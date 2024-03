Slovenski as iz srca: Čudovito bi bilo premagati Ronalda

Najboljši nogometaši, kar jih po mnenju Matjaža Keka premore Slovenije, se vneto pripravljajo na torkov spektakel, ko bo v razprodanih Stožicah na drugi strani igrišča stala mogočna Portugalska. V slovenskem taboru prevladuje prepričanje, da bodo pokazali boljšo predstavo, kot so jo v četrtek na Malti (2:2). In ni jih malo, ki so prepričani, da lahko Slovenija s pomočjo bučnega občinstva premaga Cristiana Ronalda in druščino. O tem so spregovorili Vanja Drkušić, Tomi Horvat in Andraž Šporar.

Slovenska obramba bo imela v torek opravka z nogometnim superzvezdnikom, kakršnega še ni bilo v Stožicah. Cristiano Ronaldo ima poseben status. Čeprav je star že 39 let, še vedno uživa izjemno spoštovanje, njegova lakota po zadetkih in znanje, s katerima redno trese mrežo, sta ogromna. Zelo kakovostni pa so tudi njegovi soigralci, eden za drugim člani največjih evropskih klubov, tako da Slovenijo čaka še kako zahtevno delo. Nenazadnje so Portugalci v četrtek doma odpravili Švedsko s kar 5:2.

Drkušić: Morda je za koga malce nora napoved ...

Vanja Drkušić se je z Janom Oblakom po lanski zmagi nad Kazahstanom veselil preboja Slovenije na Euro 2024. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com "Zadovoljen bi bil z zmago, čeprav je to morda za koga malce nora napoved. Smo ekipa, ki na vsaki tekmi igra na zmago, in dokler nam druga ekipa ne pokaže, da so boljši na igrišču, bomo dali vse od sebe, da zmagamo," drzno napoveduje Vanja Drkušić. Branilec ruskega Sočija je prepričan, da ima Slovenija dovolj kakovostno reprezentanco, ki lahko konkurira Portugalski. A le, če se bo držala svojih principov.

"Portugalce smo si že ogledali, gre za zelo kakovostno reprezentanco, a sem prepričan, da jim lahko konkuriramo z borbenostjo in željo. Igramo proti velikemu nasprotniku, polne Stožice bodo zagotovo še dodaten motiv," napoveduje 24-letni branilec, ki v Stožicah še ni zaigral proti tako odmevnemu tekmecu.

"V napadu bo treba izkoristiti vsako priložnost"

Neuničljivi Cristiano Ronaldo nogometni svet navdušuje že več desetletij. Foto: Reuters Portugalskega kapetana Cristiana Ronalda dobro pozna in spoštuje Andraž Šporar, ki je del kariere preživel na Portugalskem. "Dvajset let že igra na vrhunski ravni. To je neverjetno, kakšne številke dosega. Lahko mu le damo roko, čestitamo in uživamo v njegovi eri. Je pa jasno, da bi ga bilo čudovito premagati na domačem igrišču," izkušeni Ljubljančan ne izključuje možnosti, da bi Slovenija na prenovljeni travnati površini v Stožicah prekrižala načrte Ronaldu, Joau Felixu, Joau Cancelu in drugim portugalskim zvezdnikom.

Prepričan je, da bo Slovenija pokazala več, kot je v četrtek na Malti. Tisti remi, na katerem je zatresel mrežo gostiteljev, ima za dobro opozorilo. Dobro se zaveda, kako pomembno bo izkoristiti vsako priložnost, ki se bo ponudila napadu Slovenije.

Drugi zadetek za Slovenijo je na Malti dosegel Benjamin Šeško, ki nestrpno čaka na torkov spektakel s Portugalsko:

"Proti Portugalski bo zelo težko zdržati brez prejetega zadetka, tako da bo v napadu treba izkoristiti vsako priložnost, ki se nam bo ponudila. Stati moramo kompaktno, iti stoodstotno v duel. Smo na domačem terenu in moramo jim pokazati, da želimo zmago. V tem primeru je mogoče vse," razmišlja Šporar, z 11 zadetki, toliko jih je v karieri v državnem dresu dosegel tudi njegov mlajši stanovski kolega Benjamin Šeško, osmi najboljši strelec v zgodovini reprezentance.

Horvat: Verjamem, da jim lahko povzročamo težave

Tomi Horvat je v nedeljo na rojstnodnevni torti upihnil 25 svečk. Foto: Grega Valančič/Sportida O tem, da bi lahko Slovenija v torek mešala štrene favorizirani Portugalski, je prepričan tudi zvezni igralec Sturma Tomi Horvat. "Portugalska je ena izmed najboljših reprezentanc na svetu z odličnimi posamezniki. Tokrat pa prihajajo k nam domov in verjamem, da jim bomo lahko povzročali težave," sporoča povratnik v reprezentanco, ki je v nedeljo dopolnil 25 let in na Malti prvič v državnem dresu zaigral od prve minute.

V torek, ko bo izbrano vrsto za razliko od gostovanja na Malti znova vodil Matjaž Kek, bi lahko dvoboj začela nekoliko spremenjena začetna zasedba kot v četrtek. Slovenski nogometaši bodo zadnji trening pred atraktivno tekmo, na kateri bodo Stožice pokale po šivih, opravili v ponedeljek. Dvoboj med Slovenijo in Portugalsko, na katerem se bosta v vlogi kapetanov srečala Jan Oblak in Cristiano Ronaldo, se bo v torek začel ob 20.45.

Cristiano Ronaldo se pripravlja na tekmo s Slovenijo skupaj z "družino":