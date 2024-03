Cesar po presenečenju na Malti raje izluščil pozitivne stvari

Čeprav je Slovenija na Malti veljala za favorita, nenazadnje je na lestvici Fife uvrščena več kot sto mest višje, je nepredvidljivost nogometa znova pokazala svojo plat. Maltežani so po dveh evrogolih spravili Slovenijo v hude težave. Gostje so se rešili poraza šele po zaslugi izjemnega zadetka Benjamina Šeška. Boštjan Cesar, ki je na Malti nadomeščal odsotnega Matjaža Keka, je bil najbolj zadovoljen z odzivom varovancev, ko so se sredi drugega polčasa nepričakovano znašli v zaostanku.

Nadaljuje se zanimiva tradicija, da Slovenija na tekmah, na katerih namesto Matjaža Keka vskoči na selektorski položaj Boštjan Cesar, vedno remizira. Če sta bila remija z Norveško (0:0) in Srbijo (2:2) leta 2022 pričakana kot pozitiven rezultat in velika spodbuda za prihodnost, pa je remi na Malti (2:2) ponudil drugačne občutke. Boljši rezultat je pričakoval tudi 41-letni Ljubljančan, s 101 nastopom tudi rekorder slovenske izbrane vrste. Kaj je povedal po razburljivi tekmi na jugu Evrope?

Slovenijo je v vodstvo popeljal Andraž Šporar, a je nato sledil preobrat Maltežanov. Foto: www.alesfevzer.com

"Tekma se je začela kar obetavno in smo narekovali ritem, mogoče v določenih segmentih nismo bili dovolj dobri. Smo pa zadeli, nato pa prejeli dva gola. Reakcija po teh dveh zadetkih je bila odlična, z izidom pa ne morem biti čisto zadovoljen. Smo v nizu nepremagljivosti, s tega vidika je dobro, da smo zadeli in izenačili. Vemo, da smo igrali s precej nižjerangirano ekipo, ampak je bilo težko. Bila je prava tekma, ne prijateljska," je tako Cesar po poročanju STA pohvalil slovenske reprezentante za nepopustljivost, s pomočjo katere so se rešili pred porazom in Malto vendarle zapustili neporaženi.

Selektor Malte: Zelo sem ponosen na igralce

Kako pa je dvoboj doživel selektor Malte Michele Marcolini, ki ga je le dobrih deset minut delilo od največje zmage v selektorski karieri? "Zelo sem ponosen na igralce. Zvišujemo raven nogometa. Danes smo se soočili z zelo dobro ekipo, ki bo igrala na Euru. Igrali so s pravo prvo postavo. Zato sem še toliko ponosnejši. Začeli nismo najbolje, nismo dovolj hitro premikali žoge. Ko pa smo prejeli gol, nismo izgubili svoje identitete, drugi polčas smo začeli z veliko energije. Najprej smo hoteli izenačiti, potem pa zmagati. Na takšnih tekmah proti takšnim tekmecem je vedno treba višati raven igre," je pojasnil 48-letni Italijan, ki si je, zanimivo, pred leti pri Chievu delil slačilnico s Cesarjem, nato pa je bil nekaj časa tudi njegov trener.

Malta je prvič v zgodovini na tekmi dosegla proti Sloveniji vsaj dva zadetka. Foto: Guliverimage

Zdaj sta se v selektorskem obračunu razšla brez zmagovalca (2:2), Slovenijo pa v torek čaka še bistveno težji tekmec. V Ljubljano prihaja zvezdniška in zelo močna Portugalska, na kateri bodo razmerja moči na zelenici postavljena bistveno drugače od tistega, kar so maloštevilni gledalci spremljali na stadionu Ta'Qali na Malti. To bo tudi prva medsebojna tekma med Slovenijo in Portugalsko, Malta pa se je v četrtek srečala s Slovenijo že devetič. In bila še kako blizu prvi zmagi …