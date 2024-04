Zelo mu privoščijo: na pol slovenski slogani o Luki Dončiću preplavili ZDA

O tem, kdo bo prejel priznanje MVP za igralca sezone, bodo odločali prihodnji teden, za zdaj pa je v javnosti prisoten občutek, da ima največje možnosti za zmago Nikola Jokić. Za srbskega asa Denver Nuggets bi bilo to že tretje omenjeno priznanje v zadnjih štirih letih, za Dončića pa bi bilo to prvič. Glede na intenzivno kampanjo v javnosti, ta izpostavlja slogan, ki je delno v slovenskem jeziku (PRAVI MVP), zraven pa so dodane številke, ki označujejo statistiko Luke Dončića v rednem delu lige (34 točk na tekmo, 9 skokov na tekmo in 10 asistenc na tekmo), je želja, da naziv pripade Slovencu, kot kaže izjemno velika.

The Luka Dončić MVP campaign is in full swing.



Digital billboards featuring Dončić and the “PRAVI MVP” slogan, coupled with Dončić’s #77 have been spotted in NYC, LA, San Diego, and Dallas amongst others.



Be on the look out in a city near you 👀#PraviMVP