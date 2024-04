Sodniki v ligi NBA priznali, da so oškodovali Luko Dončića

V košarkarskem svetu še vedno odmeva veličastna zmaga Dallasa proti Houstonu (147:136), na kateri sta Kyrie Irving (48) in Luka Dončić (37) dosegla skupno kar 85 točk. Največ, odkar sodelujeta skupaj v ligi NBA. Kar nekaj prahu je na dvoboju dvignila tehnična napaka Dončića. Sodniki so mu jo prisodili zaradi nevsakdanjih razlogov, ki so začudili slovenskega asa, saj ni naredil nič nespoštljivega ali prepovedanega. Dan po tekmi so sodniki priznali napako in preklicali odločitev, za še večje zadovoljstvo v taboru Dallasa pa je poskrbela odločitev vodstva tekmovanja, da nagrado za najboljšega igralca zadnjega tedna podeli Irvingu.

Kako si je Luka Dončić sploh na razburljivem teksaškem obračunu prislužil tehnično napako, sicer že njegovo 14. v tej sezoni? Zgodilo se je tik pred koncem uvodne četrtine, v kateri so gostje iz Houstona nadigrali Dallas in si priigrali lepo prednost (42:27). Dončić je takrat izsilil prekršek Dillona Brooksa, ki ga je na dvoboju spremljal kot senca in večkrat pretiraval z agresivnimi in borbenimi vložki.

Luka Dončić je proti Houstonu dosegel 37 točk, 12 asistenc in 9 skokov. Foto: Reuters

Ko je Dončić videl, da so sodniki Brooksu le prisodili prekršek, je zmagoslavno dvignil roke. Sodniki so vse skupaj doumeli drugače. Morda celo kot cinično posmehovanje Dončića. Kakorkoli že, 25-letnemu Ljubljančanu so prisodili tehnično napako. Prvi zvezdnik Dallasa je bil presenečen. Ni mogel verjeti, da si je prislužil kazen zaradi takšnega odziva. Bil je začuden, Brooks, znan po provokacijah, pa se je ob vsem tem le zabaval. Sladko se je nasmihal in zaploskal sodniški odločitvi.

Kako je Luka Dončić prejel tehnično napako, ki jo je sodniška organizacija pozneje preklicala:

Ker je Dončić prejel 14. tehnično napako v tej sezoni, se je še približal kritični meji (16), po kateri bi moral prisilno izpustiti eno tekmo. Če bi tako do konca rednega dela, v katerem bo Dallas odigral še štiri tekme, prejel še dve tehnični napaki, ne bi smel nastopiti na enem dvoboju.

Dan po srečanju, ko so na naslov Dallasa deževale pohvale, saj se je po filmskem scenariju vrnil proti Houstonu in vknjižil dragoceno zmago v boju za neposreden preboj v končnico lige NBA, pa je sodniški oddelek vodstva tekmovanja sporočil novico, s katero je na lica slovenskega virtuoza privabil še večji nasmešek. Po podrobnem uradnem pregledu je namreč sodniška organizacija sprejela odločitev, da prekliče tehnično napako.

Luka Dončić’s (DAL) technical foul at 0:01 of the 1st quarter on 4/7/24 (vs. HOU) has been rescinded upon league office review. — NBA Official (@NBAOfficial) April 8, 2024

Dončić tako ostaja pri 13 tovrstnih kaznih, s tem pa je možnost, da bi moral do konca rednega dela, v katerem se Dallasu v zahodni konferenci nasmiha peto mesto, prisilno izpustiti kakšno srečanje, zelo majhna.

Dončiću so sicer sodniki v tej sezoni tehnično napako preklicali že trikrat.

Luka Dončić se je pozneje mojstrsko maščeval Dillonu Brooksu. S spretno ukano ga je prisilil do tega, da je izgubil ravnotežje, nato pa zadel trojko in navdušil soigralce na klopi Dallasa, ki so uživali ob prizorih nemočnega Brooksa:

Najboljša? Zdajšnji in nekdanji Dončićev soigralec.

Za še večje zadovoljstvo v taboru Dallas Mavericks je poskrbela odločitev vodstva lige, da priznanje za najboljšega igralca tedna podeli Kyrieju Irvingu in Kristapsu Porzingisu. Irving, ki je blestel proti Raketam in dosegel kar 48 točk, kar je njegov strelski rekord v tej sezoni, je v prejšnjem tednu na štirih tekmah pomagal Dallasu do treh zmag s povprečjem 31,8 točke, 5,3 skoka in 3 asistence na tekmo.

Prizori, ki so zaznamovali dogajanje po zmagi Dallasa nad Houstonom. Objem najbolj vročega dvojca v ligi NBA (LuKai):

Postal je igralec 24. tedna zahodne konference, na vzhodu pa je bil, zanimivo, za najboljšega proglašen nekdanji košarkar Dallasa Porzingis, sicer član vodilnega Bostona, kateremu je prejšnji teden pomagal do štirih zmag s povprečjem 19,8 točke, 10 skokov in 3 blokade na srečanje.

NBA Players of the Week for Week 24.



West: Kyrie Irving (@dallasmavs)

East: Kristaps Porzingis (@celtics) pic.twitter.com/XITjkmEgCA — NBA (@NBA) April 8, 2024

Košarkarji Dallasa bodo znova dejavni v ligi NBA v sredo, ko bodo gostovali pri Charlottu. Dončiću se tako obeta srečanje z nekdanjim soigralcem Grantom Williamsom, ki je po zimskem odhodu iz Teksasa ustrelil kar nekaj strupenih puščic na račun slovenskega asa in njegovega privilegiranega statusa pri teličkih.