Košarkarji Dallas Mavericks bodo konec tedna v noči na nedeljo začeli boje v končnici lige NBA. Mavse v prvem delu končnice čaka zvezdniška zasedba LA Clippers, a zasedba Jasona Kidda se po nizu zadnjih rezultatov in prepričljivih predstav lahko optimistično poda v play-off. "Fantje imajo zdaj malce prosto, vesel sem, da smo v položaju, ko košarkarjem lahko damo nekaj trenutkov, da zadihajo in si naberejo moči," je po koncu rednega dela sezone dejal Kidd, ki je spregovoril tudi o Luki Dončiću in nagradi MVP.

Medtem ko so navijači Luke Dončića v začetku lanskega aprila pogledovali proti letališču Brnik in trenutku, ko se bo v Slovenijo po ponesrečeni sezoni z Dallasom vrnil slovenski superzvezdnik, je zgodba letos dobila povsem drugačen epilog. Dončić se v slabih devet tisoč kilometrov od rodne Ljubljane oddaljenem Dallasu pripravlja na začetek končnice lige NBA z Los Angeles Clippers. Za Slovenca bo to nastop v četrtem play-offu najelitnejše košarkarske lige na svetu, do zdaj v izločilnih bojih ni zaigral le v svojem prvem letu v ligi NBA in po že omenjeni ponesrečeni lanski sezoni, po kateri je zgodba Dallasa dobila nov zasuk.

"Luka in Kyrie ne moreta igrati skupaj … Dallas mora odsloviti Jasona Kidda, Mavericks uničujejo košarko," so v en glas lani poudarjali košarkarski strokovnjaki čez lužo, ki so v zadnjem času obrnili ploščo. Dallas je na krilih izboljšane igre v obrambi, ki je bila v zadnjem obdobju med najboljšimi v ligi, in izjemne moštvene kemije našel ključ do petega mesta na zahodu ter neposredne uvrstitve v končnico.

Sestavljanje koščkov v uspešen mozaik

Kyrie Irving in Luka Dončić v zadnjem času na parketu in zunaj njega delujeta usklajena bolj kot kdajkoli prej, velik korak k rezultatskemu preobratu zasedbe iz Teksasa pa sta s prihodom med zimsko tržnico dodala Daniel Gafford in P. J. Washington, ki sta pomagala povezati sicer kakovostne posamezne dele mozaika. Pred njunim prihodom je Dallas v rednem delu zasedal osmo mesto in se močno nagibal v nevarne vode oziroma k možnostim, da na koncu ostane tudi brez nastopa v play-inu. Po njunem prihodu je Dallas dobil 22 od naslednjih 29 tekem.

"Nico Harrison je skupaj s celotnim vodstvom kluba opravil odlično delo, to ni delo enega leta, temveč več njih. Sestavljanka je dobila pomen, to je vse pomen gradnje šampionske ekipe, to se ne zgodi v pol leta. Pozimi smo naši ekipi dodali dva odlična igralca, skupaj gradimo. Sploh ko imaš v zasedbi Kyrieja in Luko je jasno, da imamo talent. In tega potrebuješ, če želiš osvojiti ligo," je prepričan strateg Dallasa Jason Kidd.

Nekaj dni počitka

Prvič po sezoni 2021/22, ko je Dallas zaigral v konferenčnem finalu, je ekipa v rednem delu dosegla 50 zmag (50-32). "Počutimo se odlično, zadnji tekmi za nas res nista bili pomembni. Od All Star odmora igramo odlično na obeh straneh igrišča in to bomo morali pokazati tudi proti odlični zasedbi Los Angeles Clippers. Naša obramba bo zagotovo na preizkušnji, saj se bomo merili s številnimi košarkarskimi kandidati za hišo slavnih. Ne bo nam lahko, a verjamem, v naš uspeh," je prepričan strateg Dallasa Jason Kidd, ki je v zadnjem obdobju hvalil predvsem delo svojih varovancev pri obrambnih nalogah.

"Fantje imajo zdaj malce prosto, vesel sem, da smo v položaju, ko košarkarjem lahko damo nekaj trenutkov, da zadihajo in si naberejo moči. To je v pripravah za končnico zelo pomembno, sploh za Kyrieja in Luko, ki sta bila ogromno na parketu," je po koncu rednega dela dejal Kidd.

"Dončić? Tukaj ni vprašanja."

Ta je še enkrat več poudaril pomen Dončića v njegovi ekipi. Slovenec je redni del sezone končal kot najboljši strelec lige NBA s povprečjem 33,9 točke na tekmo, postal je prvi Maverick z nazivom najboljšega strelca v 44-letni zgodovini franšize. Ob tem je redni del končal kot drugi asistent (9,8 asistence na tekmo) in petnajsti skakalec lige (9,2 skoka). Dosegel je 21 trojnih dvojčkov, tudi rekordnih šest zapored z vsaj 30 doseženimi točkami.

"Jasno je, da je Luka v svoji sezoni MVP, sploh ko vidimo, kaj vse je storil za nas. Res je bil konsistenten, je prvi strelec lige, dosegel je 50 zmag, večer za večerom je z lahkoto polnil statistiko in delal tisto, kar zna najbolje, ob tem pa je še skrbel za soigralce. Jasno je, da je eden od naših vodij na parketu," je o Dončiću dejal Kidd, ki je Slovenca označil za MVP sezone. "Sam je odgovoril na vprašanje, kdo je MVP. Vsak dan spreminja in piše zgodovino tega kluba, vem, da bo to počel tudi v prihodnosti," je še sporočil prvi mož Mavsov, za katerega ameriški mediji že namigujejo, da naj bi letos poleti z njimi podaljšal pogodbo.

Dallas je od prvega marca dalje ena najboljših ekip v sezoni, ekipa je od takrat dosegla 17 zmag na 21 tekmah, in če iz tega seznama odvzamemo zadnji poraz z Oklahomo, na katerem so Mavericks nastopili z rezervno postavo ter ki ni odločal o ničemer več, je ekipa trenutno peta v branjenju žoge na sto posesti, obramba pa bo zagotovo ključna tudi v seriji z zvezdniško zasedbo Clippersov.

