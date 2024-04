Slovenske košarkarje letos poleti čaka nova velika preizkušnja, saj bodo Slovenci najprej v začetku julija lovili svoj drugi nastop na olimpijskih igrah, v primeru uspešnih kvalifikacij v Grčiji pa jih konec istega meseca čaka pot v Pariz. Slovenski strokovni štab bo v tem poletju sestavljal tudi pomočnik Dallas Mavericks Sean Sweeney, ki od leta 2021 asistira Jasonu Kiddu, s katerim sta že prej sodelovala v Milwaukeeju in Brooklynu. "V tej zgodbi me veseli ogromno stvari. V prvi vrsti se veselim, da bom lahko treniral košarkarja kot je Luka v reprezentanci. Vedno sem bil navdušen nad reprezentančnimi tekmovanji pod okriljem Fibe, rad gledam evroligo," je za DallasBasketball.com o vključitvi v slovensko izbrano vrsto dejal Sweeney.

V dogovoru z nekdanjim pomočnikom prti Detroitu je imel največjo vlogo direktor reprezentanc na KZS Saša Dončić, s Sweeneyjem pa je med sezono o morebitnem sodelovanju govoril tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić. "Govoril sem s Sašo in tudi z nekaterimi ostalimi, tudi s selektorjem. Predstavili so mi projekt, v tem pa sem videl nekaj, kar bi bilo zame res zanimivo in res, res sem jim hvaležen, da so se spomnili name. Res mi je v veliko čast, da bom del nečesa tako velikega," je med drugim še dejal Sweeney.

Od leta 2021 je Sweeney del strokovnega štaba Dallasa. Foto: Guliverimage

Grčija mu ni neznanka

Ta že ima nekaj izkušenj z delom v reprezentanci, saj je v času, ko je deloval pri Milwaukee Bucks in imel pobliže možnost spoznati delo grške izbrane vrste z Giannisom Antetokounmpom. "Ko sem delal z Bucksi, sem odpotoval v Grčijo, večkrat sem gledal Panathinaikos in Olympiacos. Nekaj let sem bil v bližini grške izbrane vrste, opazvoval sem treninge in tudi nekatere pripravljalne tekme," je dejal Sweeney, ki bo s Slovenijo v Pireju morebiti tudi nasprotnik Grčije v boju za Pariz.

Pomočnik Jasona Kidda je za Dallas Basketball spregovoril tudi o delu z Luko Dončićem. "Podoben je nekaterim ostalim odličnim košarkarjem, ki sem jih treniral. Njegova stopnja izjemnosti je res nekaj posebnega. Vedno, ko si lahko blizu košarkarjem takšnega kova, ki so obenem še super osebe, je vedno odlično. Luka je odličen košarkar in še boljši človek. Take košarkarje treniraš, a se hkrati od njih ogromno naučiš. Kadarkoli si okoli igralcev s tako visoko stopnjo košarkarske inteligence kot jo ima Luka, res dobiš ogromno, ker na parketu vidijo stvari, ki jih ti ob njem ne moreš," je povedal Sweeney.

Sweeneyeva NBA kariera se je začela pri Brooklyn Nets, kjer je začel kot koordinator videoposnetkov. Foto: Guliverimage

Slovenija ga je prepričala z ekipno igro in kemijo

Ta si je pobliže že ogledal tudi nekatere tekme slovenske izbrane vrste, ki ga je prepričala s svojo kemijo in povezanostjo na parketu. "Slog igre, trud in želja, ki jo vlagajo v svoje delo in način, na katerega kroži žoga, je res lepo videti. Opazil sem, da imajo res odlično kemijo in da si zaupajo, kar je zagotovo velika prednost, kar lahko opazimo že tu v Dallasu. Vedno si želiš biti del nečesa takšnega, del takšne ekipe. To je nekaj, kar je zame pri reprezentanci Slovenije izstopalo."

Slovenci bodo poleti v Pireju v olimpijskih kvalifikacijah najprej nastopili v skupini A skupaj s Hrvaško in Novo Zelandijo. V polfinale se bosta uvrstili najboljši ekipi iz skupine, na olimpijske igre pa bo nato odpotovala le zmagovalna reprezentanca turnirja. V skupini B bodo nastopili Grčija, Egipt in Dominikanska republika. Tako obstaja velika možnost, da Dončića čaka obračun tudi z zvezdnikoma kot sta Karl-Anthony Towns in že prej omenjeni Antetokounmpo.

Slovenijo poleti čaka boj za olimpijske igre. Foto: FIBA

"Vedno, ko imaš priložnost igrati proti tako odličnim košarkarjem se želiš izkazati in igrati na najvišjem možnem nivoju. Predstavljam si, da nas bo v Pireju pričakala izjemna navijaška kulisa. Tam sem si ogledal nekaj tekem, Grki so res strastni navijači in sigurno bo zanimivo," je še dejal Sweeney, ki se bo moral navaditi tudi na nekaj sprememb v igri napram ligi NBA. "Nekaj stvari v igri prav tako pa tudi med minutami odmora se razlikuje od lige NBA. Vem, da se je na to treba prilagoditi, a tega izziva se res veselim," je še dodal Sweeney, ki pa skoraj zagotovo ne bo edina "tuja" pomoč v slovenski reprezentanci.

Ta bo tudi letos poleti močnejša za naturaliziranega košarkarja, prav lahko pa se zgodi, da bo vloga, ki je v zadnjem obdobju pripadala Miku Tobeyju, pripadla komu drugemu, kar so že pred časom potrdili tudi za KZS. "Kar se tiče tega, kdo bo igral in kako bo z naturaliziranim košarkarjem v bodoče in kdo bo imel to vlogo, je na koncu odločitev selektorja," je januarja ob ustoličenju direktorja reprezentanc Saše Dončića dejal predsednik KZS Matej Erjavec.

