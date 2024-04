Besede legende na račun Luke Dončića odmevajo, v ligi NBA znani zadnji odgovori

V ligi NBA je konec rednega dela in znani so vsi pari dodatnih kvalifikacij ter nekateri pari končnice, ki se začne 20. aprila. Luka Dončić in soigralci Dallas Mavericks se bodo v prvem krogu končnice pomerili z Los Angeles Clippers. Slovenski košarkarski virtuoz je na dobri poti, da osvoji prestižno lovoriko MVP. Kampanja poteka po vsej ZDA, medtem pa legendarni Allen Iverson izpostavlja, da bi moral biti Dončić naslednji obraz lige NBA. Nedeljski obračun z Oklahomo City Thunder je slovenski košarkarski dragulj vnovič izpustil. Priložnost so dobili rezervisti, ki so na koncu visoko izgubili s 86:135. Prav Oklahoma pa si je na Zahodu priborila najboljše izhodišče. Drugo mesto so osvojili košarkarji Denver Nuggets z Nikolo Jokićem na čelu, ki je največji tekmec slovenskega košarkarja v igri za MVP.

Osrednja zvezdnika Dallas Mavericks Luka Dončić in Kyrie Irving ter številni preostali prvokategorniki so izpustili zadnjo tekmo rednega dela lige NBA. Branilca teksaškega moštva sta s strani spremljala že obračun proti Detroit Pistons, enako pa je bilo tudi povsem za konec, ko so se Dallas Mavericks pomerili z Oklahomo City Thunder. Slednji so v dvoboj vstopili z najboljšo zasedbo, saj so imeli pred seboj jasen cilj. Zmaga jim je prinašala prvo mesto v zahodni konferenci, potem ko so imeli pred začetkom nedeljskega dne enak izkupiček kot Denver Nuggets in Minnesota Timberwolves, a boljši medsebojni rezultat. Na koncu jim je uspelo zlahka preskočiti Dallas (135:86), uspeh pa jim je prinesel najboljše izhodišče za končnico na Zahodu.

Pari končnice Vzhod Boston Celtics – kvalifikant New York Knicks – Philadelphia 76ers/Miami Heat Milwaukee Bucks – Indiana Pacers Cleveland Cavaliers – Orlando Magic Dodatne kvalifikacije: Philadelphia 76ers (7. mesto) - Miami Heat (8.) - zmagovalec dvoboja bo v končnico vstopil kot 7. ekipa in ga čaka dvoboj z New Yorkom. Poraženec si lahko zagotovi končnico kot 8. ekipa, če premaga zmagovalca iz para med 9. in 10. ekipo - v prvem krogu se bo nato pomeril z Bostonom. Chicago Bulls (9.) - Atlanta Hawks (10.) Zahod Oklahoma City Thunder - kvalifikant Denver Nuggets - New Orleans Pelicans/LA Lakers Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns LA Clippers - Dallas Mavericks (Luka Dončić) Dodatne kvalifikacije: New Orleans Pelicans (7.) - LA Lakers (8.) - zmagovalec dvoboja bo v končnico vstopil kot 7. ekipa in ga čaka dvoboj z Denverjem. Poraženec si lahko zagotovi končnico kot 8. ekipa, če premaga zmagovalca iz para med 9. in 10. ekipo - v prvem krogu se bo nato pomeril z Oklahomo. Sacramento Kings (9.) - Golden State Warriors (10.)

Glavni trener teksaškega moštva Jason Kidd je osrednjima zvezdnikoma tako namenil še eno tekmo počitka, da bosta nato v končnico vstopila sveža, saj ju bo zasedba Dallasa (peto mesto v zahodni konferenci) v dvoboju z Los Angeles Clippers (četrto mesto) krvavo potrebovala. Končnica v ligi NBA se bo začela 20. aprila, dodatne kvalifikacije pa že 16. aprila.

Rednega dela za Dončića konec, v igri pa je še prestižna nagrada

Bo pa v naslednjih dneh še naprej veliko govora o nazivu MVP v ligi NBA. Za najkoristnejšega košarkarja sta zdaj v igri praktično le še Luka Dončić in Nikola Jokić. Številke so na strani slovenskega košarkarja, a je ekipa srbskega igralca višje uvrščena v zahodni konferenci.

Čutiti je, da bi se lahko letos slovenski košarkar spet zapisal v zgodovino in kot prvi Slovenec osvojil prestižno lovoriko, ki ima v svetu košarke posebno veljavo. Delnice mu kotirajo visoko zlasti po zadnjem odličnem nizu Dallasa, ki je v zaključku rednega dela blestel in bil med najbolj vročimi ekipami.

V Lukovo "zmago" v lovu za naziv najboljšega verjamejo tudi v taboru Dallasa. Slogane s slovenskim pridihom "Pravi MVP" je moč videti širom ZDA. Kampanja je v polnem teku. Na slovitem Times Squaru je bila podoba Luke vidna na velikanskem digitalnem zaslonu, ob njem pa napis "Pravi MVP", njegove letošnje številke in še besedilo "Zgodovina v nastajanju".

Iz ozadja trka še Kanadčan. Besede legendarnega Iversona na Dončićev račun odmevajo.

In kakšne številke imata najboljša košarkarja sezone 2023/24? Luka jo bo končal pri 33,9 točke (prvi strelec lige), 9,2 skoka in 9,8 asistence (drugi v ligi). Jokić je pri 26,5 točke, 12,3 skoka in devet asistencah na tekmo.

V igri je prav tako Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander. Član Oklahome City Thunder se lahko pohvali s 30,3 točke, 5,6 skoka in 6,2 asistence na tekmo, njegova ekipa pa ima najboljše izhodišče na Zahodu, kar igra pomembno vlogo v boju za naziv MVP.

Zanimivo bo videti, kako se bodo odgovorni z možnostjo glasovanja odločili, koga bodo postavili letos na prestol, vendar bo treba na razglasitev še nekoliko počakati.

Allen Iverson poje hvalnice Luki Dončiću. Foto: Guliverimage/Getty Images

V zadnjem pogovoru za ESPN se je o veljavi Luke Dončića razgovoril legendarni Allen Iverson, ki je dal vedeti, da bi moral biti prav slovenski košarkar naslednji obraz lige NBA. "Luka je nor. Saj veste, kaj mislim. Njegove zmožnosti so neverjetne. On dosega po 70 točk na tekmo. Saj razumete? Težko ga je pokrivati ena na ena. Njegove sposobnosti so enostavno neverjetne."

Liga NBA, 14. april:

