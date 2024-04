Če tako o Dončiću pravi Jokić ...

MVP. Kratica, ki predstavlja ogromno v košarkarskem svetu, saj predstavlja kratico za najbolj koristnega igralca (Most Valuable Player). To pa je nekaj, k čemur stremi košarkarska filozofija Luke Dončića. Noče biti le sam dober, ampak poskrbeti, da so boljši tudi njegovi soigralci. Vsi, ki se znajdejo poleg njega na parketu. To mu tudi uspeva, tako v klubski kot tudi reprezentančni košarki. V tej sezoni igra v ligi NBA najboljšo košarko kariere. To je že večkrat poudaril. V najbolj pomembnih statističnih prvinah ponuja tako razkošne številke, da je marsikdo, med njimi prevladujejo navijači Dallasa, prepričan, kako bi si zaslužil več spoštovanja.

Luka Dončić v tej sezoni na tekmo v povprečju prispeva 33,8 točke, 9,2 skoka in 9,8 asistence, Dallas pa je na dobri poti, da si zagotovi neposredno uvrstitev v končnico (najmanj šesto mesto na lestvici zahodne konference). Foto: Reuters

Na lestvici kandidatov za dobitnika priznanje MVP ga namreč dolgo časa ni bilo pri vrhu, ampak se je bolj ali manj sprehajal med tretjim in petim mestom. Čeprav je najboljši strelec lige NBA, eden najboljših podajalcev in kradljivcev žog ter se je podpisal že pod 20 trojnih dvojčkov, se ni pojavljal med najbolj resnimi kandidati za MVP igralca sezone.

Ko pa je v zadnjih mesecih steklo še Dallasu in se je izboljšala še uvrstitev Mavericksov na lestvici, pa je bilo drugače. To je bil tudi glavni razlog, na katerega se je oprijemala ameriška košarkarska javnost, ko je spremljala vrstni red kandidatov za MVP, Dončića pa ni bilo na najvišjih mestih. Zdaj je drugače. Prejšnji teden, na krilih številnih nagrad, ki jih je prejel v zadnjem obdobju (igralec tedna oziroma igralec meseca), se je povzpel na drugo mesto. In ga teden dni pozneje, liga NBA je najnovejšo lestvico, pod katero se je podpisal Michael C. Wright, objavila v petek, tudi zadržal.

As the final push for postseason position continues, so does the #KiaMVP race!



Jokic and Luka lead the way in @mikecwright's NBA App Kia MVP Ladder. See the full list on the NBA App!



➡️: https://t.co/6TnoZrKUE5 pic.twitter.com/WzfbPkzauG — NBA (@NBA) April 5, 2024

Najnovejša lestvica kandidatov za priznanje MVP: 1. Nikola Jokić (Denver Nuggets)

2. Luka Dončić (Dallas Mavericks)

3. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

5. Jayson Tatum (Boston Celtics)

6. Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

7. Devin Booker (Phoenix Suns)

8. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

9. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

10. Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

To je za 25-letnega Ljubljančana, ki je v karieri vajen podiranja mejnikov in dobro ve, kako je biti MVP, saj je bil za najboljšega izbran že v španskem prvenstvu (2018) kot tudi evroligi (2018), dobrodošlo spoznanje.

Jokić: Luka bi si zaslužil MVP nagrado

Občinstvo v Dallasu mu, ko je na parketu, vse bolj pogosto skandira MVP, MVP. To je postala že navada. Ker Dončić na lestvici zaostaja le za Nikolo Jokićem, sicer dvakratnim dobitnikom priznanja MVP, so lahko še toliko bolj ponosni ob besedah, ki jih je o ponosu slovenske košarke izrekel srbski velikan po nedavni tekmi v Dallasu. Takrat je prvak Denver izgubil proti Dončiću in druščini s 105:107, srečanje je zaznamoval čudežen koš Kyrieja Irvinga ob zvoku sirene, ko ga je pokrival prav srbski center. Jokić je po dvoboju priznal, kako si Luka, ki je na tisti tekmi prispeval 37 točk in deset skokov, zasluži priznanje. "Luka bi si stoodstotno zaslužil MVP nagrado. A o tem, bodimo iskreni, ne odločam jaz."

Full quote reported by the ABC Broadcast from Nikola Jokic on Luka Doncic:



"I think he deserves the MVP 100 percent. But it's not my decision, to be honest." pic.twitter.com/5ym0Wz5hsb — Noah Weber (@noahweber00) March 17, 2024

Najboljši košarkarji na svetu imajo še zadnjo priložnost, da popravijo svojo uvrstitev. Do konca rednega dela je še deset dni, Dončić, ki je na dvoboju proti Golden Statu počival, bi lahko zaigral v nedeljo zvečer proti Houstnu. Poškodba desnega kolena, zaradi katere je izpustil naporen dvoboj, ki bi bil že njegov drugi v dveh večerih, na srečo ni hujše narave.

Dončić je v tej sezoni izpustil deset tekem, Dallas pa je na njih zmagal le štirikrat. Z zmago proti Golden Statu pa je dokazal, kako je sestavil močno in konkurenčno ekipo s široko klopjo, ki je sposobna premagovati najboljše tudi brez najboljšega strelca. To pa je podatek, ki lahko skrbi njegove tekmece.

Kidd: Potrebovali smo nekoga, ki ni Luka, a ...

P.J. Washington je proti Golden Statu dosegel kar 32 točk in bil prvi strelec srečanja. Foto: Reuters Proti Golden Statu je izostanek Dončića odlično nadoknadil P.J. Washington. Ob odličnem metu iz igre 12/18 (trojke 5/8) je prispeval 32 točk, dodal pet skokov in ukradenih žog ter dve blokadi.

"P.J. je bil izjemen tako v napadu kot tudi obrambi. Potrebovali smo nekoga, ki ni Luka, a lahko prispeva veliko točk," ga je pohvalil trener Jason Kidd. Kot tudi Kyrieja Irvinga, ki je na parketu prebil kar 42 minut, a prispeval 26 točk in sedem asistenc. "Kai (Kyrie Irving, op. p.) je eden izmed naših vodij. Tako na kot tudi izven parketa je neverjeten," ga navdušuje zlasti njegova zavzetost, ko napoči čas za odločilne zadnje minute, v katerih ohranja hladnokrvnost in polni mrežico tekmecev.

O tem, kako pomembno je za Dallas, da zmore preskakovati tako visoke ovire tudi brez Dončića, je po sladki zmagi nad Golden Statom spregovoril tudi Daniel Gafford. "To samo dokazuje, da imamo veliko širine v ekipi. Veliko fantov je poškodovanih (poleg Dončića so manjkali še Lively, Kleber in Green, op. p.), a so jih nadoknadili drugi, stopili naprej in dobro odigrali," je bil navdušen prvi center Dallasa, ki se je v zadnjem obdobju zasidral v udarni peterki.

Proti Golden Statu je spremljal dvoboj v civilnih oblačilih. Bo v nedeljo zvečer že v dresu in bo zaigral proti Houstonu? Foto: Guliverimage

Luko do konca rednega dela sezone čaka še pet tekem. Naslednja že v nedeljo zvečer, sodeč po nasmehu Dončića, ki je spremljal dvoboj v civilni obleki s klopi za rezervne igralce, pa je poškodba le lažje narave, tako da mu ne bi smela predstavljati večjih težav. Takšnih, s kakršnimi se denimo spopada njegov mladi soigralec Dereck Lively II, ki bo odsoten še najmanj slaba dva tedna, tako da je zanj redni del sezone najverjetneje že končan.

Glede na videno na srečanju z Golden Statom je Dallas zmožen nadoknaditi tudi vrzel, nastalo zaradi njegove odsotnosti. Zdaj, ko ima širino, lahko končno računa tudi na (naj)višje dosežke. In boljši so rezultati Dallasa, višja bo uvrstitev Dončića na lestvici kandidatov za MVP igralca sezone!