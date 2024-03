Ronaldu se je pred Slovenijo zgodilo nekaj nepredstavljivega

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo v svetu športa že dolgo predstavlja simbol za pravljično število sedem. Od leta 2007 na tekmah Portugalske nosi dres s številko sedem le največji izmed največjih. Le kapetan in rekorder CR7. Ko pa je Portugalska v četrtek ob odsotnosti Ronalda napolnila mrežo Švedom (5:2), je dvoboj zaznamovala tudi odločitev, da lahko dres s številko 7 obleče še nekdo drug. V zgodovino se je tako vpisal Bruma.

Bliža se gostovanje Portugalske v Stožicah, bliža se prihod zvezdniške zasedbe, v kateri izstopa Cristiano Ronaldo. Sloviti napadalec, čigar dres krasi prepoznavna številka sedem. Tako v klubu kot v reprezentanci, vseeno. Ronaldo obožuje sedmico. Ko se je leta 2007 reprezentančno upokojil njegov sloviti rojak Luis Figo, je dočakal priložnost, da lahko prevzame dres s številko sedem.

Cristiano Ronaldo bo v torek proti Sloveniji vknjižil že 206. nastop za portugalsko izbrano vrsto. Dosegel je že 128 zadetkov. V obeh rubrikah je svetovni rekorder. Foto: Guliverimage

Začela se je tradicija, ki je trajala in trajala. Minevale so tekme, tako tiste na velikih tekmovanjih kot tudi tiste pripravljalne in prijateljske, a vselej, ko se je igralo, je portugalski dres z ikonično številko 7 pripadel le enemu. Le Ronaldu. Če ga ni bilo, te številke ni nosil nihče drug. Po 17 letih pa je napočil čas za nepričakovano izjemo.

Ponavadi ima dres s številko 17, a ...

Ko se je Portugalska v četrtek v Guimaraesu pomerila s Švedsko, Ronaldo ni kandidiral za srečanje. Zveza je za tisto tekmo napravila izjemo in se odločila, da lahko ''sveto'' sedmico ob odsotnosti 39-letnega kapetana obleče nekdo drug. To je postal Bruma.

Bruma oziroma daljše Armindo Tué Na Bangna je 29-letni krilni napadalec. Rodil se je v afriški državi Gvineja Bissau, a se že kot otrok preselil na Portugalsko. Prve korake je kot najstnik storil v akademiji Sportinga. Ravno v klubu, kjer je pred njim kot meteor zablestel Cristiano Ronaldo. Bruma je večino profesionalne kariere preživel v tujini. Igral je v Turčiji (Galatasaray, Gaziantepspor in Fenerbahče), Španiji (Real Sociedad), Nemčiji (RB Leipzig), na Nizozemskem (PSV Eindhoven) in v Grčiji (Olympiakos), nato pa se je lani vrnil v domovino, kjer nastopa za Brago. Za reprezentanco je odigral 12 tekem in dosegel dva zadetka. Foto: Guliverimage

Krilni napadalec Brage, ki ponavadi v portugalski reprezentanci nosi dres s številko 17, je tako nastopil z znamenito sedmico in se izkazal. Na tekmi, na kateri se je pri Portugalski med strelce vpisalo pet različnih igralcev, je švedsko mrežo zatresel tudi sam. V zgodovino se je tako vpisal šele kot drugi portugalski nogometaš, ki je od leta 2007 naprej nastopil v dresu s številko sedem.

Bruma zelo spoštuje Ronalda. Je njegov velik oboževalec. V mladih letih ga je doživljal kot vzornika in želel posnemati njegove nogometne trike. Zdaj, ko sodelujeta v izbrani vrsti, pa mu je pripadla nevsakdanja čast, da celo obleče ''njegovo'' sedmico.

Bruma je v četrtek nosil "Ronaldov" dres s številko sedem in proti Švedski po podaji Bruna Fernandesa dosegel zadetek za 4:0. Portugalci so na koncu zmagali s 5:2. Foto: Guliverimage

To pa se je verjetno zgodilo le enkrat. Le na tekmi proti Švedski. V torek, ko bo Portugalska gostovala v razprodanih Stožicah, bo namreč drugače. Ronaldo se vrača v ekipo, v torek se bo predstavil občinstvu v Ljubljani, nosil pa bo dres z najbolj prepoznavnim simbolom. Sedmico. Bruma, ki bo prav tako kandidiral za srečanje, se bo najverjetneje vrnil k številki 17. Spektakel med Slovenijo in Portugalsko se bo v razprodanih Stožicah začel ob 20.45.