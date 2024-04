Košarkarji Dallasa so najbolj vroča ekipa v ligi NBA. Na zadnjih 17 tekmah so zmagali kar 15-krat, kar je najboljši niz med vsemi. V noči na četrtek so demonstrirali svojo moč na gostovanju v Miamiju. Nekdanji klub Gorana Dragića so premagali s 111:92. Znova je izstopal Luka Dončić. Najboljši strelec lige NBA je bil le skok in podajo oddaljen od novega trojnega dvojčka (29 točk, 9 skokov in 9 asistenc), zasedba Dallasa pa je prišla na Florido v posebnih majicah, s katerimi je dala vedeti, kdo bi si najbolj zaslužil priznanje MVP igralca rednega dela sezone. Na njih je namreč v slovenskem jeziku pisalo "Pravi MVP".