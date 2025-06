Luka Modrić, ki se bo od dresa madridskega Reala poslovil na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, na stadionu Santiago Bernabéu pa so mu zadnjič zaploskali v zadnjem krogu La Lige, bo kariero nadaljeval pri AC Milanu, kjer naj bi si 39-letnega vezista zaželeli kot ključnega igralca pri povratku na pota nekdanje evropske slave.

Fabrizio Romano poroča, da je ustni dogovor med obema stranema že dosežen, kapetan hrvaške reprezentance bo vse skupaj potrdil na zdravniškem pregledu, ki naj bi ga opravil julija.

🚨 Confirmed: Luka Modrić will sign in as new AC Milan player after Club World Cup ❤️🖤



The verbal agreement is done and sealed with medical to follow in July, exclusive story confirmed since start of June for Luka’s future.



…and 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨, soon. 🧞‍♂️🇭🇷 pic.twitter.com/Z6PkjGgGeE