Kdo še na Euro 2024? V BiH ne skrivajo drznega načrta.

Nastop na evropskem prvenstvu v nogometu si je že zagotovilo 21 reprezentanc, med njimi je tudi Slovenija, zadnje tri vstopnice pa bodo dokončno razdeljene 26. marca v dodatnih kvalifikacijah. Za nastop na Euru se tako poteguje še 12 ekip. Tiste, ki bodo želele nastopiti v Nemčiji, bodo morale v play-offu preskočiti dve oviri. Polfinalno in finalno. Danes bodo imeli prednost domačega igrišča Poljska, Wales, BiH, Gruzija in Grčija, Izrael pa bo Islandijo gostil na nevtralnem prizorišču v Budimpešti.

Med 12 reprezentancami, ki še vztrajajo v boju za nastop na Euru 2024, se lahko z največjim uspehom v preteklosti pohvali Grčija. Leta 2004 je na Portugalskem senzacionalno osvojila naslov evropskega prvaka, v polfinalu play-offa za Euro 2024 pa jo v skupini C čaka dober znanec Kekove čete, Kazahstan.

Kazahstan je lani dvakrat izgubil proti Sloveniji (1:2), a je obakrat namučil Kekovo četo. Foto: www.alesfevzer.com

Če bodo Grki posnemali Slovenijo in bodo tudi oni boljši od Kazahstancev (Slovenija jih je v kvalifikacijah dvakrat premagala z 2:1), se bodo v finalu pomerili z boljšim iz srečanja med Gruzijo in Luksemburgom, pri čemer pa ne bodo imeli prednosti domačega igrišča, tako da je pred nekdanjimi evropski prvaki, ki jih vodi Urugvajec Gus Poyet, še zahtevna pot do preboja na Euro 2024.

Vinčić sodi na Poljskem

Robert Lewandowski noče zamuditi Eura v deželi, kjer je blestel v dresih Bayerna in Borussie Dortmund. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Na zadnjem velikem tekmovanju, ko je Katar predlani gostil svetovno prvenstvo, sta izmed omenjenih 12 ekip nastopili le dve. Poljska in Wales. Poljake, ki imajo v svojih vrstah še vedno enega najboljših napadalcev na svetu Roberta Lewandowskega, čaka v polfinalu skupine A Estonija, za katere še vedno nastopa stari znanec 1. SNL Konstantin Vassiljev. Pri 39 letih bi lahko zaigral že 157. za reprezentanco in izenačil estonski rekord Martina Reima. Slaba novica za Estonce je, da Poljska v kvalifikacijah za Euro doma ni izgubila že 20 tekem zapored. Pravico na dvoboju v Varšavi bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić.

Wales, ki je v kvalifikacijah zaostal le za Turčijo in Hrvaško, se bo udaril s Finci, še enimi znanci slovenske reprezentance. Tisti, ki bo dobil polfinalni spopad v Walesu, bo računal na prednost domačega igrišča v finalu.

Nekdanji trener Olimpije želi izločiti Ukrajino

Selektor BiH Savo Milošević in kapetan Edin Džeko verjameta v uspeh proti Ukrajini. Foto: Guliverimage Izmed 12 udeležencev play-offa se z nastopom na evropskem prvenstvu še ne morejo pohvaliti Bosna in Hercegovina, Estonija, Gruzija, Izrael, Kazahstan in Luksemburg. Izrael bo zgodovinsko pot do prve uvrstitve na Euro 2024 tako v polfinalu skupine B lovil proti Islandiji, zaradi nemirnih razmer na Bližnjem vzhodu pa bo dvoboj odigran v Budimpešti.

Bosno in Hercegovino po ponesrečenih nastopih v kvalifikacijah čaka obračun z Ukrajino. Izbrana vrsta, ki jo vodi nekdanji trener Olimpije Savo Milošević, ni imela sreče pri žrebu, saj Ukrajinci spadajo med boljše evropske reprezentance. Na zadnjem Euru so se uvrstili med najboljših osem, v kvalifikacijah pa po hudem boju z Italijo osvojili tretje mesto. Po srečanju v Leverkusnu, na katerem bi morali za preboj na Euro 2024 premagati Azzurre, so osvojili točko (0:0), po dvoboju pa bili zelo jezni na sodnika, ki v izdihljajih srečanja spornega padca Mihaila Mudryka ni preverjal še s pomočjo VAR. Kdor bo napredoval v polfinalu na tekmi v Zenici, bo imel prednost domačega igrišča tudi v finalu.

Dodatne kvalifikacije za Euro 2024, polfinale:

Četrtek, 21. marec: