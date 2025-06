Antonio Rüdiger prepričan, da je bil žrtev rasistične žaljivke. Argentinec pravi drugače.

Nogometaši Reala iz Madrida so v nedeljo v drugem krogu klubskega svetovnega prvenstva v ZDA premagali Pachuco s 3:1, tekmo pa je zaznamoval tudi domnevni rasistični incident proti članu Reala Antoniu Rüdigerju, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Francoska AFP pa poroča, da zvezdnika Madridčanov Juda Bellinghama po SP čaka operacija rame.

Real je skoraj celotno tekmo v Charlottu odigral z nogometašem manj v polju, potem ko je kot zadnji obrambni igralec Raul Asencio nepravilno ustavil tekmečevega napadalca.

Kljub temu so Madridčani z učinkovito predstavo slavili s 3:1, tik pred koncem dvoboja pa je Antonio Rüdiger sodniku sugeriral rasistično opazko nasprotnikovega igralca Gustava Cabrala.

Sodnik Ramon Abatti je s prekrižanima rokama na prsih nakazal na protokol Mednarodne nogometne zveze Fife proti rasizmu, kar pomeni, da je bodisi zaznal nepravilnosti bodisi bo to prijavil Fifi v poročilu tekme. Glavni sodnik ima v tem primeru pravico ustaviti ali prekiniti dvoboj, če se za to odloči.

Gustav Cabral je zanikal kakršnekoli rasistične žaljivke. Foto: Reuters

"Stojimo za Tonijem (Rüdiger, op. STA). Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Fifin protokol je zagnan in pri tem ga bomo podprli," je po tekmi dejal trener Reala Xabi Alonso. "Gre za nedopustno dejanje. Verjamemo, kar nam je rekel. Dejali so nam, da incident preiskujejo," je še dodal španski strateg.

Rüdiger se je sicer na igrišča vrnil po dveh mesecih, saj si je konec aprila poškodoval koleno. Na zelenico je stopil v 78. minuti. Po incidentu v sodnikovem dodatku je glavni delivec pravice za nekaj časa ustavil igro, a jo hitro nadaljeval, piše dpa.

Iz tabora mehiške Pachuce se je oglasil tudi Gustav Cabral, ki je zanikal kakršnekoli rasistične žaljivke. "Dejal sem mu zgolj, da je prekleti strahopetnež, kot temu rečemo v Argentini. To je vse," je rekel 39-letni Argentinec.

Bellinghama čaka po SP operacija rame

Jude Bellingham se je proti Pachuci vpisal med strelce. Foto: Reuters Še en član Reala Jude Bellingham pa je po koncu obračuna v Charlottu dejal, da ga po klubskem SP čaka operacija rame, ki mu že dlje časa povzroča težave in zaradi katere nosi posebno opornico.

"Prišlo je do točke, ko imam vsega dovolj s to opornico, saj jo nasprotniki neprestano vlečejo in se posledično ves čas premika. Operacijo smo načrtovali za nekaj dni po koncu finala, tako da bom s tem rešil težave," je dejal angleški vezist.

Po pisanju AFP bo okrevanje po operaciji trajalo tudi do 12 tednov, zato bo Bellingham izpustil začetek španskega prvenstva in tudi nekaj kvalifikacijskih tekem angleške reprezentance.

Klubsko svetovno prvenstvo bo trajalo do 13. julija.