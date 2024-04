Dončić o sporu z Westbrookom in posebnem obisku v Dallasu

Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na soboto na tretji tekmi prvega kroga končnice na domačem parketu s 101:90 odpravili Los Angeles Clippers in v seriji povedli z 2:1 v zmagah. Z 22 točkami je bil prvi strelec tekme Luka Dončić, ki je že pred tekmo postal prejemnik prav posebnega priznanja za svoje dobrodelno delo, po tekmi pa je med drugim spregovoril o težavah s kolenom, posebnem obisku v Dallasu in seriji s Clippersi, v kateri se obeta pravi triler za napredovanje.

"Zastavili smo si željo in cilj, da smo ena najboljših obrambnih ekip v ligi," je po tretji tekmi prvega kroga končnice razlagal trener Jason Kidd, ki je bo predstavi svoje ekipe in zmagi proti Los Angeles Clippers (101:90) lahko ob zadolžitvah svojega moštva pri obrambnih nalogah narisal veliko kljukico. Njegovi Mavericks so namreč z izjemo prve četrtine z granitno obrambo in z oteževanjem poti v raketo povsem onemogočili zvezdniško zasedbo Clippersov, ki je bila ob težavah na parketu vidno frustrirana.

"Clippers imajo orožja na vseh položajih, skušamo jih onemogočiti njihove priložnosti. Dobro smo jih prebrali pri določenih podajah, res smo bili aktivni v obrambi in to bomo potrebovali tudi v nadaljevanju serije. Vsi igrajo eden za drugega, cilj vseh je zmaga. V tej seriji bo čedalje bolj pomembna tudi mentalna priprava. Igra je zelo fizična, a pomembna bo tudi naša miselnost, moramo biti pripravljeni na vse, fantje so danes opravili odlično delo pri branjenju eden drugega. Pogovarjali smo se o naši pozitivni energiji, vse delamo v dobro ekipe," je bil zadovoljen Kidd.

Westbrook izgubil živce, Dončić ostal miren

Poleg odlične ekipne predstave in zmage Dallasa je po tekmi odmevalo dogajanje v zadnji četrtini, ko je ob občutku nemoči in frustracij dokončno zavrelo Russllu Westbrooku, ki je ob eni izmed obrambnih akcij grobo prijel Dončića, zatem pa se vmešal še v spor s P. J. Washingtonom, ki se je bratsko postavil v bran Slovencu, takoj pa so v bran priskočili tudi ostali člani peterke Dallasa. Tako Westbrook kot Washington sta srečanje končala predčasno, Westbrook je sicer že v drugi četrtini prejel nešportno napako, ko je agresivno startal proti Joshu Greenu, ko je ta skušal položiti žogo na obroč. Tudi sicer to ni bil njegov večer, saj je zgrešil vseh sedem poskusov iz igre, dosegel pa je le eno točko.

"Vse je v redu, to je čar končnice. Oboji smo igrali zelo fizično in agresivno, vse to je play-off. Niti ne vem, kaj se je zgodilo v situaciji z Westbrookom, res ne vem. To je tekmovanje, oba si želiva zmagati in to je vse. Pričakovati je, da se bodo dogajale takšne stvari, igramo košarko. Pomembno je, da smo ohranili naš fokus in da smo ostali v igri. Navajen sem takšnih srečanj z igralci, ostal sem miren," je bil o situaciji redkobeseden Dončić, ki je bil navdušen tudi nad potezo soigralca Washingtona, ki je ob provokacijah Westbrooka le obstal s prekrižanimi rokami in poziral za fotografe v dvorani. "P. J. je neverjeten. To je vse, kar lahko povem. Stvari, ki jih počne so nore, res je ekipni igralec in zelo sem vesel, da je del našega moštva," je še dodal Slovenec.

Tekmo si je ogledal tudi Florentino Perez. Foto: Reuters

Ta je sicer ob koncu prve četrtine navijačem Dallasa povzročil kar nekaj sivih las, potem ko je v eni izmed akcij nerodno padel na koleno, nato pa v bolečinah komaj prišel do klopi svoje ekipe, a se je na srečo zatem hitro vrnil na parket. "Ni bilo dobro. Koleno sem čutil že pred tistim padcem, tako da je tisto vse skupaj le še poslabšalo. Trenutno ni najbolje, a več bomo vedeli v naslednjih dneh. A poznate me, naredil bom vse, da bom nared," je bil jasen Slovenec, ki je v imel v American Airlines centru poseben obisk, saj si je srečanje ogledal tudi njegov nekdanji "šef" predsednik Real Madrida Florentino Perez.

"Veliko mi pomeni, da je prišel na tekmo. To kaže kako velik klub je Real Madrid. Res sem mu hvaležen, da je prišel in res je bilo noro, da je bil tukaj. Vesel sem, da je prišel," je bil vesel Slovenec, ki je ob prihodu na ogrevanje takoj pozdravil Pereza, ga toplo objel, nato pa sta izmenjala nekaj besed. Kljub temu je bil njegov glavni razlog za nasmeh po srečanju druga zmaga Dallasa v seriji, ki je tako zdaj na polovici poti do konferenčnega polfinala, a pred Mavericksi je še izjemno naporna pot.

Gesta Dončića, ko je zadel eno izmed trojk preko Kawhija Leonarda. Foto: Reuters

"Naša obramba je danes narekovala naš napad. Nismo odigrali najboljše napadalne tekme, a dobili smo tekmo, kar je na koncu tudi edino in najbolj pomembno. Napram prvi tekmi smo v drugem in tretjem srečanju naredili dva koraka naprej kar se tiče agresivnosti in fizične igre. Zdaj mora biti naš fokus že na naslednji tekmi. Igrali smo z veliko energijo in tako mora biti vsako tekmo. Vemo, da nas znova čaka zahtevna naloga, a moramo iskati svoje priložnosti za zmago,"" je prepričan Dončić, ki je bil z 22 točkami, desetimi skoki in devetimi asistencami prvo ime tekme, s trojko je v drugi četrtini tudi začel niz Dallasa z 29:9, po katerem so Mavericks prišli do vodstva, ki ga do konca niso več izpustili.

Le točko manj od Dončića je na koncu dosegel Kyrie Irving, ki se je razigral ob koncu tretje četrtine in v zadnji, ko je zadeval, ko je bilo to najbolj potrebno. "Vedeli smo, da bo Kyrie opravil svoje, zaupali smo mu, zato smo mu dali žogo. Bil je odličen," je še dodal 25-letni Ljubljančan, ki ga čez manj kot 48 čaka nova preizkušnja v American Airlines areni. Ta bo bolj "prijazna" tudi slovenskim navijačem Dončića, saj bo v nedeljo na sporedu že ob 21.30 po srednjeevropskem času.

Veliko priznanje za Dončića Luka Dončić je bil sicer v petek izbran za dobitnika priznanja NBA Cares Bob Lanier Community Assist za mesec april, so sporočili iz lige NBA. To je ena najprestižnejših nagrad lige za prispevke k pomoči drugim v skupnosti. Dončić je prejel priznanje za svoja prizadevanja pri zagotavljanju nepozabnih izkušenj za mlade in spodbujanju pri vključevanju v skupnost. "Dončić je igral aktivno vlogo pri ustvarjanju nepozabnih trenutkov za mlade, saj je deloval prek svoje fundacije Dallas Mavericks in neprofitnih organizacij, kot je Make-A-Wish, Dončić je gostil številne dogodke, vključno z obdarovanjem, različnimi srečanji, obiski otroške bolnišnice in izpolnjevanje želja otrokom s hudimi boleznimi," so zapisali pri NBA. The NBA today announced Dallas Mavericks guard Luka Dončić as the NBA Cares Bob Lanier Community Assist Award winner for the month of April.



Dončić is being recognized for his efforts in providing memorable experiences for youth and uplifting communities.



More:… pic.twitter.com/021iRxSnAx — NBA Communications (@NBAPR) April 26, 2024 "Košarka mi je dala ogromno in imam veliko odgovornost, da ji vrnem tako, da pomagam, kjer koli lahko," je dejal Dončić. "Vse mi pomeni, da lahko še naprej širim delo svoje fundacije s podpiranjem tistih, ki vodijo osupljive skupnostne projekte, se povezujem z več mladimi in širim več velikodušnosti in prijaznosti. Upam, da bomo naslednje leto lahko naredili še večji vpliv," je ob tem povedal Dončić.

