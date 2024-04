Dallas brez Dončića izgubil proti najslabši ekipi lige NBA

S tabora Dallasa je prišla žalostna novica, potem ko je njihov igralec Dereck Lively II po dolgem boju z zahrbtno boleznijo izgubil svojo mamo Kathy Drysdale. Ta se je od leta 2013 borila z rakom, v petek pa so sporočili, da je izgubila svojo zadnjo bitko. Kljub temu, da je bila Kathy bolna, je svojega sina spremljala na športni poti. Z njim je bila na naboru lige NBA, sedela je poleg njega na uvodni tiskovni konferenci pri Dallasu, prav tako pa jo je bilo moč videti na skoraj vsaki domači tekmi Dallasa.

"Srce se mi para, ko se poslavljam najpomembnejše osebe na svetu, moje najboljše prijateljice, moje superjunakinje, moje največje navijačice in mame, Kathy Drysdale. Nihče na tem svetu te ne more ljubiti bolj kot tvoja mati. Ne glede na to, kako močna in trmasta je, sem jo zadnjih 11 let opazoval, kako se je borila z rakom in ga preživela, zdaj pa se je njena bitka končala," je moč prebrati v ganljivem zapisu, ki ga je Dereck Lively II zapisal na družbenih omrežjih.

It's with heavy hearts that we learned of Kathy Drysdale's passing, the mother of Dereck Lively. She was such an amazing woman and was always there for the Mavericks community. My heart goes out to Dereck and his family.



May she rest in peace ❤️ pic.twitter.com/i3QUo0B8HI