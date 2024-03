Ronaldo in druščina prispeli v Slovenijo, veliko tudi navijačev #foto

Fotogalerija 1 / 5

V torek, ob 20.45, se v ljubljanski Stožicah ne obeta samo prijateljska nogometna tekma, ampak za nogometne navdušence še veliko več. Ti bodo lahko na ljubljanski nogometni zelenici spremljali Cristiana Ronaldo, za mnoge eden najboljših nogometašev vseh časov.

Ronaldo se je kolegom iz reprezentance pridružil v nedeljo

V torek zvečer bodo Stožice pokale po šivih, potem ko se bosta na prijateljski tekmi pomerili reprezentanci Slovenije in Portugalske. To bo sploh prva medsebojna tekma med obema reprezentancama. Večina gledalcev na tribunah bo pozorna na Cristiana Ronalda, ki je med drugim tudi petkratni dobitnik zlate žoge leta po izboru svetovne nogometne zveze (Fifa). Ronaldo, trenutno član arabskega Al Nassra, se je reprezentančnim kolegom pridružil v nedeljo. Cristiano Ronaldo na letalu proti Sloveniji. Foto: Instagram

Največ nastopov in tudi zadetkov za Portugalsko

Portugalski superzvezdnik je v svoji karieri dosegel vrsto mejnikov, rekorde je pa je "potolkel" tudi v reprezentančnem dresu. Devetintridesetletni nogometaš je za portugalsko reprezentanco zbral največ nastopov (205), lahko pa se pohvali tudi z največ zadetki. Do zdaj jih je zbral kar 128.

Matjaž Kek Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija je na zadnjih osmih tekmah izgubila le enkrat, a bolj kot ne, je jasno, da so Portugalci veliki favoriti. Pod vodstvom Roberta Martineza je na enajstih tekmah dosegla prav toliko zmag. To pa ob razliki v danih in prejetih zadetkih 41:4.

Slovenski nogometni selektor je povedal, da bo ta tekma za slovensko reprezentanco privilegij. "Upam, da bomo jutri kakovostnejši individualno in ekipno, drugače lahko dobimo 'porcijo,'" je povedal Kek.

