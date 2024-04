Škandal v Londonu. Sodnik ni pokazal na belo točko za Bayern, ker je bila napaka preveč otroška?

Prvi četrtfinalni dvoboj lige prvakov med Arsenalom in Bayernom se je končal brez zmagovalca (2:2). Marsikaj pa bi lahko bilo drugače, če bi švedski sodnik Glenn Nyberg pri vodstvu gostov z 2:1 pokazal na belo točko za Bavarce. Za to je imel vse razloge, saj je branilec Arsenala Gabriel storil ogromno napako in kršil pravila, a se je Skandinavec odločil drugače. To je spravilo v slabo voljo Bayern, zlasti njegovega trenerja Thomasa Tuchla.

Tako bizarne napake se na tako visoki ravni ne dogajajo pogosto. Kaj se je zgodilo? Bayern je na Emiratesu v Londonu v 67. minuti še vedno vodil z 2:1. Vratar Arsenala David Raya je po sodnikovem žvižgu izvedel prekinitev in žogo s petmetrske črte podal soigralcu Gabrielu. Nato pa si je Brazilec privoščil neverjetno predrzno napako. Ali ni predhodno videl, da je njegov soigralec izvedel prekinitev, ali kaj drugega … A žogo, ki je bila že v igri, je v svojem kazenskem prostoru samozavestno prijel v roke, jo nato položil na petmetrsko črto in podal vratarju. To je bila očitna kršitev pravil, za katero bi lahko Bayern dobil kazenski udarec.

Audio of the incident shows referee Glenn Nyberg had blown his whistle before Arsenal defender Gabriel picked the ball up. https://t.co/VwlCUfsL6S — GiveMeSport (@GiveMeSport) April 10, 2024

Glede na to, da je Harry Kane, po novem s sedmimi zadetki najboljši strelec lige prvakov v tej sezoni, v prvem polčasu z bele točke že premagal Rayo, je obstajala velika možnost, da bi bil Anglež, ki odlično pozna severni del Londona, natančen tudi v drugo in Bavarce popeljal v vodstvo s 3:1. A sodniška piščalka je ostala nema, Skandinavec je kljub protestom gostov nadaljeval igro. Trener Thomas Tuchel, ki se zaveda, da bi lahko drugačna odločitev takrat prelomila srečanje in ga povsem nagnila na stran gostov, tako pa se je po poznejšem izenačenju Leandra Trossarda dvoboj končal brez zmagovalca (2:), je bil po srečanju besen kot ris.

Nogometaši Bayerna so prepričani, da bi moral švedski sodnik sredi drugega polčasa dosoditi kazenski strel v korist gostov. Foto: Reuters

"To je bila ogromna napaka. To je bila čista igra z roko, sodnik pa je na igrišču rekel igralcem, da v četrtfinalu lige prvakov že ne bo dosodil kazenskega strela zaradi takšne osnovnošolske napake? To je bilo njegovo pojasnilo. No, to je povsem nov način interpretacije pravil. Neverjetno. Ali to pomeni, da bo takrat, ko se bo v kazenskem prostoru igralo z roko, ločil med otroško in odraslo napako? To je zelo boleče," nemški strateg ni mogel razumeti odločitve Nyberga. In še zdaleč ni bil edini v taboru Bayerna, ki ni skrival nezadovoljstva.

Nad nekaterimi sodniškimi odločitvami Glenna Nyberga so bili nezadovoljni tudi v taboru Arsenala. Bukayo Saka je tako v sodnikovem podaljšku pričakoval, da bo sodnik po njegovem padcu v kazenskem prostoru in predhodnem stiku z vratarjem Manuelom Neuerjem pokazal na belo točko. A Šved je tudi takrat zgolj odmahnil z roko. Foto: Reuters

Nemški velikan si sicer v ligi prvakov rešuje sezono. Na začetku nje je proti Kamplovemu in Šeškovemu Leipzigu ostal brez nemškega superpokala, nato presenetljivo izpadel v pokalu proti tretjeligašu Saarbrücknu, v prvenstvu pa za vodilnim Bayerjem zaostaja 16 točk, tako da ga do že 12. zaporednega naslova nemškega prvaka lahko popelje le še izjemen čudež. Evropski naslov bi tako rešil ponesrečeno sezono, po kateri bo Tuchel zapustil vroči stolček. Zato je napetost v taboru Bayerna še toliko večja in gre toliko bolj razumeti nezadovoljstvo zaradi takšnih sodniških odločitev.