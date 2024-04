Kyrie Irving o kemiji z Dončićem in očitkih, da je "rak za garderobo"

Po lanskem prihodu Kyrieja Irvinga v Dallas so mnogi dvomili, da se bo kontroverzni ameriški košarkar ujel s slovenskim super zvezdnikom Luko Dončićem, še več, napovedovali so, da bo njegov prihod za teksaški klub poguben, a letos sta zvezdnika našla kemijo in postala najnevarnješi dvojec v ligi NBA. "On je Batman in jaz sem Robin," je soigralcu pred časom polaskal 25-letni Ljubljančan in se postavil v vlogo stripovskega vajenca.

Prihod Kyrieja Irvinga v Dallas se je izkazal za zadetek v polno, čeprav v prvi sezoni z Luko Dončićem še nista našla prave kemije, so se letos stvari postavile na svoje mesto. Zvezdnika se odlično dopolnjujeta, če Ljubljančan Mavericks praviloma vleče v začetku tekme, vajeti ob koncu v svoje roke prevzema 32-letni v Avstraliji rojeni Američan. "V prvi sezoni tega ni bilo, letos pa lahko vidite, kako odlično se razumeta in si zaupata," je o sožitju dveh zvezdnikov, gonilnih sil moštva povedal glavni trener Dallas Mavericks Jason Kidd.

Oprijel se ga je sloves "težavnega košarkarja"

Izkušeni Irving, prvak lige NBA s Cleveland Cavaliers leta 2016, se je po pričevanjih njegovih soigralcev izkazal tudi kot nekakšen mentor mlade ekipe, soigralcem je vselej na voljo z nasveti, v Dallasu je našel dom, mir in se spet povsem osredotočil "na tisto, kar edino šteje," kot pravi, košarko. To pa je povsem v nasprotju s pričakovanji in napovedmi ameriških košarkarskih komentatorjev. Ti so namreč opozarjali, da bo Kyrie Irving pokvaril vzdušje v ekipi, v zadnjih sezonah pred prihodom v Dallas se ga je namreč oprijel sloves "težavnega košarkarja".

Po Clevelandu, kjer je odlično sodeloval z LeBronom Jamesom, je nekaj težavnih sezon preživel v Bostonu in Brooklynu, kjer v zvezdniških zasedbah ni upravičil visokih pričakovanj. Navijačem se je zameril tudi z zapletanjem v obkošarkarske škandale, na družbenih omrežjih delil antisemitske vsebine in raznorazne teorije zarot. V Brooklynu je imel težave v času pandemije covida-19, zavračal je cepljenje in s tem jezil trenerja, soigralce in navijače.

Z Dončićem imata to, kar sta imela z LeBronom

V Dallas je lani tako prišel obremenjen z vso to neprijetno "prtljago", letos pa je spet našel pravi fokus na košarki in s kapetanom ekipe Dončićem vzpostavil odličen odnos. "Imava to, kar sva imela z LeBronom. Vzajemno spoštovanje. Ko napoči trenutek, da jaz prevzamem tekmo ali pa on, si to dovoliva. So tudi trenutki, ko se morava spodbuditi s kakšno bolj krepko besedo. Luki lahko rečem, daj človek, dvigni ritem, prav tako on meni, le da me po navadi spodbuja kar v svojem jeziku," je o razmerju s slovenskim asom ameriškim novinarjem razlagal Irving.

V sezoni 2023/24 je odigral 58 tekem. V povprečju je dosegal 25,6 točke, pet skokov in 5,2 asistence na tekmo. Foto: Reuters

Z neprikritim zadovoljstvom se je odzval tudi na komentarje skeptikov. "V tej ekipi smo bili tarča številnih kritikov, zanikovalcev, bilo je veliko hrupa. Tako je tudi v ostalih ekipah, ampak pri nas je bilo še bolj očitno. Nekako so me označili za 'agenta kaosa', pojavila se je zgodba, da sem 'rak za garderobo'. Vse te stvari … To je bolj cirkus medijskih komentatorjev. Nimam težav, če sem predmet posmeha, moti pa me, če je to na račun mojih soigralcev in kluba. Prejel sem veliko udarcev, a sem se naučil braniti. Braniti sebe, svoje brate in sestre in ostati osredotočen na glavno stvar," je dejal.

Želijo si največjih izzivov

Zdaj sta z Dončićem in soigralci iz Dallasa osredotočena na Los Angeles Clippers. Prva tekma prvega kroga končnice bo že v nedeljo zvečer po slovenskem času. V taboru kalifornijske ekipe se te dni ubadajo predvsem z vprašanje, ali bo za veliki spopad nared Kawhi Leonard. Irving poudarja, da si želijo Mavericks spopada z najmočnejšimi nasprotniki. "Na velikih tekmah resnično dvignemo raven igre, uživamo v dvobojih z največjimi igralci v naši ligi. Želimo si biti izzvani od najboljših in menim, da je to šampionski pedigre, ki ga potrebujemo."

Preberite še: