Opozorilo Keka, ki ga je treba jemati resno

''Če jutri ne bomo kakovostnejši individualno in ekipno, lahko dobimo porcijo,'' je selektor Matjaž Kek dal vedeti, kako bi lahko Portugalska, ena najboljših evropskih reprezentanc, novo neprepričljivo predstavo slovenskih nogometašev kaznoval s tem, da bi napolnil njeno mrežo. Statistika sicer pravi, da Jan Oblak na slovenskih vratih ni še nikdar prejel več kot štiri gole.

Slovenska nogometna reprezentanca, ena izmed 21 privilegiranih izbranih vrst, ki se že lahko pohvali z zagotovljeno udeležbo na Euru 2024, bo v torek v razprodanih Stožicah naletela na zelo močnega tekmeca. Portugalska s širokim naborom zvezdnikov, o čemer pričajo tudi zadnje rošade v zasedbi Roberta Martineza, ki ne bodo bistveno vplivale na padec kakovosti reprezentance (če sploh), predstavlja enega izmed favorit za evropski naslov.

Odkar jo vodi španski strateg, je nanizala 11 zmag, razlika v zadetkih pa je naravnost impresivna (41:4), tokrat pa se odpravlja v Ljubljano z visoko stopnjo samozavesti, saj je v četrtek v Guimaraesu napolnila mrežo Švedom (5:2). Ravno tisti reprezentanci, ki je ob zadnjem gostovanju v Stožicah, pisalo se je leto 2022, osvojila vse tri točke in premagala Kekovo četo z 2:0.

Slovenci bi lahko dobili "porcijo"

Portugalci so v četrtek proti Švedski dosegli kar pet zadetkov. Foto: Reuters Trenutna forma Portugalske tako predstavlja ogromen izpit za slovenske nogometaše, obenem pa velja poudariti, kako se srečanje proti Cristianu Ronaldu, Joau Felixu in druščini, če bi Slovenci ponovili četrtkovo predstavo, ko so stežka izborili remi na Malti (2:2), ne bi končalo pretirano ugodno za gostitelje. Tega se še kako zaveda tudi selektor Matjaž Kek, zato je dan pred srečanjem na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dal vedeti, kako bodo morali njegovi varovanci v torek pokazati bistveno več kot so na Malti.

"Ob dodatnem motivu in dodatnem interesu za tekmo moramo poslati pozitivno sporočilo, ki opozarja, da je tudi Slovenija taka, da ne bo šla v Nemčijo zgolj turistično. Naj bo tekma privilegij, ampak upam, da bomo jutri kakovostnejši individualno in ekipno, drugače lahko dobimo "porcijo". Na Malti mi predvsem v drugem polčasu marsikaj ni bilo všeč. Zato moramo – tudi glede na tekmeca – izgledati bolje. Portugalci ne bodo 'šparali', oni lahko ob širokem kadru rotirajo. Mi moramo pa izkoristiti tisto, kar imamo, tisto, kar nas je pripeljalo na Euro," je selektor opozoril na možen scenarij "porcije" v slovenski mreži, s katero je imel v mislih visoko zmago Portugalcev, vajenih doseganja ogromnega števila zadetkov.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak dobro pozna večino portugalskih zvezdnikov. Foto: www.alesfevzer.com

Statistika pravi, da Slovenija v obdobju, ko na njegovih vratih stoji Jan Oblak, ni še nikdar prejela pretirane ''porcije''. Takšne, kot jo je bila denimo v četrtek s strani razigrane Portugalske deležna Švedska (5:2). Le enkrat je 31-letni Škofjeločan, ki odlično pozna večino portugalskih zvezdnikov s španskega prvenstva in evropskih tekem, prejel štiri zadetke. Predlani v Beogradu (1:4). Na vseh preostalih srečanjih se je njegova mreža zatresla manjkrat.

Kek: Treba je razmišljati o sedanjosti

Slovenija bo do Eura odigrale še pripravljalne tekme s Portugalsko, Armenijo in Bolgarijo. Vse v Ljubljani. Foto: www.alesfevzer.com Tokrat bo Oblaka čakal zelo zahteven tekmec. Prihaja tudi superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki mu je v klubskem dresu že trikrat zatresel hat-trick, kar je dosežek, s katerim se lahko pohvali kot edini na svetu. Prihajata tudi soimenjaka Joao Felix in Joao Cancelo, ki sta nedavno z Barcelono spravila v slabo voljo njegov Atletico. S tem pa zvezdniškega seznama Portugalcev še zdaleč ni konec.

"Zavedamo se, kakšen tekmec nas čaka. S spoštovanjem do Portugalske, njenih igralcev in selektorja pa moramo mi razmišljati predvsem o nas. V preteklosti smo naredili nekaj dobrega, ampak to je preteklost. Treba je razmišljati o sedanjosti. Tekma s Portugalsko nam bo prišla zelo prav, je eden favoritov EP. Igranje proti takšni ekipi je vedno dobro za primerjavo, da vidiš, kje si," bo Mariborčan prejel odgovor, kako resno se lahko Slovenija zoperstavi eni najboljših evropskih reprezentanc. Od igralcev zahteva popolno odgovornost. Zaupa jim, verjame, da vedo, kako naj se obnašajo. Zaveda pa se tudi, kako bi lahko slovenska obramba na dvoboju trpela, saj prihajajo v goste kakovostni Portugalci na čelu s kraljem strelcev Ronaldom.

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo bo skupaj s soigralci prispel v Slovenijo danes pozno popoldan. Foto: Guliverimage

To bo prva medsebojna tekma med Slovenijo in Portugalsko, ki je na lestvici Fife kar 48 mest višje od Kekove čete. Portugalci so trenutno sedma, Slovenija pa 55. reprezentanca na svetu.

Dvoboj se bo v razprodanih Stožicah, vstopnice so pošle rekordno hitro, v torek začel ob 20.45.