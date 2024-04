Booker in Durant Phoenix še približala Dončićevim, Boston odpihnil Oklahomo

V noči na četrtek so v ligi NBA odigrali devet tekem. Phoenix Suns so na domačem parketu s 122:101 premagali Cleveland Cavaliers in se po zmagah (45) izenačili z Dallas Mavericks Luke Dončića, ki ostaja peti na zahodu. Devin Booker je k zmagi prispeval 40 točk, Kevin Durant pa 32. Poslastica med dvema najbolj vročima ekipama – Boston Celtics in Oklahoma City Thunder - je zanesljivo pripadla prvemu, ki je slavil s kar 135:100. Do pomembne zmage na gostovanju pri Washington Wizards so prišli košarkarji Los Angeles Lakers.

Ob 60. zmagi vodilne ekipe lige Boston Celtics je bil najbolj razpoložen trio Kristaps Porzingis s 27 točkami in 12 skoki, Jayson Tatum je dosegel 24 točk, Jaylen Brown pa eno manj, še kvartet košarkarjev je dosegel dvomestno število točk. Pri poražencih je Josh Giddey srečanje končal s 17 točkami, kar je bilo največ med vsemi v tretji ekipi zahoda, ki je prav tako že v končnici.

Lakersi so do pomembne zmage prišli na gostovanju w Washingtonu, od koder so odpeljali zmago s 125:120. Voz ob zmagi je vlekel Anthony Davis s 35 točkami in kar 18 skoki, LeBron James je dodal 25 točk, sedem skokov in devet asistenc. Kalifornijska zasedba je pri 44. zmagah in 33. porazih ter tako ostaja v igri tudi za najboljšo šesterico zahoda in neposreden preboj v končnico.

Luka Dončić bo z Dallasom znova na delu v noči na petek, ko bodo Mavericks v domači American Airlines areni gostili Atlanta Hawks. Zatem Slovenca in zasedbo iz Dallasa do konca rednega dela lige čaka še šest tekem.

