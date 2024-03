Večer rekordov! 17-letni Brazilec utišal Wembley, Nemci Francoze, Hrvati skozi šivankino uho.

V soboto so po Evropi deževali ekspresni zadetki. Avstrijec Christoph Baumgartner je spektakularno zatresel mrežo Slovaške po šestih sekundah in postal novi rekorder. Pred njim je za najhitrejši reprezentančni zadetek v Evropi poskrbel legendarni Nemec Lukas Podolski, ki je pred 11 leti mrežo Ekvadorja zatresel sedem sekund. Da je bil sobotni večer še bolj poseben, je poskrbel še Nemec Florian Wirtz, ki je v Lyonu dosegel zadetek proti Franciji po sedmih sekundah! Brazilija je po strelskem prvencu 17-letnega Endricka v Londonu premagala Anglijo, Hrvaška je po izvajanju 11-metrovk ugnala Tunizijo.

24-letni Avstrijec Christoph Baumgartner, sicer soigralec Benjamina Šeška in Kevina Kampla pri RB Leipzigu, je srečanje v Bratislavi zaznamoval z rekordom. Postal je najhitrejši strelec zadetka na reprezentančnih srečanjih, kar se tiče evropskih izbranih vrst. Na sosedskem obračunu na Slovaškem je po izjemnem začetku, najprej je mojstrsko preigral tri igralce, nato pa z natančnim strelom po tleh z okrog 20 metrov dosegel zadetek, zagotovil gostom hitro vodstvo. Avstrija, ki bo jeseni ena izmed tekmic Slovenije v skupini lige narodov, je v nadaljevanju podvojila prednost in premagala vzhodne sosede z 2:0.

6 SEKUND! 🤯🤯🤯



Christoph Baumgartner i Austria na prowadzeniu ⚽️🔥 pic.twitter.com/L5C3xzY6dS — Polsat Sport (@polsatsport) March 23, 2024

S tem je Baumgartner popravil rekord Nemca Lukasa Podolskega, ki je leta 2013 zatresel mrežo Ekvadorja po sedmih sekundah.

Sobotni večer je bil, kar se tiče ekspresnih zadetkov, prav poseben. To je kmalu po mojstrovini Baumgartnerja dokazal Nemec Florian Wirtz. Zvezdnik Bayerja iz Leverkusna je srečanje v Lyonu začel imenitno. Skoraj bi ponovil podvig Avstrijca. Bil je le za sekundo prepočasen in mrežo Francozov z izjemnim zadetkom zatresel že po sedmih sekundah.

Florian Wirtz, mladi zvezdnik Bayerja iz Leverkusna, je zatresel francosko mrežo že po osmih sekundah! Foto: Reuters

Na začetku drugega polčasa je prednost Nemcev povečal Kai Havertz. Pri rezultatu 2:0 za Nemce je ostalo tudi do konca. Kylian Mbappe, ki je pred tekmo izrazil željo, da bi letos nastopil na olimpijskih igrah v Franciji, je skupaj s soigralci skušal prirediti preobrat, a mu ni uspelo. Nemčija, ki je v zadnjih letih pokazala ogromno ranljivosti, tako pod vodstvom Juliana Nagelsmanna dviguje formo. Letos gosti Euro, njihove navijače pa lahko veseli, kako so se izkazali proti eni najmočnejših reprezentanc na svetu.

Pri galskih petelinih ni bilo Antoina Griezmanna, ki ima poškodovan gleženj. S tem ne more več ogroziti svetovnega rekorda Španca Andonija Zubizarrete, ki je med letoma 1985 in 1994 branil za Španijo na 86 zaporednih tekmah. Griezmannov niz se je ustavil pri 84.

Mladi Brazilec utišal angleške navijače

Danska, s katero se bo Kekova četa pomerila v uvodnem nastopu na Euru 2024, se je na stadionu Parken razšla s Švico brez zadetkov.

Anglija je na Wembleyju gosti Brazilijo, Pri treh levih sta manjkala Harry Kane in Bukayo Saka, tako da je kapetanski trak nosil Kyle Walker, a je moral že po 19 minutah zaradi poškodbe stegenske mišice zapustiti igrišče.

Veselje Endricka in soigralcev po zadetku na Wembleyju. Foto: Reuters

Pri Brazilcih ni bilo že dolgo poškodovanega Neymarja, v 80. minuti pa se je pod zmagoviti zadetek podpisal Endrick. Komaj 17-letni Brazilec, ki bo poleti prestopil k madridskemu Realu, za zdaj pa igra pri Palmeirasu, je izkoristil podajo Viniciusa Jr. in zatresel angleško mrežo. To je bil njegov reprezentančni prvenec. Pri 17 letih in 246 dneh je postal najmlajši strelec v zgodovini članskih reprezentančnih tekem na Wembleyju, njegov selektor Dorival Junior pa je na krstnem nastopu popeljal Selecao do odmevne zmage. Brazilci so dobili enajst od zadnjih dvanajstih prijateljskih tekem z evropskimi tekmeci.

17 - At 17 years and 246 days, Endrick is the youngest ever male player to score a senior international career goal at Wembley Stadium. Gin. #ENGBRA pic.twitter.com/P8c24OeEpB — OptaJoe (@OptaJoe) March 23, 2024

Hrvaški kapetan Luka Modrić je zbral že 173. nastop v državnem dresu. Foto: Reuters

Hrvaška je odigrala prvo tekmo v letu 2024. V polfinalu turnirja v Egiptu je po izvajanju 11-metrovk (5:4, rezervni vratar Ivica Ivušić je ubranil tri zaporedne strele z bele točke) premagala Tunizijo in si priborila nastop v finalu proti gostiteljem, ki ne morejo računati na pomoč najboljšega igralca Mohameda Salaha.

Hrvaški kapetan Luka Modrić je odigral že 173. tekmo za izbrano vrsto. Več nastopov od njega imajo v Evropi le Cristiano Ronaldo, ki bo v torek v Stožicah proti Sloveniji vpisal že 206. nastop, junija pa se bo na Portugalskem v prijateljskem obračunu pomeril tudi proti Hrvaški, Španec Sergio Ramos (180) in Italijan Gianluigi Buffon (176). Neuničljivi hrvaški kapetan bi se lahko tako še letos prebil na drugo mesto!

Gavči prepričljivo zmagali brez Messija

Svetovna prvakinja Argentina je v Filadelfiji prepričljivo ugnala Salvador (3:0), med strelce pa so se vpisali Cristian Romero, Enzo Fernandez in Giovani Lo Celso. Gavči so na stadionu Lincoln National Field, kjer v ligi NFL nastopajo Philadelphia Eagles, zaigrali brez poškodovanega kapetana Lionela Messija. Prvi zvezdnik Argentine bo zaradi poškodbe stegenske mišice manjkal tudi na naslednji tekmi, ko se bodo njegovi rojaki v Los Angelesu pomerili s Kostariko.

Giovani Lo Celso se je vpisal med strelce za Argentino proti Salvadorju. Foto: Guliverimage

Kolumbija je v Londonu presenetljivo ugnala Španijo (1:0). To je njena prva zmaga v zgodovini nad rdečo furijo. Kolumbijci so niz neporaženosti podaljšali na 18 tekem. To je bila njihova peta zaporedna zmaga, na tekmi pa je zaigral tudi nekdanji zvezdnik Reala James Rodriguez. Odločilni zadetek je v 61. minuti po pravi akrobaciji dosegel branilec Crystal Palaca Daniel Muñoz. Selektor Španije Luis de la Fuente je tako doživel prvi poraz po letu dni. Priložnost za krstni nastop je podal trem Špancem, tudi 17-letnemu branilcu Barcelone Pauju Cubarsiju.

V petek sta bili dejavni reprezentanci, ki bosta junija gostovali v Stožicah. Bolgarija je z 1:0 ugnala Tanzanijo, Armenija pa je z 0:1 izgubila proti Kosovu. Nizozemska je kar s 4:0 ugnala Škotsko, Češka je z 2:1 ugnala Norveško, ki ji ni pomagal niti Erling Haaland.

Prijateljske tekme, 22. in 23. marec 2024: