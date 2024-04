Usoda, no, rezultati so hoteli, da Luko Dončića ob njegovi četrti uvrstitvi v končnico lige NBA še tretjič čaka spopad z Los Angeles Clippers. Ekipi se bosta v izločilnih bojih pomerili tretjič v zadnjih štirih letih, pri Dallasu pa se nadejajo, da bo poskus številka tri proti zvezdniški zasedbi iz mesta angelov prvič prinesel uspeh. V obeh dozdajšnjih serijah prvega kroga končnice so se namreč uspeha na koncu veselili košarkarji Los Angeles Clippers.

Nora trojka iz mehurčka v Orlandu

Prvič sta se ekipi v končnici srečali v mehurčku v Orlandu leta 2020, ko so Clippers v seriji na štiri zmage slavili s 4:2. Clippers so v končnico vstopili kot druga najboljša ekipa rednega dela zahoda, Dallas je izločilne boje napadel s sedmega položaja. To je bil hkrati tudi prvi play-off za Luko Dončića, ki je že takrat kazal svojo veličino in na šestih tekmah v povprečju dosegal 31 točk, 9,8 skoka in 8,7 asistence na tekmo. V tisti seriji je še posebej odmevalo dogajanje na četrti tekmi, v kateri je Dončić dosegel 43 točk, 17 skokov in 13 asistenc, ob tem pa zadel tudi neverjeten koš za zmago, s katero je Dallas takrat izid v seriji poravnal na 2:2.

Dončić je leta 2020 z Dallasom v seriji proti Clippersom klonil z 2:4. Foto: Guliverimage

Do tistega trenutka je bila za Slovenca to tekma kariere, s 43 točkami je takrat postavil svoj strelski rekord kariere. Bil je tudi motor ekipe v prelomnih trenutkih tekme in tisti, ki je ob zvoku sirene v podaljšku sprožil met za tri točke in nato zadel za zmago. Ena izmed mojstrskih predstav slovenskega asa, ki so v zadnjih letih postale že pravilo, ne le izjema, je odmevala še dolgo.

Dončićeva predstava je bila še toliko bolj v ospredju, ker je imel velike težave z gležnjem, ki si ga je zvil na tekmi pred tem, a kljub temu stisnil zobe in pokazal, iz kakšnega testa je. V dodatnih petih minutah tiste tekme je na sceno stopil takrat, ko ga je Dallas najbolj potreboval. Najprej je s štirimi zaporednimi točkami Mavericks ohranil pri življenju. Ko pa je Marc Morris devet sekund pred koncem zadel trojko (133:132), je moral Slovenec odigrati še vlogo moža odločitve. Čeprav je do takrat za tri točke metal 3:9, je hladnokrvno izpeljal akcijo s korakom nazaj in metom v velikem loku.

Nora trojka Dončića za zmago:

Kljub tisti nepozabni zmagi so nato Clippers dobili naslednji dve tekmi in Dallasu, ki je imel predvsem ogromno težav s Kawhijem Leonardom, ta je v povprečju dosegal več kot 32 točk in deset skokov na tekmo, zaprli vrata do konferenčnega finala.

Prvi krog končnice 2020

Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 4:2 Sestavi ekip: Clippers: Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams, Marcus Morris, Ivica Zubac, Reggie Jackson, Montrezl Harrell, Landry Shamet, JaMychal Green, Patrick Patterson, Patrick Beverley, Rodney McGruder, Amir Coffey, Terance Mann, Joakim Noah Mavericks: Luka Dončić, Tim Hardaway Jr., Seth Curry, Trey Burke, Kristaps Porzingis, Dorian Finney-Smith, Boban Marjanović, Maxi Kleber, Delon Wright, Michael Kidd-Gilchrist, Antonius Cleveland, Justin Jackson, Josh Reaves, J.J. Barea 1. tekma: Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 118:110 /1:0/ ; Dončić: 42 točk

2. tekma: Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 114:127 /1:1/ ; Dončić: 28 točk

3. tekma: Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 122:130 /1:2/ ; Dončić: 13 točk

4. tekma: Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 135:133 *po podaljšku /2:2/ ; Dončić: 43 točk

5. tekma: Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 154:111 /3:2/ ; Dončić: 22 točk

6. tekma: Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 97:111 /2:4/ ; Dončić: 38 točk

Priložnost za maščevanje že sezono kasneje

Mavericks nato na priložnost za maščevanje niso čakali dolgo, saj sta se ekipi v končnici znova srečali že naslednjo sezono, tudi takrat – čeprav v Orlandu to ni imelo bistvene vloge – so imeli prednost domačega igrišča košarkarji LA Clippers. Ti so se tako kot letos v končnico podali kot četrta najboljša ekipa zahoda, Dallas pa kot peta. In če so Clippers za napredovanje sezono pred tem potrebovali šest tekem, so leto kasneje potrebovali še srečanje več, Dallas pa se je dokazal za hud trn v peti vedno zvezdniške zasedbe. Tudi tokrat je bil v ospredju obračun Dončić-Leonard. Mavericks so na krilih Slovenca, ki je na prvih dveh tekmah skupno dosegel 70 točk, v seriji povedli z 2:0 v zmagah, Ljubljančan pa je blestel tudi na odločilni sedmi tekmi, na kateri je 46 točkam dodal še 14 asistenc, a na koncu to ni bilo dovolj za napredovanje v drugi krog play-offa.

Predstava Dončića na sedmi tekmi:

Dončić je bil nedvomno najboljši igralec v seriji, saj je v štirih od sedmih tekem dosegel 39 točk ali več, a je na drugi strani uspešno odgovarjal Leonard. V povprečju je dosegal 32,1 točke, 7,9 skoka in 2,3 ukradene žoge na tekmo, medtem ko je zadel 61,2 odstotka metov iz igre in z 42,5-odstotno uspešnostjo za tri točke. Na koncu Mavsom znova ni uspelo zaustaviti Clippersov in to je bil zadnji del mandata Ricka Carlisla na klopi Dallasa. Clippersi so dosegli finale zahodne konference, kjer so nato končali svojo pot.

Prvi krog končnice 2021

Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 4:3 Sestavi ekip: Clippers: Kawhi Leonard, Paul George, Reggie Jackson, Marcus Morris, Nicolas Batum, Rajon Rondo, Terancec Mann, Ivica Zubac, Patrick Beverley, Luke Kennard, Serge Ibaka, Amir Coffey, Daniel Oturu, Yogi Ferrell Mavericks: Luka Dončić, Tim Hardaway Jr., Kristaps Porzingis, Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson, Boban Marjanović, Maxi Kleber, Josh Ricardson, Dwight Powell, Willie Cauley-Stein, Trey Burke, Josh Green, Nicolo Melli

1. tekma: Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 103:113 /0:1/ ; Dončić: 31 točk

2. tekma: Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 121:127 /0:2/ ; Dončić: 39 točk

3. tekma: Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 108:118 /2:1/ ; Dončić: 44 točk

4. tekma: Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 81:106 /2:2/ ; Dončić: 19 točk

5. tekma: Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 100:105 /2:3/ ; Dončić: 42 točk

6. tekma: Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 97:104 /3:3/ ; Dončić: 29 točk

7. tekma: Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 126:111 /4:3/ ; Dončić: 46 točk

Kaj pa zdaj?

Ekipi sta danes zelo drugačni od zadnjega srečanja v končnici. Mavericksi so pred letom dni razočarali s sezono z izkupičkom 38-44, ko so ob koncu redne sezone za namene nabora namerno izgubljali, kar je na koncu v Dallas prineslo Derecka Livelyja. Clippers pa so v tisti sezoni izpadli v prvem krogu končnice. Pred tem je imel Dallas sezono z 52 zmagami in nastopom v finalu zahodne konference v sezoni 2021/22, Clippers so na drugi strani v tisti sezoni končnico lovili s play-inom, a so bili neuspešni. Kawhi Leonard je v teh dveh sezonah izpustil 112 od možnih 164 tekem, kar je močno prispevalo k splošnemu pomanjkanju uspeha LA, kar lahko Clipperse skrbi tudi letos, saj izkušeni reprezentant, ki bo letos poleti član ameriške izbrane vrste v Parizu, ni igral vse od 31. marca, pod velikim vprašajem je tudi njegov nastop proti Mavericksom.

Dončić je opozoril na prisotnost Kyrieja Irvinga. Na drugi strani bo veliko odvisno od morebitne prisotnosti Kawhija Leonarda, ki je bil v prejšnjih obračunih in serijah glavna težava Dallasa. Foto: Guliverimage

Dallas je v primerjavi s prejšnjimi obračuni s Clippersi dodobra popolnil svojo ekipo, še vedno pa bo ogromno odvisno od Dončića, ki je kar 13 od svojih 28 tekem v končnici do zdaj odigral proti Clippersom. Ob tem sta ekipi v tej sezoni lige NBA odigrali tri tekme, prvo je 10. novembra dobil Dallas, naslednji dve sta do konca koledarskega leta 2023 pripadli Clippersom. Na zadnjem medsebojnem obračunu, ki so ga Clippers dobili s 120:111, je Leonard dosegel 30 točk, Dončić na drugi strani 28.

Slovenec je bil najučinkovitejši tudi ob porazu konec novembra (88:107), ko je obračun končal pri 30 točkah, zagotovo pa bodo Mavericks skušali predvsem v smislu napadalne učinkovitosti največ črpati iz prvega medsebojnega obračuna sezone, ko je Dallas slavil s 144:126, slovenski kapetan pa je ob zmagi dosegel 44 točk, kljub porazu pa je slovenski as prepričan o uspehu Dallasa. "Kaj je drugače od zadnjih serij proti Clippersom? Da imamo Kyrieja. Celotna ekipa je drugačna, imamo odlično kemijo in radi igramo skupaj. A Clippersi imajo neverjetno ekipo z veliko talenta, zato bo vsaka tekma posebej zelo težka. Vesel sem, da smo imeli nekaj dni prosto, brez košarke, da sem se spočil in se tudi mentalno pripravil na serijo, ki nas čaka. Zdaj je čas, da pokažemo svojo kakovost," je pred začetkom serije jasen Dončić.

Sestavi ekip v tej sezoni: Clippers: Paul George, James Harden, Norman Powell, Terance Mann, Amir Coffey, Kawhi Leonard, Ivica Zubac, Russell Westbrook, Daniel Theis, Mason Plumlee, Kobe Brown, Bones Hyland, Brandon Boston Jr., P.J. Tucker, Xavier Moon, Moussa Diabate, Jordan Miller Mavericks: Luka Dončić, Tim Hardaway Jr., Derrick Jones Jr., Jaden Hardy, Dwight Powell, Kyrie Irving, Josh Green, Dereck Lively II, Dante Exum, Maxi Kleber, P.J. Washington, Daniel Gafford, Markieff Morris, A.J. Lawson, Olivier-Maxence Prosper, Brandon Williams



Preberite še: