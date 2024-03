Brez milosti: "Portugalska je šla v Slovenijo, a le na izlet"

Slovenska nogometna reprezentanca je v torek zvečer dodobra presenetila nogometno javnost in pred domačimi navijači z 2:0 v pripravljalni tekmi na Euro 2024 zaustavila zvezdniško Portugalsko na čelu s Cristianom Ronaldom. Obračun ni odmeval le znotraj slovenskih meja, temveč tudi po svetu, še posebej kritični so bili do predstave svojih ljubljencev na Portugalskem.

"Slovenija gre lahko na evropsko prvenstvo in samo uživa, to je najbolje, kar se lahko reprezentanci pripeti, ko gre na veliko tekmovanje, da ne igra pod velikim pritiskom," je po torkovi presenetljivi zmagi slovenske nogometne izbrane vrste nad Portugalsko (2:0) predstavnikom sedme sile v Stožicah razlagal Roberto Martinez, ki obračuna s Slovenijo verjetno ne bo ohranil v najlepšem spominu, saj je na svoji 12 tekmi v selektorski vlogi, ki jo je prevzel lani januarja, prvič izgubil.

"Slovenci me niso v ničemer presenetili, saj smo pričakovali težko tekmo. Igrali so organizirano in kakovostno. Naš namen danes ni bil doseči zmago, ampak eksperimentirati. Ko smo prejeli gol, je bilo še toliko težje. Verjamem, da smo po teh 90 minutah še bolj pripravljeni na Euro, dobili smo veliko informacij. Imamo veliko možnosti, ne maramo izgubljati, a še enkrat poudarjam, predvsem smo iskali nekatere odgovore o naši igri," je dejal Martinez, ki je slovenski izbrani vrsti zaželel vse dobro na evropskem prvenstvu in se hkrati tudi zahvalil za gostoljubje v zadnjih dveh dneh. "Veliko bo odvisno od tega, kako se bodo prilagodili tekmovanju. Opazi se, da imajo željo in da trdo delajo," je še dodal Martinez, ki pa se je v domačih krogih po porazu znašel tudi na udaru kritik.

Roberto Martinez je doživel prvi poraz na klopi Portugalske. Foto: www.alesfevzer.com

Mediji brez milosti

Konec niza 11 zmag portugalske izbrane vrste in poraz proti Sloveniji v Stožicah (0:2) so namreč z ogorčenjem in kritikami pospremili tudi na Portugalskem, kjer je nogomet z naskokom šport številka ena. "Selektor Martinez je ponovno preizkusil sistem s tremi centralnimi branilci, za katerega je očitno, da ne deluje. Zgodilo se je neizogibno in odlična Slovenija je zasluženo slavila," so zapisali pri portugalskem mediju Diario de Noticias.

Še korak dlje so šli pri Publicu. "Portugalska je šla v Slovenijo, a le na izlet. V noči slabe predstave je portugalska ekipa izgubila prvič, odkar je trener Roberto Martínez. Slovenija ni naredila veliko, Portugalska zelo malo. Prvi polčas v Ljubljani je bil verjetno najbolj dolgočasen v 'Martinezovi eri' – in tako dolgočasne tekme, kot je bila ta, v zgodovini portugalskega moštva še ni bilo," so zapisali pri Publicu. In se ob tem obregnili tudi ob nekatere posameznike, med drugi tudi Cristiana Ronalda. "Ronaldo, Otavio in Ruben Neves, trije 'Saudijci' v tej ekipi, so bili daleč pod pričakovanji. Ronaldo je bil večino časa neopazen," so še zapisali.

Za Slovenijo sta zadela Adam Gneda Čerin in Timi Max Elšnik. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Znaki za alarm: prvi poraz v Martínezovi dobi. Portugalska, moraš se zbuditi. Seleção je bil v senci 11 zaporednih zmag, siesto pa je kaznovala Slovenija, ki je v prvem porazu v eri Roberta Martíneza dobila dvoboj brez primere. Dremež se je sprevrgel v popolno in splošno zaspanost, tekalna steza pa se je podaljšala za oba lahka zadetka Slovencev. Portugalska zapušča stanje nirvane neskončnih zmag in se prebuja ob signalih alarma," so bili jasni pri Correio de Manha.

Portugalci so izgubili prvič po 11 tekmah. Foto: Reuters

Mnogi navijači in tudi mediji so se ob tem obregnili ob predstavo Cristiana Ronalda, ki na igrišču ni imel vidnejše vloge, ob koncu srečanja pa je ob žuganju četrtemu sodniku Dejanu Balažiću zaradi nezadovoljstva s sojenjem in domnevnimi nedosojenimi prekrški za najstrožje kazni besno in ekspresno zapustil zelenico v Stožicah. Ronaldo je na koncu zbral le en strel, večino časa pa je čakal na priložnosti za iskanje prekrškov in pritoževanje nad sodnikom, ob tem pa si je za svojo predstavo prislužil slabe ocene. "V središču pozornosti je bil samo zaradi svojega imena, sicer pa slaba predstava. Večino časa je porabil za pritoževanje in streljal mimo gola. Tokrat brez čarovnije," so zapisali pri Goal.

