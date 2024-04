Tuchel ostaja na klopi, prst usmerili proti igralcem

Nogometaši bavarskega velika Bayerna, 11-kratni zaporedni prvaki, so še na drugi ligaški tekmi zapored zelenico zapuščali s sklonjenimi glavami, tokrat kar nekoliko osramočeni. Poraz na derbiju proti Borussii Dortmund še ni konec sveta, da pa izgubiš proti novincu v prvi nemški bundesligi Heidenheimu, to je pa druga zgodba. Ta je bil v soboto boljši s 3:2, pa so Münchenčani po prvem polčasu vodili z 2:0. Preveč nepremišljeni in nezbrani, s temi besedami je razlog za boleč poraz ocenil trener Thomas Tuchel. "Vse smo imeli pod svojim nadzorom, a nismo ostali zbrani."

Müller: Nima smisla, da kažemo drug proti drugemu

Ponižani v Heidenheimu Foto: Reuters Thomas Müller je za Bayern odigral že 700. tekmo, porazov ni bilo veliko, ta je bil eden bolj bolečih. "Vsem nam je jasno, da to ni eden najlepših trenutkov v zgodovini kluba. Bila je tekma dveh polčasov, saj smo po prvem vodili z 2:0. V drugem polčasu pa nismo dobro branili, tudi naša učinkovitost pred nasprotnikovim golom ni bila dobra. Imeli smo ravno toliko zlatih priložnosti kot Heidenheim, a žal nismo zabili nobenega gola več."

"S svojimi številnimi leti izkušenj sem zdaj že v borbenem fokusu za torkovo tekmo. Tega rezultata ne moremo spremeniti, nima smisla, da kažemo drug proti drugemu. Na neki način komaj čakam torek, da damo v torek vse od sebe," je raje proti četrtfinalu lige prvakov pogledal Müller. Nasprotnik bo londonski Arsenal, ki je po sobotni zmagi v Brightonu vsaj čez noč skočil na prvo mesto premier lige. Bayern medtem na lestvici nemške bundeslige za vodilnim Bayerjem iz Leverkusna zaostaja že 16 točk.

Športni direktor: Vsak igralec se mora pogledati v ogledalo

Ni predaje, je odločen veteran Thomas Müller. V ligi prvakov jih čaka Arsenal. Foto: Reuters Trener Tuchel je že pred tednom dni po porazu proti Borussii čestital Leverkusnu za njihov sploh prvi nemški naslov prvaka. Po tokratnem porazu pa je pred novinarje stopil tudi športni direktor kluba Christoph Freund. Za zdaj še zaupa trenerju, pred prvim dvobojem z Arsenalom tako menjave na trenerski klopi ne bo. "Vsak igralec se mora pogledati v ogledalo in razmisliti, ali je dal vse od sebe. Da nam Heidenheim da tri gole v enem polčasu, pač ne more biti naš standard. To ni sprejemljivo."

Bayern München bo tako sezono reševal v ligi prvakov. "Izgubili smo dve tekmi zapored. Razočarani in frustrirani smo. A zdaj moramo dvigniti svojo energijo za torkovo tekmo. Vemo, kaj lahko storimo drugače in to tudi moramo," je še poudaril Freund. Prva tekma bo v torek v Londonu, povratna pa na Allianz Areni 17. aprila.