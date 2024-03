Visoka zmaga mladih Slovencev, pa bi bila lahko še višja

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 je na peti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 v Murski Soboti premagala Bosno in Hercegovino s 3:0 (2:0). Za Slovence so zadeli Tio Cipot, Adrian Zeljković in Jošt Pišek.

Slovenska reprezentanca Slovenije do 21 let je z tekmo proti Bosni in Hercegovini na Fazaneriji vstopila v drugo polovico kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Varovanci Milenka Aćimovića so v jesenskem delu dobili tri od štirih kvalifikacijskih preizkušenj v skupini H. Mladi Slovenci so se prve zmage razveselili prav proti temu tekmecu, ki so ga v Sarajevu premagali po preobratu v režiji Tjaša Begića in Tia Cipota. Po domačem porazu s Francijo, je oktobrski ciklus postregel z dvema zmagama proti Cipru s 3:0 in Avstriji z 1:0. Tudi drugo polovico kvalifikacij so začeli uspešno z zmago proti vrstnikom iz BiH.

Mile Ačimović Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Po prve pol ure igre so bili Aćimovićevi izbranci nekoliko podjetnejši, a je tudi Bosna postajala vse bolj nevarna. Okoli 30. minute so bili gostje tudi blizu vodstva, ko je David Vuković dobro streljal iz prostega strela, a se je z lepo obrambo izkazal kapetan Martin Turk. Tekma se je nato povsem razživela, po napaki gostujoče obrambe in odvzeti žogi so Slovenci povedli, zadel je Cipot po podaji Nejca Gradišarja. Ni dolgo trajalo, da so mladi Slovenci povišali prednost na 2:0. Sedem minut kasneje je Svit Sešlar iz kota poslal sijajen predložek pred vrata Bosne, žogo pa je z glavo v mrežo zabil Adrian Zeljković.

Dvoboj bi se nato moral še bolj odviti v slovensko korist, saj je Slovenija v 43. minuti dobila enajstmetrovko, ko je Vuković v kazenskem prostoru povlekel Nina Milića. A darilo je zapravil Sešlar. Sprva mu je Muhamed Šahinović ubranil strel z bele pike, nato pa je z glavo žogo poslal le mimo gola. Slovenci so večino drugega polčasa na zelenici preživeli z igralcem več od tekmeca, saj si je v 49. minuti Tarik Muharemović prislužil še drugi rumeni karton in bil izključen. Po slabih desetih minutah nadaljevanja bi lahko prednost Slovenije bila znova višja, a je Marcel Ratnik stresel vratnico. Nekaj trenutkov za tem je mimo meril Milić.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Gradišar se je kmalu zatem sam znašel pred gostujočim vratarjem, a je Šahinović dobil dvoboj iz oči v oči. Na drugi strani je Turk zaustavil strel z glavo Mateja Šakote. Podobno je slovenski kapetan storil v 79. minuti po novem poizkusu Šakote. Tekma je bila praktično že odločena, a so Slovenci zmago vseeno potrdili s tretjim zadetkom na tekmi. Slovenci so žogo spet odvzeli bosanski obrambi, Pišek pa je nato natančno zaključil.

Kvalifikacije za EP 2025 do 21 let:



Skupina H:

Petek, 22. marec:

Slovenija - Bosna in Hercegovina 3:0 (2:0)

Torek, 26. marec:

18.00 Avstrija - Ciper



Lestvica:

1. Slovenija 12 točk

2. Francija 9

3. Avstrija 7

4. BiH 3

5. Ciper 1

Naslednja tekma mlade Slovence v lovu na EP čaka v začetku septembra proti francoskim vrstnikom. Nekaj dni za tem bodo igrali še proti Cipru, 11. oktobra pa zadnjo tekmo z Avstrijo.