Selektor Portugalske popihal na dušo Šešku in Šporarju

Portugalski zvezdniki so pred odhodom v Slovenijo opravili dopoldanski trening še v domovini, v torek pa jih čaka prijateljsko srečanje s Kekovo četo. Selektor Roberto Martinez, ki kot selektor Portugalske sploh še ni izgubil dvoboja, se veseli izziva v Ljubljani. V slovenski reprezentanci je izpostavil napadalca Benjamina Šeška in Andraža Šporarja, zelo sta mu všeč tudi Petar Stojanović in kapetan Jan Oblak. "Domačo reprezentanco bo težko zlomiti," je španski strateg pojasnil na novinarski konferenci v Stožicah.

Ponedeljek, 25. marec 2024, bo ostal v zgodovini slovenskega nogometa zapisan kot prav poseben datum. Na ta dan je na sončno stran Alp, zaradi poznega prihoda je takrat v Sloveniji že zašlo sonce, tako da je zvezdniško zasedbo gostov iz Portugalske pričakala tema, prvič prišel Cristiano Ronaldo. Eden najbolj priljubljenih in s strani medijev ter javnosti obleganih športnikov na svetu uživa status nogometnega superzvezdnika. Čeprav ima že 39 let, je še vedno izjemen strelec in kapetan Portugalske. Ogromno navijačev in simpatizerjev ima tudi v Sloveniji.

Ogromno mladih slovenskih ljubiteljev nogometa je na letališču Brnik zaman čakalo Cristiana Ronalda. Foto: Bojan Puhek

Prevladujejo mladi navijači, ki so ga najprej skušali pozdraviti ob prihodu na letališče Jožeta Pučnika, nato pa, ko jim je načrt na Gorenjskem spodletel, še pred ljubljanskim hotelom Plaza. Tisti najvztrajnejši so ga le na kratko uzrli, ko je vstopal v hotel. Slovenija tovrstnega nogometnega gosta, ki bi sprožil takšno evforijo, podobno tisti, ki spremlja glasbene in filmske zvezdnike, še ni dočakala.

Ronaldo? Ne, Vitinha.

Vitinha ni kandidiral za tekmo proti Švedski. Foto: www.alesfevzer.com Ker je bila slabo uro po prihodu Portugalske na stadionu Stožice napovedana novinarska konferenca, na kateri se je pričakovalo selektorja Roberta Martineza in enega izmed igralcev, je še živelo upanje, da bi se sloviti CR7 dan pred tekmo v Ljubljani že predstavil sedmi sili. V portugalskem taboru pa so imeli drugačne načrte. Poleg Martineza je pred novinarje stopil Vitinha, mladi zvezdnik PSG, ki je pred tremi leti že gostoval v Stožicah in takrat mladi izbrani vrsti do 21 let na Euru, ki sta ga skupaj gostili Slovenija in Madžarska, osvojil drugo mesto.

Zanimivo je, da 24-letni portugalski zvezni igralec v četrtek ni kandidiral za dvoboj s Švedsko. Podobno velja še za sedem njegovih rojakov (Danilo, Ruben Neves, Joao Felix, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Otavio in Cristiano Ronaldo), ki bodo tako prejeli priložnost za nastop proti Sloveniji, zagotovo pa je ne bo osem portugalskih velemojstrov, ki so zaigrali proti Skandinavcem (5:2), navdušili, a nato po dogovoru selektorja, ta noče meseca marca dvakrat zapored preizkusiti enake zasedbe, zapustili reprezentančni tabor. To so Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Palhinha, Nelson Semedo, Toti Gomes, Rafael Leao, Bruno Fernandes in Goncalo Ramos. Skrb manj torej za slovensko obrambo, a je po drugi strani spisek prve osmerice, v kateri izstopa kapetan Ronaldo, že sam po sebi dovoljšne opozorilo, kako močno reprezentanco premora Portugalska.

Vstopnice za prijateljski dvoboj med Slovenijo in Portugalsko so pošle rekordno hitro. Dvoboj bo spremljalo dobrih 16 tisoč gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com

Ta želi pod taktirko Martineza na Euru doseči dober rezultat. Če se je Portugalski zalomilo na SP 2022, kjer je v četrtfinalu nepričakovano izpadla proti Maroku, pa želi na Euru v Nemčiji stopiti korak naprej. Odkar jo vodi Španec, je dobila vseh enajst tekem, navijači pa so zelo zadovoljni s predstavami in odličnim vzdušjem v izbrani vrsti. Razlika v zadetkih znaša 41:4, tako da čaka Kekovo četo zelo zahtevno delo.

"Slovenija ima dva dinamična napadalca"

Andraž Šporar in Benjamin Šeško sta se vpisala med strelce na zadnji tekmi Slovenije na Malti (2:2). Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kako pa Slovenijo doživlja nepremagljivi Martinez, ki je pred tem vrsto let vodil Belgijo? Pred srečanjem je napovedal, da bo to velik preizkus predvsem za obrambno vrsto. Podobno kot na tekmi proti Švedski, kjer je bil zadovoljen z večino srečanja.

"Selektor Slovenije Matjaž Kek ima strukturirano ekipo, pritiskajo kot ekipa, ima dva dinamična napadalca, Benjamina Šeška, ki je eden boljših napadalcev v nemški ligi, in Andraža Šporarja, ki se dopolnjujeta med sabo. Tako bomo glede tega nadaljevali tudi obrambne naloge, pričakujemo, da bo domačo vrsto težko zlomiti," je dejal Martinez in popihal na dušo osrednjemu slovenskemu napadalnemu dvojcu, ki bi ga lahko pazil tudi mladostni veteran Pepe. Pri 41 letih še ni rekel zadnje vrhunskemu nogometu, podobno velja za dve leti mlajšega superzvezdnika Ronalda.

Roberto Martinez lahko računa na ogromno število kakovostnih igralcev. V marčevski akciji za nastop kandidira kar 31 nogometašev. Foto: www.alesfevzer.com

"Pomembna je zmes igralcev. Imamo izkušene, pa tudi mlajše. Nekateri so se rodili šele takrat, ko sta Pepe in Ronaldo že igrala na velikih tekmovanjih," je poudaril, o tem, ali bo Ronaldo zaigral od prve minute, pa ni želel govoriti. "O tem še nisem govoril igralcem, tako da tudi tukaj ne morem govoriti o tem," je pojasnil gostobesedni Španec, ki bo v torek lovil 12. zaporedno zmago s Portugalci.

Edino gostovanje Portugalske do Eura 2024

Torkov spektakel v razprodanih Stožicah bo potekal na prenovljeni travnati površini, prenovljeni pa so tudi žarometi in ozvočenje. Foto: www.alesfevzer.com Slovensko reprezentanco zelo spoštuje. Njegovo mnenje o kakovosti Kekove čete so olepšali ogledi tekem Slovenije v kvalifikacijah za Euro 2024, ki v Ljubljani ni nikoli izgubila. "Videl sem dobre tekme Slovenije proti Danski, Severni Irski, Finski, bile so impresivne. To bo res dober test za nas," je prepričan, da bo Slovenija zlasti zaradi udarnega napadalnega dvojca, nevarnega zlasti v protinapadih, pripomogla k boljši pripravi Portugalske na zaključni turnir v Nemčiji.

Portugalska bo do Eura večino srečanj odigrala doma, junija bo tako gostila še Finsko in Hrvaško. Gostovala bo le v Sloveniji, kar prinaša po mnenju selektorja Martineza dobrodošlo spoznanje, saj se je na pot odpravila celotna reprezentanca. Projekt Euro 2024, na katerem bo spadala na seznam največjih favoritov za naslov, je tako v popolnosti zaživel. O tem, kako bo tekma v Ljubljani zelo pomembna za Portugalsko, je prepričan tudi Vitinha. Podobno kot Martinez je tudi on našel zgolj velike besede za kapetana Ronalda, ki še vedno predstavlja gonilno silo Portugalske, hkrati pa je tudi najboljši strelec.

To bo prva medsebojna tekma teh dveh ekip. Slovenci so izgubili eno od zadnjih osmih tekem, Portugalci pa so dobili vseh 11 pod Martinezovim vodstvom. Portugalska je sicer sedma na lestvici Fife, Slovenija pa 55. Spektakel v razprodanih Stožicah se bo začel v torek ob 20.45, prireditelji pa že pred tem pred stadionom obljubljajo bogat spremljevalni program.