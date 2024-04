Neverjetno, kako je Chelsea spravil na kolena United! Liverpool spet vodi.

V troboju za naslov prvaka znova najbolje kaže Liverpoolu. Rdeči so v četrtek doma s 3:1 odpravili zadnjeuvrščeni Sheffield United in se povzpeli na vrh. Arsenal je po sredini zmagi nad Lutonom drugi, branilec naslova Manchester City, ki je s 4:1 nadigral četrtouvrščeno Aston Villo, pa tretji. Chelsea je v spopadu ranjenih velikanov po izjemno razburljivem zaključku, odločilna zadetka za preobrat modrih sta padla v 100. in 101. minuti, premagal Manchester United s 4:3.

Vodilni Liverpool, ki je v prejšnjem krogu po preobratu z 2:1 premagal Brighton, je tokrat pričakovane tri točke vpisal še proti najslabši ekipi lige Sheffield United. Zmagal je s 3:1, a se tudi igral z živci svojih navijačev, saj je bil rezultat še v 76. minuti izenačen (1:1). Rdeče je v vodstvo v 17. minuti popeljal Urugvajec Darwin Nunez, ki je izkoristil veliko napako Hrvata Iva Grbića, nekdanjega soigralca Jana Oblaka pri Atleticu.

Liverpool je s pričakovano zmago nad Sheffieldom znova prevzel vodstvo na lestvici. Foto: Reuters

Ko je v drugem polčasu Conor Bradley zatresel lastno mrežo, je na Anfieldu zadišalo po senzaciji, a so gostitelji do konca srečanja le prišli do novega vodstva. Argentinec Alexis Mac Allister je v 76. minuti z močnim strelom z roba kazenskega prostora popeljal rdeče v vodstvo z 2:1, končni rezultat pa je v zadnji minuti postavil Nizozemec Cody Gakpo. Liverpool ima tako na lestvici dve točki prednosti pred Arsenalom in tri pred Manchester Cityjem.

Infarktna tekma na Stamford Bridgu

V zadnji tekmi 31. kroga sta se v Londonu udarila Chelsea in Manchester United. Dvoboj je postregel z izjemno dramo. Prvi polčas se je končal z 2:2, potem ko sta za Londončane zadela Conor Gallagher v četrti in Cole Palmer v 19. minuti z najstrožje kazni, rdeče vrage pa sta v igro vrnila Alejandro Garnacho v 34. in Bruno Fernandes v 39. minuti.

Veselje Mauricia Pochettina po tretjem zadetku Cola Palmerja, ki je popeljal Chelsea do zmage s 4:3. Foto: Reuters

Ko je nato Argentinec Garnacho v 67. minuti United popeljal v vodstvo s 3:2, se je rdečim vragom nasmihala prestižna zmaga v boju za mesta za preboj v ligo prvakov, a so nato gostitelji globoko v sodniškem dodatku pripravili preobrat. Najprej je v deseti minuti dodatka Palmer izkoristil še drugo najstrožjo kazen na tekmi, minuto pozneje pa je zadel še iz igre za končnih 4:3 ter postal veliki junak strelskega festivala, po katerem se je Chelsea na lestvici povzpel na deseto mesto.

Manchester United je na Stamford Bridgu vodil do desete minute sodnikovega podaljška, nato pa ostal celo brez točke. Foto: Reuters

City nadigral Aston Villo

Manchester City je po remiju z Arsenalom tokrat brez večjih težav opravil s četrto Aston Villo. Sinjemodri na zadnjem obračunu s topničarji prvič po kar 57 domačih tekmah v vseh tekmovanjih niso zadeli na domačem stadionu, tokrat pa so v mrežo zasedbe Unaia Emeryja poslali kar štiri žoge. Za vodstvo domačih je že v enajsti minuti zadel Rodri, a je na drugi strani devet minut kasneje izid na 1:1 poravnal Jhon Duran. Tri točke je nato Manchester Cityju s hat-trickom priboril Phil Foden, ki je v tej sezoni že pri 14 zadetkih. Varovanci Pepa Guardiole so neporaženi na zadnjih 24 srečanjih. Aston Villa pa po porazu za tokratnimi tekmeci na četrtem mestu z odigrano tekmo več zaostaja osem točk.

Manchester City je s 4:1 odpravil Aston Villo, kar tri zadetke je dosegel Phil Foden. Foto: Reuters

Arsenal je po zmagi nad Lutonom (2:0) vsaj za en dan skočil na vrh premier lige. Topničarji so na domačem Emirates stadionu proti ekipi, ki se po kazni vodstva lige zaradi finančnih kršitev krčevito bori za obstanek, svoje delo opravili že v prvem polčasu. Po začetnem pritisku je najprej v 24. minuti v polno meril Martin Odegaard, dvajset minut kasneje pa je lastno mrežo zatresel še Daiki Hašioka.

Za uvod je v torek največ pozornosti požel obračun West Hama in Tottenhama, ki se krčevito bori za četrto mesto, ki v naslednji sezoni še vodi v ligo prvakov. Moštvi sta se razšli z remijem (1:1).

Angleško prvenstvo, 31. krog:

Torek, 2. april:

Sreda, 3. april:

Četrtek, 4. april:

Lestvica: