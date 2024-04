United osrečil Arsenal in City, nov spodrsljaj Chelseaja

Kakšen troboj za naslov prvaka na Otoku! Sedem krogov pred koncem je v najboljšem položaju Arsenal, ki ima po sobotni prepričljivi zmagi v Brightonu tako kot Liverpool 71 točk, a tudi boljšo razliko v zadetkih od Kloppove čete. Rdeči bi lahko z zmago na nedeljskem velikem derbiju na Old Traffordu prevzeli vodstvo, a so se proti Manchester Unitedu po dramatičnem razpletu razšli brez zmagovalca (2:2). Le točko je za vodilnim dvojcem branilec naslova Manchester City, ki je v soboto v gosteh nadigral Crystal Palace (4:2). Chelsea je v Sheffieldu osvojil le točko (2:2), Tottenham je z zmago nad Nottinghamom poskočil na četrto mesto.

Veliki nedeljski derbi med Manchestrom Unitedom in Liverpoolom, ki bi se z zmago vrnil na prvo mesto, se je končal brez zmagovalca (2:2). Rdeči vragi so bili blizu treh točk, po prvem polčasu so po zadetku Luisa Diaza sicer zaostajali, a nato z zadetkoma Portugalca Bruna Fernandesa, ki je kaznoval napako pri podaji gostujoče ekipe in zadel s 40 metrov, ter Kobbieja Mainooja prišli na prag zmage.

Rdeči vragi so po zadetkih Bruna Fernandesa in Kobbieja Mainooja povedli z 2:1. Foto: Reuters

A v 84. minuti je Aaron Wan-Bissaka v kazenskem prostoru storil prekršek nad Harveyjem Elliottom, enajstmetrovko pa je uspešno izvedel Mohamed Salah.

Liverpool, ki je predvsem v prvem polčasu prikazal več dobrega nogometa in za razliko od tekmeca zapravil kar nekaj lepih priložnosti, še tretjič v sezoni Uniteda ni premagal. Prva prvenstvena tekma se je končala brez golov, v pokalu FA pa je pred tremi tedni United po dveh golih v podaljšku celo zmagal s 4:3. Prav lahko bi bil na koncu sezone, po kateri se poslavlja trener Jürgen Klopp, njegova črna mačka, tako kot je bila pred petimi leti, ko sta ekipi na Old Traffordu prav tako remizirali.

V 82. minuti je Mohamed Salah z bele točke zadel za 2:2. Foto: Reuters

Manchester City doživel šok v tretji minuti, nato pa ...

Jean-Philippe Mateta je zabil za 1:0. Foto: Reuters Dogajanje v 32. krogu angleškega prvenstva se je začelo v soboto na stadionu Selhurst Park v Londonu. Manchester City je v sredo na krilih trikratnega strelca Phila Fodna nadigral Aston Villo (4:1), to soboto pa je želel še Crystal Palace. In to mu je tudi uspelo, pa čeprav je bil začetek vse prej kot tak. Jean-Philippe Mateta je za Palace zadel že v tretji minuti.

Trener Pep Guardiola je v začetno enajsterico uvrstil tudi Kevina de Bruyneja in Erlinga Haalanda, ki ju je med tednom spočil proti Aston Villi. Norvežan je imel opravka z zanj netipičnim strelskim postom, saj v premier ligi ni zadel mesec dni. Ta se je zdaj končal. Zadel je za 3:1. Še bolj razpoložen je bil De Bruyne, ki je dal dva gola, drugega za 4:1. Poraz je omilil Odsonne Edouard, ki je zadel za končnih 2:4.

Kevin De Bruyne se je v soboto vpisal med strelce dvakrat. Foto: Reuters

Aston Villa, ki se s Tottenhamom bori za peto mesto in s tem za nastop v ligi prvakov, je po porazu v prejšnjem krogu (s Cityjem) zdaj še remizirala z Brentfordom. Je pa še naprej vroč njen napadalec Ollie Watkins, ki je zabil dva gola in na lestvici strelcev za najboljšim Haalandom zaostaja samo še za en zadetek.

Arsenal zanesljiv na južni obali

Kai Havertz je v drugem polčasu podvojil vodstvo Arsenala. Končni izid v Brightonu je bil 3:0. Foto: Reuters

Topničarji, ki so na igrišču prevladovali od samega začetka tekme, so v vodstvo prišli po najstrožji kazni, ko je Tariq Lamptey nepravilno zaustavil Gabriela Jesusa, z bele pike pa je Bukayo Saka poslal vratarja v eno smer, žogo pa v drugo. Na 2:0 je v 62. minuti po podaji Jorginha povišal Kai Havertz, končni izid je v 86. postavil Leandro Trossard. Arsenal je dosegel deseto zmago na zadnjih 11 tekmah.

Do konca je še sedem krogov, vsi trije vodilni pa imajo še nekaj težkih tekmecev, medsebojnih tekem treh kandidatov za naslov pa ne bo več. Videti je, da bodo veliko vlogo v boju za naslov odigrali v obračunih z vodilnimi odigrali nogometaši Aston Ville, Tottenhama in Uniteda, tudi njihovi prvi zasledovalci na lestvici. United je že razočaral navijače Liverpoola, doma pa bo do konca gostil tudi Arsenal.

Aston Villa ni več četrta

Tottenham je s 3:1 ugnal Nottingham Forest. Ni pa samo pobegnil Unitedu, ampak je na četrtem mestu po zaslugi boljše gol razlike prehitel Aston Villo, ki ima sicer tekmo več od obeh.

Tottenham se je, čeprav je odigral tekmo manj, po točkah izenačil z Aston Villo. Foto: Reuters Po sistemu toplo hladno pa še naprej igra Chelsea. Po zmagi prejšnji krog proti Manchester Unitedu je tokrat le remiziral na gostovanju pri zadnjeuvrščenemu in bržkone v boju za obstanek odpisanemu Sheffield Unitedu, kljub temu, da je dvakrat vodil. Brez polnega izkupička je ostal v tretji minuti sodnikovega dodatka.

Angleško prvenstvo, 32. krog:

Sobota, 6. april:

Nedelja, 7. april:

Lestvica: