Tako luksuzno v Slovenijo letijo Portugalci z Ronaldom #foto

Danes okrog 18.45 bo na letališče na Brniku iz Lizbone priletelo letalo prevoznika KlasJet, ki sodi med najbolj ekskluzivne in luksuzne ponudnike zasebnih letov. Gre za ponudnika letalskih storitev iz Litve, ki je bil ustanovljen leta 2013. Je del večje letalske skupine Avia Solutions Group.

Na posebej prilagojenem letalu boeing 737-300, ki nima veliko skupnega s podobnimi letali na rednih letalskih linijah, bo portugalska nogometna reprezentanca s Cristanom Ronaldom na čelu. Letalo z oznako LY-CHF leti pod zastavo Litve.

V notranjosti letala je 68 sedežev. Foto: KlasJet

Le pol toliko sedežev kot v klasičnem potniškem boeingu 737-300

Ta ozkotrupni boeing za zasebne oziroma čarterske polete lahko sprejme do 68 potnikov. Potniška kabina je dolga 22 metrov, visoka pa 2,15 metra. Notranjost letala so prenovili predlani, namenjena pa je udobnemu in sproščenemu potovanju na dolgih razdaljah. Ta boeing lahko brez vmesnega pristanka leti do 4.400 kilometrov daleč. Klasični boeing 373-300 ima glede na konfiguracijo od 120 do 140 sedežev, tale zasebni torej le pol toliko.

Letalo sicer ni najnovejše, saj so ga izdelali že leta 1997. Njegov naročnik je bil najprej nemški Deutsche BA, KlasJet pa je letalo v svojo floto vključil leta 2019.

Notranjost KlasJetovega boeinga 737-300:

