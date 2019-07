Brazilci so se v Ameriki veselili svojega tretja naslova svetovnih prvakov. Foto: Guliver/Getty Images

... leta 1994 je Brazilija po streljanju enajstmetrovk v finalu svetovnega prvenstva v ZDA s 3:2 premagala Italijo.

V rednem delu 94.194 gledalcev na štadionu Rose Bowl v Los Angelesu ni videlo zadetkov, zato so odločale enajstmetrovke.

Tako Marcio Santos, kot tudi Franco Baresi sta začela z zgrešenim strelom, vendar nato Brazilci niso več zgrešili.

Pri Italijanih je tragični junak postal Robert Baggio, Brazilci pa so se veselili svojega tretja naslova svetovnih prvakov.

Pri Brazilcih je bil v moštvu tudi nadarjeni 17-letni mladenič Ronaldo, ki pa v finalu ni dobil priložnost, v polnem sijaju pa je nase opozoril osem let pozneje na prvenstvu v Južni Koreji in na Japonskem, ko se je bil prvi strelec prvenstva in ob tem tudi prvak z Brazilijo.

Italijan Baresi je postal prvi nogometaš, ki je zbral celoten komplet medalj.

Zgodilo se je še…

Leta 1999 je Mehika v finalu južnoameriškega pokala (Copa America) z 2:1 premagala Čile. Odločilni gol je padel tri minute pred koncem tekme.

Leta 1993 je Evropska nogometna organizacija (UEFA) na izrednem kongresu v Ženevi medse sprejela Slovenijo.

Leta 2010 je slovenski kolesar Blaž Bogataj zmagal na cestni dirki mladincev v Ankari in tako Sloveniji po šestih letih premora ponovno prinesel medaljo z evropskega prvenstva.

Leta 2018 je slovenska reprezentanca na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v italijanski Ivreji osvojila tri ekipne medalje. Kanuistke do 23 let in mladinke v kajaku so osvojile srebro, mladinci v kanuju pa so bili bronasti. Najprej so se srebrne kolajne veselile mladinke Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Sara Belingar v kajaku, popoldne sta Hočevarjeva in Novakova združili moči še z Nino Bizjak, tekmovalke pa so osvojile še eno srebro v konkurenci kanuistk do 23 let. Mladinci Nejc Polenčič, Urh Turnšek in Jaka Bernat so bili tretji v ekipni tekmi kanuistov.

Rodili so se …

1944 – nekdanji brazilski nogometaš Carlos Alberto Torres

1960 – nekdanji nizozemski nogometaš Jan Wouters

1963 – nekdanji finski skakalec Matti Nykänen

1971 – nekdanji ameriški košarkar Calbert Cheaney

1972 – nekdanji ameriški košarkar Donny Marshall

1972 – nekdanji ameriški košarkar Eric Williams

1972 – nekdanja ameriška veslačica Melissa "Missy" Schwen

1972 – nekdanji nizozemski nogometaš Jaap Stam

1974 – nekdanji argentinski nogometaš Claudio Lopez

1974 – nekdanji slovenski hokejist Robert Ciglenečki

1975 – nekdanji slovenski košarkar Marko Tušek

1975 – nekdanji kanadski boksar Troy Amos Ross

1976 – nekdanji slovenski vaterpolist Uroš Troppan

1980 – nekdanji španski nogometaš Javier Camunas