, daleč proč od evropske lige prvakov, tako nikakor še ni prenehala žareti. Foto: Reuters

Ronaldo je zelo priljubljen tudi na preostalih družbenih omrežjih. Na Facebooku njegovemu profilu sledi 169 milijonov ljudi, na nekdanjem Twitterju (X) pa se lahko pohvali s skoraj 111 milijoni sledilcev.

Fotografije z njegovega popotovanja v Slovenijo je delil na vseh omenjenih omrežjih. Jasno in glasno jih je pospremil z besedo Slovenija (Eslovenia), ji pomahal in obenem dodal še slovensko zastavo. Vse skupaj je videlo ogromno ljudi, na Instagramu je njegova objava zbrala skoraj štiri milijone všečkov! To je neverjetna reklama za Slovenijo, ki jo je, glede na število sledilcev, v tem trenutku na svetu zmožen le eden. Le CR7.