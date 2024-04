S tem je še drugič v karieri mesec v NBA končal s trojnim dvojčkom in najmanj 30 točkami, kar je pred tem uspelo tudi Oscarju Robertsonu (petkrat) in Russellu Westbrooku (dvakrat).

Dončić je z Dallasom pretekli mesec dosegel 11 zmag na 15 tekmah in na lestvici zahoda napredoval na peto mesto. To po koncu rednega dela prinaša neposredno uvrstitev v končnico. Dallas je trenutno v nizu sedmih zaporednih zmag, dobili pa so 11 od zadnjih 12 tekem, s čimer so eno najbolj vročih moštev lige.

Za Dončića je to peti naziv igralca meseca, odkar je oktobra 2018 prvič zaigral v NBA. To mu je uspelo še novembra 2019, nato pa še februarja in decembra 2022 ter letos februarja. Dončić je prvi po Joelu Embiidu, ki je ta naziv prejel dvakrat zapovrstjo (december 2022, januar 2023).

Ljubljančana v noči na sredo z Dallasom čaka pomemben obračun proti Golden State Warriors (4.00).

Na vzhodu je nagrado za igralca meseca marca prejel Dončićev nekdanji soigralec pri Dallasu Jalen Brunson (New York Knicks). Organizator igre kratkohlačnikov je v povprečju pretekli mesec dosegel 28,8 točke ter 5,8 podaje, Newyorčani pa so v tem času dobili devet od 14 tekem.

Največ nazivov igralca meseca v zgodovini ima sicer LeBron James (40). Nazive podeljujejo od sezone 1979/80. Do konca sezone 2000/01 nagrade niso delili na vzhod in zahod.