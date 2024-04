Košarkarji Los Angeles Clippers so prekrižali načrte Dallasu. V nenavadni tekmi so v prvem polčasu vodili že za 31 točk (55:24), a so se gostitelji na krilih Kyrieja Irvinga (40 točk) spektakularno vrnili v igro in dve minuti pred koncem celo povedli s 105:104. Za kaj več je zmanjkalo moči, Paul George in James Harden (oba po 33 točk) sta prispevala odločilne točke za goste, ki so tako po zmagi s 116:111 izenačili rezultat v skupnih zmagah na 2:2. Luka Dončić, ki je navkljub težavam z desnim kolenom stisnil zobe in zaigral, je na parketu prebil skoraj 45 minut in vknjižil trojni dvojček (29 točk, 10 skokov in 10 asistenc), a se mu je pri metu za tri točke prevečkrat zatresla roka (1/9). Gostje iz Los Angelesa so na drugi strani trojke metali fantastičnih 18/29!

Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 111:116 (16:39, 49:66, 78:82)

Učinek Luke Dončića: 29 točk (met za tri 1/9, met za dve 9/15, prosti meti 8/10), 10 sk., 10 as., 1 blok., 3 izg. žogi v 44 minutah in 41 sekundah

Strelci: Irving 40, Dončić 29, Jones Jr. 14, Washington Jr. 10, Lively II 8, Gafford 5, Kleber 3, Green 2; George in Harden 33, Zubac 13, Mann in Powell 11, Plumlee 6, Westbrook 5, Coffey 4

Neverjetno, kakšna uvodna četrtina! Kot da bi se preslikali dogodki iz prve tekme končnice v Los Angelesu. Clippers so brez Kawhija Leonarda povsem strli obrambo Dallasa, trojke so deževale z vseh strani. Prvo četrtino so dobili za neverjetnih +23 (39:16). Za tri točke so metali izjemnih 8/11, gostitelji pa niso zadeli niti ene (0/7). Luka Dončić je resda vstopil v dvoboj s štirimi zaporednimi točkami, skupno jih je v prvi četrtini dal 10, a si je že v dveh minutah prislužil dve osebni napaki. V nadaljevanju srečanja je bil primoran v obrambi igrati manj zagnano, gostje iz Los Angelesa pa so to znali izkoristili. Paul George je v 12 minutah ob metu iz igre 6/9 (trojke 3/5) dosegel kar 16 točk, Kyrie Irving na drugi strani niti ene (met 0/3). Pri Dallasu so se med strelce vpisali le trije. Poleg Dončića, ki je v prvi četrtini prebil mejo 1000 točk na tekmah končnice lige NBA, le še Daniel Gafford (4) in Josh Green (2).

Luka Dončić je za 1000 točk v končnici lige NBA potreboval 32 tekem. Manj sta jih le Michael Jordan in Wilt Chamberlain:

With a pair of free throws at the 10:14 mark of the first quarter, Luka Dončić reached 1,000 career points in the playoffs.



Doing so in 32 playoff games, he tied Elgin Baylor as the third-fastest player to 1,000 playoff points (in terms of games). pic.twitter.com/bOJupEqldu — Mavs PR (@MavsPR) April 28, 2024

George in Harden vroča pri gostih, sledile nore minute Irvinga

Trpljenje Dallasa, pri katerem Dončić ni izžareval prave energije, premalo je bilo kreativnosti v napadu gostiteljev, se je nadaljevalo tudi v drugi četrtini. Ko je vroči James Harden, bradati zvezdnik je bil pri metih za tri točke nezgrešljiv (4/4) popeljal goste v vodstvo za kar 31 točk (55:34), je v Dallasu zadišalo po katastrofi teličkov. Dončiću so pojenjale moči v napadu, a se je takrat prebudil drugi adut gostiteljev. Kyrie Irving, ki do takrat ni pustil večjega pečata v igri, je vstopil v noro obdobje doseganja točka. Poskrbel je za delni rezultat 9:0, dosegel dve zaporedni trojki in kot prvi košarkar Dallasa odpravil prekletstvo zgrešenih metov za tri točke.

Dallas se je približal na 33:55, a je na drugi strani kot po tekočem traku zadeval Paul George. V izjemnem prvem polčasu je dosegel kar 26 točk, za tri točke 6/9, Dallas pa se lahko zgolj prebujenemu Irvingu, ki je v drugi četrtini prispeval kar 16 točk in s pozitivno energijo napolnil še soigralce, zahvali, da je odšel na odmor s ''sprejemljivo'' razliko -17.

Brunson podrl rekord New Yorka

Pester dan v ligi NBA se je začel z nedeljsko matinejo v Filadelfiji. New York Knicks so v gosteh premagal Philadelphio 76ers (97:92) in v zmagah povedli s 3:1. Junak srečanja je bil Jalen Brunson. Nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu je dosegel kar 47 točk! Iz igre je metal 18/34, prispeval pa še 10 asistenc. Postavil je strelski rekord v zgodovini franšize na tekmah končnice.

The most points scored in a playoff game by a Knick



47 points 🔥🔥 | @jalenbrunson1 pic.twitter.com/HJ7p3b04LT — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 28, 2024

Dvojni dvojček je dodal OG Anunoby (16 točk in 14 skokov), pri gostiteljih pa je prvi zvezdnik Joel Embiid končal srečanje pri 27 točkah (met iz igre 7/19), 10 skokih in 6 asistencah, Tyrese Maxey pa je vknjižil 23 točk, 6 skokov in 6 asistenc. Kratkohlačniki lahko tako na naslednji tekmi doma že potrdijo napredovanje.

Dončić kot Leonard, George in Westbrook skupaj

V letošnji končnici spremlja Luko Dončića povprečje 29 točk, 9,7 skoka in 8 asistenc na dvoboj. Foto: Reuters Dvoboj v Teksasu se je začel ob 21.50, kar je pravo darilo ljubiteljem košarke v Sloveniji, saj jim za ogled srečanja ni bilo potrebno navijati budilk. Luka Dončić si je na zadnji tekmi ob trku s hrvaškim centrom Ivico Zubcem poškodoval desno koleno. To se je zgodilo dobre tri minute pred koncem prve četrtine, a se je nato kmalu vrnil na parket, stisnil zobe in z imenitno igro (znova je blestel v obrambi, od trojnega dvojčka pa ga je delila le ena podaja) pomagal Dallasu do zanesljive zmage, s katero je povedel v zmagah z 2:1. Tudi slabši Dončićev met iz igre ni bil usoden za Dallas, ki je blestel v obrambi, in zvezdniški trojček Clippersov prisilil k skromnem učinku.

Če je James Harden še izdatneje zadeval za goste, pa so Kawhi Leonard, Paul George in Russell Westbrook skupaj dosegli zgolj 17 točk ob skromnem metu 7/25. Natanko enak odstotek meta iz igre (7/25) je imel tudi Dončić. "Tokrat je bila obramba pred napadom. Nismo odigrali odlično v napadu, zlasti jaz, a smo dobili tekmo. To pa je edino, kar šteje," je povedal Dončić po zadnji zmagi (101:90).

Kidd: Nič še nismo dosegli

Jason Kidd se zaveda, kako pomemben člen za Dallas Mavericks je 25-letni slovenski as. Foto: Reuters Dallas lahko danes prednost v zmagah poviša na 3:1. Zgodovina končnice lige NBA pa sporoča, da si je v tem primeru izborilo napredovanje kar 95,4 odstotkov vseh moštev, kar 268. Le 13-im je spodletelo, čeprav so imeli v žepu prednost 3:1.

Dallas bi se v primeru napredovanje v konferenčnem polfinalu pomeril z boljšim iz serije med Oklahomo Cityjem in New Orleansom, na kateri suvereni Thunder vodijo kar s 3:0! "Nič še nismo dosegli. Serija je še vedno odprta. Zmagali so le dvakrat, kmalu znova igramo," je na sobotnem treningu sporočil trener Jason Kidd.

Pri gostih ne nastopa Kawhi Leonard. Zanimivo, na edini tekmi končnice, ko ga ni bilo, so LA Clippers nadigrali Dallas. Takrat so v prvi tekmi dobili prvi polčas s kar 56:30. Na naslednjih tekmah pa so Mavericks okrepili igro v obrambi in pokazali povsem drugačen obraz. Tudi Dallas ne nastopa z vsemi orožji. Še drugi zaporedni dvoboj v končnici izpušča Tim Hardaway Jr.

Zanimivo bo spremljati tudi nastop Russella Westbrooka, ki je izgubljal živce na zadnji tekmi in provociral z agresivnimi prekrški, po odrivanju s P.J. Washingtonom pa sta bila oba izključena in sta morala predčasno v slačilnico.

Zvezdnika Phoenixa Kevin Durant in Devin Booker bi lahko letos izpadla iz končnice brez ene samcate zmage! Foto: Reuters

Po tekmi v Dallasu bosta odigrana še dvoboja v Indianapolisu, kjer lahko Indiana pobegne Milwaukeeju na 3:1, na roko ji gre tudi podatek, da gostje zaradi poškodb ne morejo računati na najboljša igralca Giannisa Antetokounmpoja in Damiana Lillarda, nato pa si bo Phoenix po treh zaporednih porazih prizadeval, da se izogne ''metli'' proti prepričljivi Minnesoti. Sonca so tudi eno večjih razočaranj v letošnji končnici, saj jim grozi ekspresen izpad.

Naslednja tekma serije med Mavericksi in Clippersi bo v četrtek ob 4.00 v Los Angelesu. Morda bo to že prva zaključna žogica za napredovanje Dallasa.

Liga NBA, 28. april: