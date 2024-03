Srbom dal misliti polom v Rusiji, v Moskvi odpovedali tekmo

Po pestri soboti, ko je nastopilo ogromno svetovnih nogometnih velesil, bo nedelja veliko mirnejša. Za najodmevnejšo tekmo bosta na stadionu Red Bull Arena v New Yorku poskrbela Italija in Ekvador. Branilci evropskega naslova bodo skušali na kratki turneji po ZDA po Venezueli (2:1) premagati še drugega tekmeca iz Južne Amerike.

Luciano Spalletti bo skušal letos z Italijo ubraniti naslov evropskega prvaka. Foto: Reuters

Selektor Luciano Spalletti je napovedal, da bo danes v konici napada od prve minute priložnost dobil Giacomo Raspadori (Napoli). Na zadnji tekmi je sicer blestel Mateo Retegui. Napadalec Genoe je prispeval oba zadetka za zmago nad Venezuelo.

Srbi pripravljajo spremembe, v Rusiji odpovedali tekmo

Dragan Stojković je v četrtek v Moskvi doživel najhujši poraz, odkar vodi Srbijo. Foto: Reuters V ponedeljek bo na delu Srbija, eden izmed treh tekmecev Slovenije na Euru v Nemčiji. Izbranci Dragana Stojkovića Piksija so v četrtek gostovali v Moskvi. Postali so prva evropska reprezentanca, ki se je, odkar sta Fifa in Uefa Rusijo suspendirali, pomerila z rusko izbrano vrsto. Rusi so v Moskvi nadigrali Srbe. Zmagali so s kar 4:0, vse zadetke pa dosegli po izključitvi Milana Gajića, ki je bila po mnenju srbskega selektorja Stojkovića tudi odločilen trenutek srečanja.

"To je bila prestroga odločitev," je dejal priljubljeni Piksi. "Pripravljamo se na evropsko prvenstvo. Dobro je, da smo izgubili v Moskvi, ne pa na Euru. Upam, da bomo na prihodnjih tekmah igrali drugače. Na igrišču bo prisotna drugačna postava," napoveduje Stojković, ki je podobno kot slovenski selektor Matjaž Kek nedavno s svojo zvezo podaljšal pogodbo do leta 2026. V ponedeljek bo gostoval na Cipru, pred tekmo pa napoveduje spremembe, tako da bi se lahko v obrambi vrnil k formaciji s tremi branilci. Junija se bo pred Eurom pomeril še z Avstrijo (Dunaj) in Švedsko (Stockholm). V Moskvi je doživel najhujši poraz, odkar opravlja vlogo selektorja Srbije.

Rusija bi se morala v ponedeljek pomeriti še s Paragvajem, a je dvoboj odpovedan. Foto: Guliverimage

Rusija bi morala v ponedeljek gostili Paragvaj, a je dvoboj zaradi petkovega terorističnega napada v Moskvi, v katerem je umrlo 133 ljudi, odpovedan.

Prijateljske tekme, 24. in 25. marec 2024: