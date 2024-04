Košarkarji Dallasa so na krilih Luke Dončića (32 točk) in Kyrieja Irvinga (23) na drugi tekmi prvega kroga končnice lige NBA premagali Los Angeles Clippers (96:93) in rezultat v zmagah izenačili na 1:1. Gostiteljem ni pomagala niti vrnitev prvega zvezdnika Kawhija Leonarda. Minnesota je še drugič premagala Phoenix, Indiana pa se je maščevala Milwaukeeju in postala prva ekipa, ki je v letošnji končnici zmagala v gosteh. Ni trajalo dolgo, pa se ji je na omenjenem seznamu pridružil še Dallas.

Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 93:96 (19:23, 39:43, 66:65)

Učinek Luke Dončića: 32 točk (za tri 5/14, za dve 6/12, prosti meti 5/6), 6 sk., 9 as., 1 blok., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge v 45 minutah in 44 sekundah

Najboljši strelci: George (met iz igre 7/14) in Harden (trojke 2/10, 8 as., 6 sk.) 22, Leonard 15 (trojke 0/5), Zubac 13 (12 sk.), Westbrook 7 (9 sk.); Dončić 32, Irving 23 (trojke 4/8, 6 sk., 3 ukr. žoge), Washington Jr. 18 (trojke 3/4, 6 sk.), Jones Jr. 10 (7 sk.), Lively II 7 (9 sk.), Kleber 6 (6 sk.)

Drugi dvoboj letošnje končnice lige NBA med LA Clippers in Dallasom se je začel bistveno drugače kot tisti v nedeljo zvečer. Gostje so povedli z 2:0, Derrick Jones Jr., ki se na prvi tekmi sploh ni vpisal med strelce, je teličke z zabijanjem popeljal v vodstvo, nato pa so Mavericks zaigrali veliko bolje v obrambi. Zagospodarili so pod svojim košem, gostiteljem niso dopuščali lahkih točk.

Vrhunci srečanja v Los Angelesu:

Najprej so onemogočili Ivico Zubca, ki jim je na prvi tekmi povzročal veliko preglavic. Hrvat je v dobrih dveh minutah prejel dve osebni napaki in moral hitro na klop, na parketu ga je zamenjal Mason Plumlee, ki pa ni bil nevaren za koš Dallasa. Povratnik Kawhi Leonard sprva še ni bil razigran, Luka Dončić, ki je zgrešil uvodne tri mete iz igre, pa je v napadu uspešno delil asistence.

Ko pa je 25-letni Ljubljančan naravnal še roko, zadel dve zaporedni trojki in Dallas tri minute pred koncem prve četrtine popeljal v vodstvo z 18:11, so LA Clippers prvič na tekmi resneje spoznali, da imajo tokrat opravka z drugačnim tekmecem. Znašli so se v težavah in vstopili v obdobje, v katerem so večino časa gledali v hrbet gostom. Dallas je na krilih Dončića (12 točk) ohranil vodstvo do konca uvodne četrtine (23:19), v kateri se Kyrie Irving sploh ni vpisal med strelce. Pri domačinih je bil najbolj razigran Paul George (8 točk).

Trojka Luke Dončića v prvi četrtini:

Na začetku druge četrtine sta se prvič med strelce vpisala Kawhi Leonard in Kyrie Irving ter napovedala drugačen razplet dogodkov. Norman Powell je s trojko popeljal Clippers v vodstvo (26:25), a le na kratko. Gostje so takoj vrnili udarec, Dončić je z dvema zaporednima košema vrnil Dallas na +5 (26:31).

Spektakularen koš Kyrieja Irvinga, ki je spomnil na znameniti "floater" za zmago ob koncu srečanja z Denverjem:

Kyrie Irving floats it in with the LEFT on TNT 😮‍💨 pic.twitter.com/1Du7ddoqVY — NBA (@NBA) April 24, 2024

V nadaljevanju je začel koš gostov polniti James Harden, prvi junak LA Clippers ob nedeljski zmagi, a to gostov iz Teksasa ni zmotilo. Zadržali so visoko stopnjo zbranosti in nepopustljivosti v obrambi, s tem pa poskrbeli, da so Clippers tokrat z razdalje metali neprimerno slabše kot v nedeljo (le 15,4-odstoten met za trojke v prvem polčasu – 2/13). Malce bolje je šlo Dallasu (4/13), pri katerem je Dončić v zadnjih napadih uvodnega polčasa nekoliko pokvaril statistiko z nekaj zgrešenimi meti z razdalje. Prvi del dvoboja je ob metu iz igre 6/14 sklenil pri 18 točkah, a pomembnejše je bilo dejstvo, da so Mavericks odšli na počitek s prednostjo. Kako učinkovita je bila obramba, je dokazovalo tudi majhno število prejetih točk. Dallas je gostiteljem v prvem polčasu dovolil le 39 točk!

Dončić izenačil, nato prejel tehnično napako

Začetek drugega polčasa, zaradi zvina gležnja ni mogel dvoboja nadaljevati Tim Hardaway Jr., je ponudil vihravo obdobje, polno nepredvidljivosti, v katerem se je Dallas nekajkrat oddaljil od gostiteljev, a so slednji vedno našli poti, da se vrnejo in ujamejo Kiddove varovance. Tako je Mavericks povedel s 55:48, a so Clippers izkoristili nekaj napak gostov, v njih je prednjačil zlasti P.J. Washington Jr., ter izenačili na 55:55. Sledila je zelo zahtevna trojka Dončića, ki je prvi na srečanju prebil mejo 20 točk. To je Dallas navdalo z dodatno samozavestjo. Irving je z novo trojko "vrnil" Dallas na +6 (61:55), a se Kiddova četa ni dolgo veselila. Gostitelji so na krilih Paula Georga z delnim rezultatom 7:0 prevzeli vodstvo (62:61).

Kako je Luka Dončić slabo sekundo pred koncem tretje četrtine izenačil na 65:65

Luka Doncic ties it with .7 seconds left in the 3rd quarter on TNT!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/3S1BS81QRS — NBA (@NBA) April 24, 2024

Po "specialiteti" Jamesa Hardna, bradati zvezdnik je ob koncu tretje četrtine pri metu za tri točke izsilil prekršek Josha Greena in bil nato trikrat uspešen s črte prostih metov, so znova povedli gostitelji. Nato je Dončić v zadnji sekundi mojstrsko prodrl in z uspešnim polaganjem izenačil na 65:65, a nato zaradi glasne opazke, od sodnikov je pričakoval, da bodo prisodili še prekršek, prejel tehnično napako. Harden je izkoristil darilo, zadel prosti met. LA Clippers so tako v zadnjo četrtini vstopili s tesno prednostjo (66:65).

Napeto je bilo skoraj do konca, Dallas le strl odpor Clippersov

V zadnjo četrtino so bolje vstopili gostitelji. Dallas je zgrešil uvodne štiri mete iz igre, Clippers pa so povedli s 73:67. Nato pa je sledil izjemen preobrat, Mavericks so z delnim rezultatom 14:0 povedli z 81:73. V vodstvo jih je s četrto trojko na tekmi povedel Luka Dončić, nato je preobrat gostov s petimi zaporednimi točkami kronal še Irving. Dončić je poldrugo minuto pred koncem popeljal Dallas do najvišjega vodstva na tekmi (90:81), a se gostitelji niso kar tako predali. Po minuti odmora je James Harden z ekspresno trojko vrnil upanje gostiteljem (84:90). Irving je v naslednjem napadu zgrešil met za dve točki, Ivica Zubac pa silovito zabil in 45 sekund pred koncem približal Clipperse na -4 (86:90).

Luka Dončić je bil z 32 točkami najboljši strelec srečanja. Foto: Reuters

V napetem nadaljevanju srečanja je sledila kopica prekrškov. Najprej je dva prosta meta zadel Washington (86:92), nato je George vrnil Clipperse na -4 (88:92), slabih 22 sekund pred koncem pa je Derrick Jones Jr. zadel enega izmed dveh prostih metov. Dallas je imel tako v žepu pet točk prednosti (88:93), a se je prednost hitro stopila. Leonard je znižal na 90:93. Sprva so sodniki prisodili Irvingu še prekršek, a se je klop Dallasa odzvala z zahtevo po sodniškem video pregledu. Gostje so imeli prav. Prekrška ni bilo.

Dallas je v zadnjih 20 sekund vstopil s prednostjo treh točk. Dončič se je namučil, da je ob velikem pritisku košarkarjev Clippersov preselil žogo iz vroče cone. Gostitelji so bili primorani storiti prekršek nad Irvingom. Ta je zadel prvi prosti met, pri drugem pa je imel nemirno roko, a je prišel do skoka v napadu Maxi Kleber. Dallas je lahko tako še povišal prednost, saj so LA Clippers na črto prostih metov znova poslali Irvinga. Izkušeni Američan je bil tokrat natančnejši. Dallas je povedel s 96:90 in zagotovil zmago, Paul George pa je s trojko ob zvoku sirene le še kozmetično popravil poraz gostiteljev na končnih 93:96.

Veselje Luke Dončića in Maxija Kleberja po zmagi Dallasa na gostovanju v mestu angelov. Foto: Guliverimage

Kiddova četa je tako izpolnila cilj. Na gostovanju v Los Angelesu je vzela mero Clippersom, izenačila rezultat v skupnih zmagah na 1:1, zdaj pa se serija seli v Teksas. Tretja tekma bo na sporedu v noči na soboto z začetkom ob 2. uri po slovenskem času, naslednja četrta pa se bo začela v nedeljo zvečer z zelo atraktivnim terminom za ljubitelje košarke v Sloveniji (21.30).

Konec nepremagljivosti domačinov. Indiani je uspelo!

Pestra noč v ligi NBA se je na drugi strani velike luže začela v Minneapolisu, kjer je Minnesota še drugič zapored premagala Phoenix (105:93), nato pa je Indiana v Milwaukeeju (125:108) prekrižala načrte gostiteljem in rezultat v zmagah izenačila na 1:1. Niz zaporednih zmag gostiteljev v letošnji končnici lige NBA se je tako ustavil pri številki 12. Varovanci Ricka Carlisleja, nekdanjega trenerja Luke Dončića pri Dallasu, ki je Mavericks leta 2011 popeljal do naslova prvaka lige NBA, so zmagali s 125:108.

Vrhunci dvoboja v Milwaukeeju:

Blestel je Pascal Siakam. Kamerunec, ki je leta 2019 postal prvak lige NBA s Torontom, je dosegel kar 37 točk. Iz igre je metal 16/23, dodal pa še 11 skokov in 6 asistenc. S tem je zasenčil vnovičen izjemen nastop Damiana Lillarda, ki je dal 26 točk že v uvodnem polčasu (na prvi tekmi jih je dal kar 35), skupno pa 34. Gostitelji so znova pogrešali Giannisa Antetokounmpa, ki je zaradi poškodbe leve mečne mišice preskočil tudi drugi dvoboj. Trener Doc Rivers je napovedal, da bi se lahko grški zvezdnik, ki ni igral vse od 9. aprila, kmalu vrnil na parket.

To je bila prva zmaga Indiane v končnici po letu 2018. Pri gostih sta se v napadu izkazala tudi Myles Turner (22 točk) in Andrew Nembhard (20 točk). Tyrese Haliburton je dodal 12 točk in 12 asistenc. Pri domačih je center Brook Lopez dal 22 točk, za tri točke pa metal izjemnih 6/7.

Minnesota spravila Phoenix v težave

Minnesota je še drugič zapored izkoristila prednost domačega igrišča proti Phoenixu. Tokrat je zmagala s 105:93, najbolj pa se je izkazal Jaden McDaniels. Dosegel je 25 točk, kar je njegov najboljši strelski izkupiček na tekmah končnice lige NBA. Mike Conley in Rudy Gobert sta jih dodala 18, Anthony Edwards je ob slabšem metu 3/12 končal dvoboj pri 15 točkah, Karl-Anthony Towns pa jih je dosegel 12.

Jaden McDaniels je bil najboljši strelec srečanja v Minneapolisu. Foto: Reuters

Pri gostih iz Arizone, ki so od gostovanja v Minneapolisu pričakovali več, so največ točk dosegli Devin Booker (20), Kevin Durant (18) in rezervist Eric Gordon (15), center Jusuf Nurkić pa je prispeval dvojni dvojček (10 točk in 14 skokov). "Ne nas še odpisati. Igra se vendarle serija," je po drugem zaporednem porazu sporočil Booker.

Minnesota je tako prišla do vodstva z 2:0 v končnici šele drugič v zgodovini franšize. Prvič ji je to uspelo pred 20 leti proti Denverju, ko je nato odpravila Nuggets s 4:1.

Letos se je prvič, odkar v ligi NBA nastopa Luka Dončić, zgodilo, da so na uvodnih tekmah prvega kroga (igra se jih osem) vselej zmagali gostitelji.

Razplet na uvodnih tekmah prvega kroga končnice lige NBA: 2024: 8 zmag domačinov - 0 zmag gostov 2023: 4-4

Kdo je zmagal v gosteh? Miami je premagal Milwaukee, New York Cleveland, LA Lakers Memphis, LA Clippers pa Phoenix. 2022: 6-2

Minnesota je v gosteh premagala Memphis, Utah pa Dallas, pri katerem je takrat manjkal Luka Dončić. 2021: 4-4

Atlanta je premagala New York, Memphis Utah, Portland Denver, Dallas pa LA Clippers. 2020: 5-3*

Zmagali so trije "gostje" ali bolje rečeno slabše postavljene ekipe. Orlando je premagal Milwaukee, Miami Indiano, Portland pa LA Lakers. 2019: 5-3

Orlando je v gosteh premagal Toronto, Brooklyn Philadelphio, San Antonio pa Denver. Dallas se v Dončićevi krstni sezoni v ligi NBA ni uvrstil v končnico. * vse tekme so se igrale v "mehurčku" na Floridi

Liga NBA, 23. april: